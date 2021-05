Rostock

Von Real Madrid nach Rostock: Der aus Greifswald stammende Ausnahme-Fußballspieler Toni Kroos hat eine neue Verpflichtung in seinem Heimat-Bundesland angenommen: Kroos wird „Markenbotschafter“ bei der bisher weitgehend unbekannten Rostocker Jes AG.

Der Star-Fußballer wolle dabei helfen, die Energiewende „weiter voran zu bringen“. Im Gegenzug will die Jes AG von jeder verkaufen Photovoltaik-Anlage einen Betrag an eine Stiftung von Kroos überweisen, die schwerstkranken Kinder und ihren Familien hilft. „Als Papa von drei Kindern, denen ich eine bestmögliche Zukunft ermöglichen möchte, hat für mich das Thema Nachhaltigkeit in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen“, wird der Fußballer in der dazugehörigen Pressemitteilung zitiert.

„Großer Player der deutschen Energiewende“

Die Jes AG sei „ein großer Player der deutschen Energiewende“, heißt es weiter. Die Partnerschaft werde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und soll in absehbarer Zeit ausgebaut und vertieft werden. Toni Kroos kennt jeder. Aber wer ist diese Firma aus Rostock, die sich mal eben selbst in eine Reihe mit Konzernen wie EnBW und Eon sowie großen Unternehmen wie etwa Nordex stellt?

Gründer und Inhaber der Jes AG ist Jonas Holtz, schillernder Unternehmer aus Born auf dem Darß. Der 33-Jährige trat bisher vor allem mit Immobilien-Geschäften öffentlich in Erscheinung. Vor wenigen Monaten kündigte er an, das ehemalige Sportzentrum „Sportpark Barge“ in Bargeshagen bei Rostock in ein „JoHo-Resort“ umzubauen. Die Buchstaben stehen für die Anfangsbuchstaben seines Namens. Das Projekt platzte nach kurzer Zeit, die Gemeinde habe sich gesperrt, so Holtz.

Immobilien und eine Broilerbar

Auf Fischland-Darß-Zingst vermarktet Holtz eigene Ferienwohnungs-Immobilien. Er betreibt Hotels in Barth und Wolgast. Aktuell wirbt er um Anleger für einen geplanten Neubaukomplex mit 58 Wohnungen in der Rostocker Grubenstraße. Geplante Gesamtkosten: 18 Millionen Euro. Andere Baufirmen hatten einen Bogen um das Grundstück mit schwierigem Baugrund gemacht. Laut Webseite realisierte die JH-Holding des 33-Jährigen rund zehn Immobilien-Projekte.

Holtz eröffnete vergangenes Jahr eine Broilerbar in Prerow. In seiner Heimat auf dem Darß zählt der nicht unumstrittene Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg zu seinen größten Kritikern: Holtz kaufe Häuser und Grundstücke zu überhöhten Preisen und treibe damit die Grundstückspreise in die Höhe, sagt Scharmberg. Damit werde das Wohnen für Einheimische in den Feriengebieten immer unerschwinglicher. „Das stimmt nicht“, sagt Holtz. Er kaufe keine Grundstücke und Häuser zu Mondpreisen.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Um die Partnerschaft seiner Solarsparte mit Toni Kroos – neben der Jes AG gehören dazu weitere Gesellschaften – bekannt zu machen, verpflichtete der Rostocker einen Medienberater aus München. Als die OZ auch kritische Nachfragen zu den Immobiliengeschäfte von Jonas Holtz stellte, versuchte der Berater die Berichterstattung zu beeinflussen. Als klar wurde, dass dies nicht gelingt, brachen der Unternehmer und sein Medienberater das Gespräch ab.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Begründung für den Rückzieher: Diese Themen zu vermischen sei „unfair“, außerdem dürfe die Kroos-Stiftung nicht durch kritische Untertöne Schaden nehmen. Sie zogen bereits verschickte, schriftliche Zitate zurück. Fragen, wie etwa die, wie Holtz seine vielen Immobilien-Geschäfte finanziert, bleiben deshalb unbeantwortet.

