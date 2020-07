Laage

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Montag auf der Autobahn 19 bei Laage (Kreis Rostock), bei dem eine 35-Jährige getötet und weitere drei Insassen schwer verletzt wurden, ist nun bekannt geworden, dass das Unfallwrack zunächst überhaupt gar nicht bemerkt wurde. Grund: Es befand sich einige Meter tief im Gebüsch einer Böschung.

Erst durch das Winken der Schwerverletzten auf dem Standstreifen kam der spätere Rettungseinsatz ins Rollen. Dies bestätigte Benjamin Lübke, Pressesprecher der Polizei in Güstrow.

Vorbeifahrende sahen Auto nicht

Der Wagen des 42-jährigen Stralsunders, der zusammen mit seiner 35-jährigen Lebensgefährtin und deren Kindern – ein fünfjähriges Mädchen und ein 13-jähriger Junge – unterwegs war, kam aus noch nicht bekannten Gründen kurz hinter der A-19-Abfahrt Laage/ Güstrow (Richtung Berlin) nach rechts ab.

Das Auto der Familie überfuhr zunächst eine Leitplanke, überschlug sich und blieb dann kopfüber in einer Böschung liegen. So ungünstig, dass das Auto von vorbeifahrenden anderen Fahrzeugen nicht wahrgenommen werden konnte.

Tödlicher Unfall auf Autobahn 19 nahe Anschlussstelle Quelle: Stefan Tretropp

Erst mit zeitlichem Verzug gelang es dem 42-jährigen Fahrer und dem 13-Jährigen sich selbst aus dem auf dem Kopf liegenden Wrack zu befreien und die Böschung hinaufzuklettern und auf sich aufmerksam zu machen – trotz der bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen.

Zustand des Mädchens noch kritisch

Als die Rettungskräfte schließlich eintrafen, war die 35-Jährige im Wrack bereits verstorben. Sowohl der 42-Jährige als auch die beiden Kinder kamen umgehend in ein Krankenhaus. Während – Stand Montagabend – der Erwachsene und der 13-Jährige außer Lebensgefahr sind, ist der Gesundheitszustand des fünfjährigen Mädchens laut Polizei kritisch.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen zum Vorfall auf der B 103 in Kronskamp, bei dem ein Feuerwehrauto, das sich auf der Anfahrt zu dem tödlichen Unfall auf die Autobahn 19 befand, umgestürzt war. Acht Feuerwehrleute verletzten sich. Ein Auto hatte dem Einsatzwagen auf einer Kreuzung die Vorfahrt genommen und so den Crash ausgelöst. Der unbekannte Fahrer eines dunklen SUV flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei.

Von Stefan Tretropp