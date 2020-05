Tötung in Rostocker Obdachlosenheim: So lautet das Urteil

Rostock

Regungslos nimmt Michael P. das Urteil auf: Acht Jahre und zehn Monate Gefängnis lautet am Dienstag das Urteil gegen den 42-Jährigen, der im September 2019 in einer Rostocker Obdachlosenunterkunft einen Mitbewohner erstochen hatte.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in der Nacht vom 7. zum 8. September nach einem Streit seinen Zimmernachbarn Jörg J. mit 46 Messerstichen getötet hat. In der Urteilsbegründung hieß es, dass die Redseligkeit des 59-Jährigen ihm zum Verhängnis wurde.

Genervt von „dummem Gequatsche“

Michael P., der sich ein zehn Quadratmeter großes Zimmer mit J. teilte, war an diesem Abend von J.s „dummem Gequatsche“ derart genervt, dass er zu einem Messer griff und den im Bett liegenden 59-Jährigen mit 40 Stichen in den Oberkörper und sechs in den Arm tötete. Beide Männer waren zum Zeitpunkt des Streits stark alkoholisiert.

„Der Angeklagte fasste spontan den Entschluss, J. zum Schweigen zu bringen“, erklärte Richter Peter Goebels. Die Wut müsse groß gewesen sein, so durchstach P. nicht nur zwei Rippen sondern auch die Lungenflügel. „Sie stachen ohne Pause auf ihn ein, Sie haben einen Menschen abgeschlachtet“, führte Goebels fort.

Flucht zu einem Kumpel

Nach der Tat legte sich der 42-Jährige neben die Leiche in sein Bett und schlief. Am Morgen danach, als er wieder klar bei Verstand war und realisierte, was er getan hatte, deckte er den Leichnam mit einer Decke zu – um für Aufseher den Eindruck zu ermitteln, dass J. schläft.

Nachdem P. die Tatwaffe in einem Mülleimer entsorgt hatte, verließ er fluchtartig das Gelände der Unterkunft und kam zunächst bei einem Kumpel, später bei der Tante unter. In dem vom Toten entwendeten Portemonnaie fand er dessen EC-Karte und Pin und hob 410 Euro ab, kurz darauf zog der Automat die Karte ein. Michael P. stellte sich dann selbst der Polizei.

Keine Zweifel an Täterschaft

Die Leiche von Jörg J. fanden Betreuer erst am Montagabend. „An der Täterschaft gab es keinen Zweifel“, erklärte der Richter. Auch, wenn das Merkmal Heimtücke „auf der Hand lag“, konnte die Kammer dem Angeklagten keinen Mord nachweisen. So blieb es „nur“ beim Totschlag.

Zugute kam P. der Umstand, dass es eine Spontantat im Affekt ohne Vorplanung war, er sich geständig zeigte und die „ungünstige Wohngesamtsituation“ im Zimmer. Gegen ihn wurden seine Vorstrafen, das „besonders schäbige Verhalten“ und die Art und Weise (Vielzahl an Messerstichen aus nichtigem Anlass) der Tatbegehung gewertet.

Unterbringung in einer Entzugsklinik

Der alkoholkranke 42-Jährige wurde deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und zehn Monaten verurteilt, dazu zur Unterbringung in einer Entzugsklinik. Das Gericht lag knapp über der Forderung der Staatsanwaltschaft (8 Jahre/3 Monate). Die Verteidigung hatte drei Jahre Haft gefordert, sie wird in Revision gehen. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.

Von Stefan Tretropp