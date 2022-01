Toshiba baut seine Hybridloks erst später in Rostock als geplant

Rostock

Seine hochmodernen Hybridlokomotiven wollte der japanische Technologiekonzern Toshiba eigentlich schon 2021 in Rostock fertigen lassen. Dafür sollte das Werk der DB Cargo, die zur Deutschen Bahn AG gehört, in Krummendorf umgebaut und modernisiert werden. Doch noch ist die Serienfertigung der Toshiba-Loks in Rostock nicht angelaufen. Sie soll nun erst 2024 starten, wie ein Sprecher der DB Cargo auf Nachfrage mitteilte.

Die Entwicklung der Hybrid-Rangierlokomotiven von Toshiba sei demnach mittlerweile weitgehend abgeschlossen, der Fertigungsbeginn der ersten Prototypenfahrzeuge ab April bei der Firma Talbot in Aachen geplant. Anschließend soll 2023 die Lieferung der ersten Prototypen erfolgen, die Auslieferung des ersten Serienfahrzeugs ab 2024, hieß es.

Wodurch die Verzögerung verursacht wurde, dazu machte die DB Cargo keine Angaben. Auch der Technologiekonzern Toshiba reagierte auf mehrmalige Anfrage nicht. Fest steht aber: An Rostock liegt es nicht. Zwar hatte es Gerüchten zufolge geheißen, dass die Stadt die Petersdorfer Straße, die zum Grundstück des Werks in Krummendorf führt, noch nicht ausreichend erschlossen hätte, um den Regelbetrieb der Herstellung und Auslieferung der Loks zu gewährleisten.

Doch das wies Heiko Tiburtius, Leiter des Rostocker Tiefbauamts, strikt von sich. Im Gegenteil: Das Grundstück von Toshiba auf dem Gelände von DB Cargo sei „bereits seit längerem verkehrlich voll erschlossen und somit könne eine Ansiedlung zum Bau von Hybridloks zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen“.

Zudem wird Rostock die Petersdorfer Straße, über deren desolaten Zustand sich Anwohner und der zuständige Ortsbeirat schon lange und häufig beklagt hatten, zeitnah sanieren. In einem ersten Bauabschnitt soll laut Amtsleiter Tiburtius der Teil zwischen „De Striethoff“ auf Höhe der Bushaltestelle „Krummendorf Nord“ bis einschließlich der Zufahrt zum Gelände der DB Cargo, Höhe Bushaltestelle „Bahnbetriebswerk“, erneuert werden.

Der Baustart sei für das erste Quartal 2023 vorgesehen, ein Jahr für die Erneuerung der 770 Meter langen Strecke angesetzt. Während der gesamten Bauzeit sei das Gelände der DB Cargo über das öffentliche Straßennetz zu erreichen, so Tiburtius weiter. Fast sechs Millionen Euro investiert die Stadt in die Maßnahmen in der Petersdorfer Straße.

Die ohnehin schon marode Petersdorfer Straße verfügt zwischen dem Deutsche-Bahn-Werk und der Zufahrt zur A 19 lediglich über unebenes Kopfsteinpflaster. Im Jahr 2022 soll dieser Abschnitt saniert werden. Quelle: Moritz Naumann

Auch mit dem Umbau des Werks in Krummendorf ist laut Angaben der DB Cargo bereits 2021 begonnen worden, er soll in diesem Jahr fortgesetzt werden, hieß es. Wenn die Serienfertigung der Hybridloks in Rostock beginnt, sollen dort bis zu 200 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Schon jetzt sucht das Unternehmen Toshiba auf verschiedenen Jobportalen nach „Inbetriebsetzern (m/w/d)“, die ab Frühjahr 2022 zunächst für ein bis zwei Jahre in Aachen und später in Rostock tätig sein möchten.

Jahrelang hatten sich die Landesregierung in Schwerin und die Hansestadt Rostock im Vorfeld dafür starkgemacht, dass der japanische Technologiekonzern Toshiba seine neuen Hybridloks überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern herstellt. Schlussendlich konnte das wirtschaftliche Zentrum des Landes die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel ausstechen und den Deal für sich gewinnen.

Nun sollen zunächst 100 der neuen Hybridloks vom Typ HDB 800 in Rostock gebaut werden, wenn die Serienfertigung beginnt. Sie werden 1500 PS stark sein und „neue Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit setzen“, hieß es vonseiten der DB Cargo.

Dank Lithium-Ionen-Akkus, die den Dieselmotor unterstützen, könnten 30 Prozent Energie und eine Million Liter Diesel im Jahr eingespart werden, sagte Konzernvorstand Sigrid Nikutta, als der Deal vor gut zwei Jahren öffentlich gemacht wurde. Die DB Cargo will 300 Millionen Euro für den Auftrag ausgeben, weitere könnten folgen.

