Bei dem tödlichen Sturz eines zwei Jahre alten Kindes aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Güstrow gibt es laut Staatsanwaltschaft keinen dringenden Tatverdacht gegen die Eltern. Die Ermittlungen dauern an.

Tödlicher Sturz von Kleinkind in Güstrow: Kein dringender Tatverdacht gegen Eltern

