Tortenkönig mit Kaderakte: Stasi-Affäre um den Kühlungsborner Unternehmer Frank Röntgen

Die Wahl des Hauptredners wirft plötzlich Fragen auf. Zum Festempfang der Industrie- und Handelskammer zu Rostock ( IHK) Mitte März soll es Joachim Gauck sein. Ausgerechnet er, der frühere Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, obwohl die Kammer bis Januar einen Vize-Präsidenten hatte, der hauptberuflich für die Stasi gearbeitet hat.

Im Zusammenhang mit entsprechenden Recherchen der OSTSEE-ZEITUNG ist die Stasi-Akte des bisherigen IHK-Vizepräsidenten Frank Röntgen aufgetaucht. Sie belastet den Mann schwer. Vom 2. Februar 1981 bis zum 28. Februar 1990 war Röntgen unter zwei verschiedenen Nachnamen hauptamtlicher Mitarbeiter der Kreisdienststelle Berlin Lichtenberg der Staatssicherheit der DDR.

Laut seiner 344 Seiten dicken Kaderakte hat der Mann, der während seiner Zeit beim MfS zunächst Frank Bartkowski und später Frank Zidanik hieß, sich ehrgeizig hochgearbeitet vom einfachen Wachposten, Unteroffizier und Feldwebel bis zur Beförderung zum Oberleutnant am 1. Oktober 1989. Die DDR war zu dieser Zeit längst ins Wanken geraten.

IHK-Präsident Strupp : Ich habe davon nichts gewusst

Röntgen lebt in Kühlungsborn und betreibt in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Cafés, die aus seiner Konditorei in Steffenshagen ( Landkreis Rostock) beliefert werden. Das Geschäft läuft gut. Er beschäftigt inzwischen rund 50 Mitarbeiter. Zum Vize-Präsidenten der IHK ist er 2017 gewählt worden. Nach dem Wechsel des damaligen IHK-Präsidenten Claus Ruhe Madsen als Oberbürgermeister ins Rostocker Rathaus unterstützt Röntgen den Rostocker Autohausbesitzer und Hansa-Stadionsprecher Klaus-Jürgen Strupp dabei, als neuer Präsident an die IHK-Spitze zu rücken.

Mindestens eine kammerinterne Wahlkampfveranstaltung findet im August 2019 in einem von Röntgens Cafés in Kühlungsborn statt. Strupp bestätigt das, verwahrt sich aber dagegen, daraus eine besondere Nähe zu Röntgen abzuleiten. Von Röntgens Stasi-Karriere habe er zu diesem Zeitpunkt nichts gewusst. „Ich bin als Künstler in der DDR selbst vom MfS verfolgt worden“, betont Strupp.

Beeinflussung von 57 Personen

Glaubt man der Akte, gingen dem Unternehmer, der heute Röntgen heißt, während seiner Zeit als hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter die Dinge ebenfalls gut von der Hand. Er führt und beeinflusst in seinen Jahren insgesamt 57 Spione, Gesellschaftliche und Inoffizielle Mitarbeiter. Sieben Operative Personenkontrollen (OPK) sind in seiner Schnüffelbilanz vermerkt.

Mit dieser Form der Überwachung sind Menschen überzogen worden, bei denen das MfS von einer feindlichen Gesinnung der DDR gegenüber ausging. Ziel war es, ihren persönlichen Wirkungskreis mit verschiedenen Methoden einzuschränken und Anhaltspunkte für eine dauerhafte Bespitzelung zu sammeln, sogenannte Operative Vorgänge (OV).

Röntgen wechselt mehrfach seinen Nachnamen

In der Akte reiht sich eine Belobigung an die nächste. Dass die nach der Wende so lange unentdeckt bleibt, dürfte auch damit zu tun haben, dass der heutige Konditoreichef während seines Lebens mehrfach den Nachnamen wechselt. Geboren als Frank Zidanik, heiratet die Mutter während seiner Kindheit. Aus Frank Zidanik wird Frank Bartkowski. Den Namen trägt Röntgen auch, als er am 2. Februar 1981 seine fünfseitige Verpflichtungserklärung unterschreibt.

Danach geht’s für ihn bei der Stasi die Karriereleiter hoch. Das Anfangsgehalt von 450 Ostmark steigt bis 1988 mit jedem neuen Dienstgrad auf 1200 Mark. Sechsmal wird er während seiner neun Jahre beim MfS befördert.

