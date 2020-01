Top-Quote: So viele Zuschauer sahen den neuen Polizeiruf Rostock

Rostock

Beliebtes Ermittlerteam: Rund 8,79 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntag im Ersten am Bildschirm den Rostocker „ Polizeiruf 110“ mit Katrin König ( Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow ( Charly Hübner). Mit einem Marktanteil von 24,5 Prozent ist der Fall „Söhne Rostocks“, der an verschiedenen Orten in der Hansestadt gedreht wurde, der bislang zweiterfolgreichste Fall für das Team König und Bukow.

Noch erfolgreicher war nur die Folge „Dunkler Zwilling“ mit einem Marktanteil von 26,3 Prozent, die erstmals am 6. Oktober 2019 ausgestrahlt wurde und 8,88 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen fesselte.

Nächster Polizeiruf Ende Sommer/Anfang Herbst

Auch für Nachschub ist bereits gesorgt: Die nächste Folge des „ Polizeiruf 110“ aus Rostock wird laut NDR-Sprecherin Iris Bents voraussichtlich Ende Sommer/Anfang Herbst im Ersten zu sehen sein. Die Dreharbeiten für die Folge „Der Tag wird kommen“ fanden bereits im vergangenen Jahr im Sommer statt. Den 22. Fall aus Rostock drehte Eoin Moore nach einem Buch von Florian Oeller.

Weiterer Polizeiruf wird voraussichtlich im Herbst gedreht

Ein weiterer NDR „ Polizeiruf 110“ in und rund um Rostock soll voraussichtlich im Herbst dieses Jahres entstehen – der Inhalt ist bisher noch streng geheim.

Seit 2010 ermittelt das Team Bukow und König in Rostock. Bereits vor Drehbeginn des ersten Falles weilte das Team in Rostock, um einen Eindruck von der Stadt und ihren Bewohnern zu gewinnen und sich Anregungen zu holen – unter anderem in der echten Rostocker Polizeidirektion.

Von Stefanie Büssing