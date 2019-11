Rostock

Das für Montag geplante Konzert mit Tony Christie in der Rostocker Stadthalle fällt aus. Wie der Veranstalter mitteilt, müssen aus Termingründen die Konzerte in Rostock, Aurich und Siegburg abgesagt werden. Bereits gekaufte Tickets können beim jeweiligen Anbieter zurückgegeben werden. Wer ein Ticket für das Konzert in Rostock gekauft hat, kann damit aber auch am 16. November das Konzert in der Schweriner Sport- und Kongresshalle besuchen. Als kleines Dankeschön gibt es dann dort die Gelegenheit, Tony Christie persönlich zu treffen. Auch für Fotos soll es Gelegenheit geben. Das Konzert am 17. November in der Berliner Verti-Music-Hall soll wie geplant stattfinden.

Von Ove Arscholl