„Marktführer“ für Dach-Solaranlagen

Die Jes AG bietet laut ihre Webseite Solarstrom für Verbraucher an sowie den Dachausbau mit Photovoltaik-Anlagen. Nach eigenen Angaben ist Holtz „Marktführer“ für Dach-Solaranlagen in einer bestimmten Größe. Manager aus der Branche, die nicht namentlich genannt werden wollen, halten das für haltlos übertrieben angesichts der Ausbauzahlen, die das Unternehmen selbst auf seiner Internetseite nennt. Als Referenzen zeigt die Jes AG auf ihre Webseite Fotos von 92 Häusern, an anderer Stelle ist von 855 zufriedenen Kunden die Rede.

Beim Bundesverband Erneuerbare Energien, dem wichtigsten Zusammenschluss der deutschen Ökostrom-Branche, hat offenbar noch niemand von der Jes AG, dem „großen Spieler“ der Energiewende, gehört. „Die Firma ist uns nicht bekannt“, sagt Sprecherin Friederike Treuer.

Laut Bundesanzeiger beschäftigte das Rostocker Unternehmen 2019 gerade einmal vier Mitarbeiter. Das bisher offenbar größte Solar-Unternehmen im Holtz-Imperium heißt HK Solartec. Hier stammen die jüngsten, veröffentlichten Zahlen von 2018. Demnach beschäftigte Solartec damals 29 Mitarbeiter, machte 36 Millionen Euro Umsatz und 258 000 Euro Gewinn.

400 Menschen arbeiten für Holtz

Vergangenen Juni nannte Holtz eigene Zahlen über sein Firmenimperium. Demnach arbeiten insgesamt 400 Menschen für ihn, die Gruppe erzielte einen jährlichen Umsatz von 120 Millionen Euro. Eine gemeinsame Bilanz, die diese Zahlen bestätigen könnte, ist nicht bekannt. Nach Angaben des Wirtschafts-Informationsdienstes Creditreform ist der 33-Jährige derzeit Geschäftsführer von rund 20 Unternehmen.

Bisher finden sich über die Jes AG vor allem Ankündigungen. 2019, dem Jahr mit den vier Mitarbeitern, kündigte das Unternehmen den Bau mehrerer großer Solarparks bis 2022 an. Kostenpunkt: 250 Millionen Euro. Der klimaneutrale Strom solle selbst verkauft werden, man wolle unabhängig sein von den Einspeisevergütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Zurzeit gibt es viele Stellenausschreibungen auf der Jes-Homepage.

Nähe zu Kroos kommt nicht von ungefähr

Die Nähe zu Toni Kroos kommt nicht von ungefähr: Holtz spielte als Jugendlicher selbst Fußball, beim FSV Bentwisch nahe Rostock. Als Unternehmer schloss er Sponsoring-Verträge mit Hansa Rostock, dem American-Football-Club Rostocker Griffins und dem Greifswalder FC – der Club, dem Toni Kroos nahesteht und dessen Vater dort als Technischer Direktor tätig ist.

Als Unternehmer trat Jonas Holtz etwa ab 2014 öffentlich in Erscheinung. Zusammen mit dem ehemaligen Hansa-Rostock-Profi und Clubbetreiber Axel Fuchs betrieb er nach eigenen Angaben in Rostock und Umgebung Modegeschäfte sowie eine Party-Agentur. Das sagte Holtz damals der OZ.

Später trennten sich die Wege des Duos. Während von Fuchs lange nichts mehr zu hören war, nimmt sein Ex-Compagnon mittlerweile die ganz großen Räder ins Visier: Mal eben zusammen mit Toni Kroos die Energiewende in Deutschland stemmen. Oder so ähnlich.

Von Gerald Kleine Wördemann