Als der Führungsoffizier 1985 die Beförderung zum Unterleutnant vorschlägt, begründet er dies auch mit der Entschlossenheit seines Zöglings: „Genosse Oberfeldwebel Bartkowski hat gute Ergebnisse in der IM-Arbeit aufzuweisen und arbeitet seit Januar 1985 erfolgreich an zwei OPK, wovon eine OPK zum OV entwickelt werden konnte. Eine Teilrealisierung des OV durch Festnahme konnte er durch den zielgerichteten IM-Einsatz erreichen.“ So klingt ein Arbeitszeugnis, in dem die Zersetzung der eigenen Bürger als Erfolg gefeiert wird. Zudem werden in der Akte sein Engagement bei der „Auswahl und Gewinnung von IM“ sowie „sein eigenes schöpferisches Herangehen bei der Lösung der gestellten Aufgaben“ besonders hervorgehoben.

Angefangen als Koch im Palast der Republik

Nach seiner Entlassung nach dem Untergang der DDR, der in den Entlassungspapieren als „strukturelle Veränderung“ bezeichnet wird, kehrt Röntgen zunächst in seinen gelernten Beruf als Koch zurück, den er vor seinem Eintritt ins MfS bereits im Palast der Republik ausgeübt hatte.

Zur Wende trägt der heutige Unternehmer wieder seinen Geburtsnamen Zidanik. Den gibt er erneut auf, nachdem er die Tochter des westdeutschen ARD-Korrespondenten Robert Röntgen, Nina Röntgen, geheiratet hat. Der Journalist hatte seine Glanzzeiten in den 60er und 70er Jahren. Er berichtet aus den USA über die Ermordung von Martin Luther King und die Watergate-Affäre. Anschließend zieht es ihn nach Ostberlin, später zurück nach Kühlungsborn.

Tätigkeit „an entscheidenden Stellen stets kommuniziert“

1990 kauft Robert Röntgen sein Elternhaus in Kühlungsborn zurück und eröffnet drei Jahre später gemeinsam mit Tochter Nina und seinem Schwiegersohn Frank die Traditionskonditorei Röntgen neu, deren Geschichte bis ins Jahr 1879 reicht. Die Familie gilt als DDR-kritisch. Dennoch schafft es der Stasi-Mann, in sie einzuheiraten. Die Ehe ist inzwischen geschieden. Und die Geschäfte führt Frank Röntgen seitdem allein.

Vor der Hochzeit habe er mit seiner Frau ausgemacht, dass er sich Röntgen nennt, wenn der erstgeborene Sohn seinen Vornamen tragen darf, erzählt Frank Röntgen im Jahr 2018 einer OZ-Reporterin während eines Gesprächs für ein Unternehmerporträt. So erfolgte der bisher letzte Namenswechsel.

Röntgen reagiert auf die Vorwürfe gegen ihn mit einer einseitigen Mitteilung, in der er vor allem sein 28-jähriges Engagement für die IHK und die erfolgreiche Expansion seiner Konditorei beschreibt. Zu seiner Stasi-Vergangenheit merkt er lediglich mit einem Satz an: „Meine frühere Tätigkeit als hauptamtlicher Mitarbeiter bis 1989 in der Militärabwehr des Geheimdienstes der DDR, der zum MfS gehörte, habe ich bis heute an entscheidenden Stellen stets kommuniziert.“

Strupp fordert Ehrenerklärung von allen IHK-Vertretern

Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK zu Rostock. Quelle: Frank Söllner

IHK-Präsident Strupp betont dagegen, er sei am 27. November 2019 am Rande einer Regionalkonferenz der Kammer von dem Rügener Unternehmer Matthias Ogilvie über den Stasi-Verdacht gegen Röntgen informiert worden. Danach habe es ein Gespräch zwischen Strupp und Röntgen gegeben.

Auf die Frage, warum die IHK-Gremien anschließend nicht sofort über die Stasi-Vergangenheit eines Vizepräsidenten informiert werden und die Sache öffentlich gemacht wird, antwortet Strupp: „Das ist aus Datenschutzgründen nicht geschehen. Ich wollte das Ehrenamt nicht beschädigen. Deshalb habe ich ihn gebeten, so leise wie möglich zu gehen.“

Im Januar reicht Röntgen im Präsidium schriftlich dann seinen Rücktritt ein, rückwirkend zum 31. Dezember 2019. Er habe den Schritt damit begründet, dass die Arbeit in seinem Unternehmen sehr viel Zeit in Anspruch nehme und nicht mehr mit dem Amt eines IHK-Vize-Präsidenten vereinbar sei, sagt Strupp.

Anders als Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Kommunalpolitiker sind die Mitglieder der Kammerparlamente in Mecklenburg-Vorpommern bisher nie systematisch auf mögliche Stasi-Verwicklungen hin überprüft worden. Strupp tritt nun die Flucht nach vorn an. Während der nächsten Sitzung der IHK-Vollversammlung Mitte März will er die Frage zur Abstimmung stellen, ob die 44 Mitglieder eine Ehrenerklärung abgeben wollen. Strupp: „Das Thema hatte ich mir ohnehin längst vorgenommen.“

Von Benjamin Fischer