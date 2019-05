Papendorf/Bentwisch

Trainerwechsel in der Fußball-Landesklasse III: Tom Wilhelm wird die SG Warnow Papendorf nach Saisonende verlassen und zum bisherigen Staffel-Konkurrenten FSV Bentwisch wechseln, der seit Wochen als Aufsteiger in die Landesliga feststeht. „Ich hatte drei wundervolle Jahre in Papendorf. Jetzt freue ich mich riesig auf die neue sportliche Herausforderung in Bentwisch“, sagt der 35-Jährige.

Abschied mit Wehmut

Der Abschied aus Papendorf fällt Tom Wihelm schwer. Der gebürtige Rostocker hat eine enge Bindung zum Verein und zum Ort, obwohl er mittlerweile in Elmenhorst wohnt. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Papendorf, zog später wenige Kilometer weiter nach Niendorf. Das Fußball-Abc erlernte Wilhelm bei der SG Warnow und Hansa Rostock. Vor zwölf Jahren begann der Familienvater als Nachwuchscoach tätig zu werden, trainierte die F- und E-Junioren in Papendorf. Dort spielt mittlerweile auch Sohn Willi (4). Töchterchen Greta (2) könnte vielleicht einmal die Nachfolgerin von Mama Susann werden, Handballerin beim SV Warnemünde. 2016 übernahm Wilhelm die SG-Männer. Er führte das Team zunächst zum Klassenerhalt in der 8. Liga und dann auf den vierten Tabellenplatz in der Saison 2017/18. Dort stehen die Warnowkicker auch aktuell.

Zeit für etwas Neues gekommen

Es sei allerdings Zeit für etwas Neues, meint Tom Wilhelm. Er sagt: „Großen Anteil an meinem Wechsel hat Tommy Bastian. Die Gespräche mit ihm haben mich überzeugt, die Aufgabe in Bentwisch anzugehen.“ Das Duo wird die erste Mannschaft der Rand-Rostocker ab Anfang Juli gemeinsam betreuen. Der FSV Bentwisch (82 Punkte) dominiert die Landesklasse III in der laufenden Saison nach Belieben, musste erst eine Niederlage in 29 Partien einstecken und hat vor dem letzten Spieltag starke 22 (!) Zähler Vorsprung vor dem Tabellenzweiten SV Teterow 90 an.

„Wir freuen uns riesig, dass wir Tom Wihelm von einem Wechsel nach Bentwisch überzeugen konnten. Er wird unseren Trainerstab bereichern. Fortan werden wir nicht detaillierter Trainieren können“, sagt Tommy Bastian, der seit Ende Oktober 2016 beim FSV in der Verantwortung steht. Das Ziel des ehemaligen Oberligisten sei es, in der Saison 2019/20 nichts mit dem Abstieg zu tun zu bekommen. „Als Aufsteiger wollen wir erst einmal in der neuen Liga ankommen und uns weiterentwickeln. Mittelfristig streben wir den Wiederaufstieg in der Verbandsliga an“, meint der Coach.

Tom Wilhelm musste seine aktive Laufbahn nach mehreren Bandscheiben­vorfällen beenden. Als Mittelfeldspieler machte er einst die besten Jahre der SG Warnow Papendorf mit, als die Spielgemeinschaft noch Verbandsliga für Furore sorgte, der höchsten Landesspielklasse für Furore. Dorthin soll es irgendwann zurückgehen. „Die Bentwischer haben eine tolle Infrastruktur, guten Nachwuchs und arbeiten für die Spielklasse sehr professionell“, meint Tom Wilhelm. Er möchte seinen Betrag dazu beitragen, dass es für den früheren Landesmeister und zweifachen Landespokal-Finalsten in den kommenden Jahren weiter bergauf geht.

Von seinen früheren Trainern Axel Rietentiet, Adrian Brosch und Thomas Engels hat sich Tom Wilhelm viel abgeschaut. „Ich versuche, meinen Spielern abwechslungsreiches Training anzubieten. 90 Prozent der Zeit üben wir mit dem Ball. Ein bisschen Athletiktraining gehört allerdings auch dazu“, sagt er. Die rich­tige Einstellung seiner Schützlinge sei dem Coach besonders wichtig. „Nur wenn du als Team agierst, kämpferisch und lauffreudig auftrittst, kannst du erfolgreich sein“, betont Wihelm und liegt damit auf einer Wellenlänge mit seinem neuen Trainerpartner.

Johannes Weber