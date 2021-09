Warnemünde

Seit vielen Jahren wird über die Toilettensituation in Rostock-Warnemünde debattiert. Denn haben Strandbesucher mal nicht das nötige Kleingeld in der Tasche, ist die Not groß. Die Alternative zu den münzschluckenden Toilettenhäuschen ist oft die Natur. Nachdem der Ortsbeirat in Warnemünde bereits mehrfach mit Versuchen gescheitert ist, die öffentlichen Toiletten kostenfrei zu machen, bringt die Rostocker Tourismuszentrale nun eine neue Idee ins Spiel: eine Gästekarte, mit der sich auch die Türen zu Toiletten öffnen lassen.

Lore Hütter ist soeben in Warnemünde angekommen. Die 66-Jährige macht Urlaub an der Müritz und ist für einen Tagesausflug an die Ostseeküste gefahren. Ihr erster Weg führt entlang der Promenade zu einem der Toilettenhäuschen. „Ich wollte sehen, ob das hier etwas kostet“, sagt sie. Der geschulte Blick verrät: Ja. Jedoch muss sie auch feststellen, dass sie ein Problem hat, falls ein dringendes Geschäft nötig ist. Denn die notwendigen 50 Cent hat sie nicht im Portemonnaie.

Neue Idee aus der Tourismuszentrale

Grundsätzlich habe sie Verständnis dafür, dass Leistung etwas kostet, aber dennoch: „Es ist schon ziemlich blöd, dass es nicht mal einen Wechselautomaten gibt“, sagt sie. Die Problematik ist lange bekannt, der Warnemünder Ortsbeirat bemüht sich seit Jahren darum, Gästen und Rostockern eine kostenfreie Möglichkeit zu bieten, die öffentlichen Toiletten zu benutzen. Nun schaltet sich auch die Rostocker Tourismuszentrale mit einer neuen Idee ein.

Hintergrund ist ein Förderbescheid aus dem Oktober 2020. Diesen hat man für ein Konzept zur Stärkung der Tourismusentwicklung erhalten. „Wir wollen eine elektronische Gästekarte schaffen, die verschiedene Mehrwerte bietet“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm. Dies könne etwa die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, den Besuch von Kultureinrichtungen oder eben auch die kostenfreie Nutzung öffentlicher Toiletten beinhalten. Aktuell befinde man sich mitten in den Planungen. Die WC-Anlagen müssten aufwendig umgerüstet werden. „Unserer Fokus geht natürlich voll auf die Touristen, darauf, ihnen hier einen guten Aufenthalt zu ermöglichen“, sagt Fromm.

Ortsbeirat will Tagespauschale verhindern

Die Gästekarte soll den Übernachtungsgästen zur Verfügung gestellt werden. „Doch das geht am Kern der Problematik vorbei“, sagt Wolfgang Nitzsche (Die Linke), Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde. Denn schließlich bevölkern nicht nur Übernachtungsgäste Strand und Ortskern von Warnemünde im Sommer. Das Problem: Anders als in vielen anderen Ostseebädern wird in Warnemünde keine Kurabgabe von Tagesgästen erhoben. Dadurch würden laut Tourismuszentrale Einnahmen fehlen, die eine grundsätzliche Kostenfreiheit rechtfertigen.

Eine Tagespauschale wird vom Ortsbeirat jedoch grundsätzlich abgelehnt. Schließlich sollen Rostocker am Ende für den Besuch des Warnemünder Strandes nicht bezahlen müssen. So beantragte der Ortsbeirat bereits im Mai die Änderung einer Formulierung des noch nicht beschlossenen Strandsatzungsentwurfes. Dieser habe nach Ansicht des ehrenamtlichen Gremiums eine Hintertür für die Erhebung von Tagespauschalen offen gelassen. Der Änderungsantrag soll unmissverständlich sein: „Jede Person hat das Recht auf kostenlosen Besuch des Badestrandes.“

Hoffnung auf gesunden Menschenverstand

„Es kann nur die letzte Möglichkeit sein. Nur wenn alle anderen Versuche scheitern, sehe ich das als Alternative“, sagt Wolfgang Nitzsche zur Idee der Tourismuszentrale. Denn aktuell arbeitet der Ortsbeirat noch selbst daran, die Kostenfreiheit durch einen neuen Änderungsantrag herzustellen. So sollen die Toiletten nicht über die Kurabgabe, sondern über die kommunale Satzung zum Betrieb öffentlicher Sanitäranlagen für Rostocks Seebäder kostenfrei gemacht werden. Nitzsche hoffe auf gesunden Menschenverstand in der Verwaltung und den Ausschüssen.

„Wenn ich in Ahrenshoop spazieren gehe, dann kann ich jede Toilette nutzen, ohne dafür bezahlen zu müssen“, sagt Nitzsche. Es könne nicht sein, dass Rostock anderen touristischen Orten hinterherläuft. Und auch Matthias Fromm würde eine grundsätzlich kostenfreie Toilettennutzung begrüßen. „Wenn die Bürgerschaft etwas derartiges beschließen würde, würden wir uns freuen.“

Tourismuszentrale gibt Verantwortung ab

Die Tourismuszentrale gibt nach und nach die Verantwortung für die öffentlichen Toiletten an die Ämter der Stadt ab. Aktuell befinden sich noch die Anlagen an der Alten Vogtei, am Strandaufgang sechs und am Strandaufgang zehn im Verantwortung des Eigenbetriebs. Der Rest werde bereits von der Stadtentsorgung bewirtschaftet.

Von Moritz Naumann