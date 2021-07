Berlin/Rostock

„Den nächsten Termin mit Herbert Köfer hatten wir eigentlich für den 16. Februar 2022 gebucht“, sagt Benjamin Weiß, Betreiber des Trihotel in Rostock. „Dann hätten wir wohl in den 101. Geburtstag reingefeiert“, vermutet Weiß. Dazu wird es nicht mehr kommen, Herbert Köfer starb am vergangenen Samstag im Alter von 100 Jahren, wie seine Witwe Heike Köfer mitteilte.

Zuletzt war Herbert Köfer am 30. September 2020 im Trihotel zu Gast. Er hatte sein neues Buch mitgebracht: „99 und kein bisschen leise“ präsentierte viele Anekdoten aus einem langen Schauspielerleben. Und in Rostock war Köfer ein gern gesehener Gast. „Damals war Herbert Köfer zum zweiten Mal bei uns“, erinnert sich Benjamin Weiß. Wegen der Corona-Regelungen musste die Lesung in zwei Veranstaltungen aufgeteilt werden.

„War beeindruckt von Aura und Präsenz“

Köfer absolvierte beide Termine. „Danach haben wir gemeinsam noch Bayern gegen Dortmund geschaut“, erinnert sich Benjamin Weiß. „Ich war beeindruckt von seiner Aura und seiner Präsenz“, so Weiß, der jetzt betroffen auf den Tod von Herbert Köfer reagierte. Köfers Beziehung zu Mecklenburg-Vorpommern war stark. Auch war er auf dem Landespresseball im November 2019 in der Rostocker Stadthalle zu Gast, der damals ­98-Jährige war mit Ehefrau Heike gekommen.

Pläne hatte Köfer immer. Mit fast 90 baute er 2012 ein neues Haus. Tatkräftig, von robuster Gesundheit, so präsentierte er sich gern. Als fast 100-Jähriger hatte Köfer eine gut gepflegte eigene Internetseite, einen Facebook-Auftritt und einen Youtube-Kanal. „Ich finde es gut, dass man sich über die sozialen Medien äußern kann“, sagte er mit rund 99 Jahren. Alles, was auf seiner Facebookseite erscheine, füge er selbst ein, kein Management.

„Die Bühne ist mein Podium“

Seinen Fans verdanke er, „dass ich mein Leben schön finde“, sagte Köfer froh. „Ich wollte etwas machen, mit dem man Aufmerksamkeit erregt“, erinnerte sich der Mime an den Beginn seiner Schauspielkarriere in den 1940er Jahren, zunächst am Theater. Er fand sich als Jugendlicher eher schmächtig und wollte damit herausragen. In Schwänken und Komödien, aber auch Stücken über ernsthafte Themen war er auf Leinwand, Bühne oder im Fernsehen zu sehen. „Eine schöne Rolle im Film macht Spaß, auf der Bühne ist es ganz anders, die Bühne ist mein Podium“, sagte er.

„Ich lebe mit jeder Vorstellung, jeder Lesung und jedem Tag, an dem ich spiele, auf“, hatte er selbst sein Lebenselixier beschrieben. Sein Name bleibt immer mit der DDR-Fernsehserie „Rentner haben niemals Zeit“ verbunden. Jahrzehnte später schlüpfte er bei Aufführungen des von ihm gegründeten Tournee-Theaters wieder in die Rolle des umtriebigen Rentners Paul Schmidt. Das einzige Zugeständnis an sein Alter machte er erst mit gut 90 Jahren: Er ließ die Tage ruhiger angehen und frühstückte meist erst mittags. Und Köfer ärgerte sich nicht mehr, wenn es beim Lernen der Rollen zuletzt etwas länger dauerte. Rund 80 Jahre lang stand der Mime auf der Bühne.

Wolfgang Lippert verabschiedet sich mit berührenden Worten

Nach seinem Tod gab es unter den Kollegen nun Betroffenheit. Entertainer Wolfgang Lippert (69) hat sich nach dem Tod des Schauspielers Herbert Köfer mit berührenden Worten verabschiedet: „Mein lieber Freund, du bist einer der großartigsten Kollegen gewesen und ein wunderbarer Mensch. Du wirst mir sehr fehlen, deine Wärme wird mir sehr fehlen“, schrieb Lippert.

Herbert Köfer Herbert Köfer wurde am 17. Februar 1921 in Berlin geboren. Nach dem Krieg begann er beim DDR-Fernsehen, wo er 1952 die ersten Nachrichten verlas. Köfer war auch Silvester 1991 dabei, als für das DDR-Fernsehen die Lichter ausgingen. Er spielte in zahlreichen TV-Serien und in DEFA-Filmen mit, wie „Nackt unter Wölfen“ (1963). Nach der Wende war Köfer in Serien wie „In aller Freundschaft“, „SOKO Leipzig“ oder „Ein starkes Team“ zu sehen. Der Schauspieler stand seitdem viel auf der Bühne. Köfer starb am 24. Juli 2021 in Berlin.

Köfer hatte noch vor wenigen Monaten aus Anlass seines 100. Geburtstages einen Gastauftritt bei der ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Das Team der Serie schrieb nun auf Facebook: „Mit dem größten Bedauern hat uns die Nachricht erreicht, dass Herbert Köfer gestorben ist. Wir sind mit unseren Herzen bei seiner Frau, seinen Freunden und Weggefährten. Herbert, es war uns eine große Ehre!“

„Er macht einfach immer weiter“, hatte Trihotel-Chef Weiß über Herbert Köfer anlässlich des 100. Geburtstags des Schauspielers gesagt. Und für den am 16. Februar 2022 geplanten Abend mit Köfer schmiedet Weiß noch Pläne. „Wir wollen die Veranstaltung auf jeden Fall beibehalten, vielleicht wird es ja ein Filmabend.“ Auch für Benjamin Weiß ist Herbert Köfer zur Legende geworden.

Von Thorsten Czarkowski, Gudrun Janicke und Simona Block