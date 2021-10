Tote Esel bei Warnemünde: Hotel trauert um Fiona und Biene

Diedrichshagen

Was ist nur mit Fiona und Biene passiert? Die beiden beliebten Esel im Gatter hinter dem Strandhafer Aparthotel in Diedrichshagen sind vor knapp zwei Wochen innerhalb eines Tages verstorben. Schnell machten Gerüchte die Runde im Ort, dass die Tiere böswillig vergiftet sein könnten, doch wie der Hoteldirektor nun betont, gebe es keine Hinweise auf eine böswillige Einwirkung auf die beliebten Tiere.

Karin Wallis sitzt vor dem Landmarkt in Diedrichshagen. Sie wartet auf ihre Tochter und ihre Enkelkinder, mit denen sie regelmäßig im Ort spazieren geht. Hauptausflugsziel ist dabei immer das Gatter hinter dem Strandhafer Aparthotel. Viele Diedrichshäger und auch Urlauber des Ortes kommen auf dem Weg zum Strand hier vorbei, machen halt an den Gattern mit den Alpakas, Ziegen und Pferden. „Es ist direkt vor der Tür und fast besser als der Zoo. Und auch der Spielplatz ist wirklich toll. Das Hotel lässt die Kinder des Ortes dort auch gerne rauf. Die sind wirklich lieb“, sagt Wallis.

Rätselhafter Tod zweier Tiere

Eine echte Attraktion für ihre Enkel waren die beiden Esel, die sich im gesamten Ort großer Beliebtheit erfreuten. „Sie wissen noch gar nicht, dass es die beiden nicht mehr gibt. Sie werden sehr traurig sein“, sagt Wallis. Es geschah am 22. September. An diesem Tag mussten Hotel und Anwohner tief durchatmen. „Mitten am Tag fanden wir Biene tot im Gatter“, sagt Hoteldirektor Martin Rosenkranz. Doch damit nicht genug: Am Tag danach musste das Hotel auch den Tod von Fiona verkraften.

„Sie kamen vor zwei Jahren in unsere Obhut und ihre Pflege war uns eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Rosenkranz. Schnell ging das Gerede im Ort los. Schließlich versterben zwei Esel nicht einfach so innerhalb weniger Tage. Laut den Mitarbeitern im Landmarkt wird unter den Anwohnern gerätselt. Sind die Tiere mutwillig getötet worden? Ein Diedrichshäger berichtet, am Dienstag erstmals von einem Bekannten im Bus davon gehört zu haben, dass die Tiere vergiftet wurden.

Keine böswillige Vergiftung

„Die Tierärztin hat eine toxische Reaktion diagnostiziert“, sagt Rosenkranz. Eine konkrete Todesursache habe sie jedoch nicht vermittelt. „Viele dieser Tiere sterben an einer Kolik“, sagt Tierärztin Dr. Katrin Mießen von „VETmobil MV“. Diese könne unter anderem durch falsche Nahrungsgabe, etwa durch Brötchen, passieren. Laut Rosenkranz habe die behandelnde Tierärztin vor Ort aber eine Kolik ausschließen können.

„Wir gehen mittlerweile nicht davon aus, dass es sich um eine böswillige Vergiftung gehandelt hat. Wir können da keinem Fremden eine Schuld geben“, sagt Rosenkranz. Darüber hinaus wisse er auch von keinerlei Beschwerden aus dem Ort, die mit den Eseln in Zusammenhang stehen könnten.

Strauchschnitt als Ursache?

Der Vorfall hat jedoch für Unruhe gesorgt, auch bei den Inhabern der anderen Tiere. So hat etwa der Diedrichshäger Irmin Stintzing vier Pferde auf dem Areal untergebracht und sorgte sich infolge der Todesfälle auch um die Gesundheit seiner Pferde. „Aber auch mir wurde vermittelt, dass sich dahinter wohl keine boshafte Handlung verbirgt.“

Eine konkrete Erklärung für den rätselhaften Tod beider Esel gibt es bislang noch nicht. Nur eine Vermutung. Wenige Tage vorher wurden auf dem Gelände des Strandhafer Aparthotels Hecken beschnitten. Der Beschnitt sei wohl für die Tiere in greifbarer Nähe gewesen. „Es gibt Pflanzen, die für Esel durchaus giftig sind“, sagt Tierärztin Dr. Katrin Mießen.

Interne Überprüfung noch nicht abgeschlossen

Dazu würden neben vielen anderen Arten Rhododendron, Zwergahorn oder auch Eibe zählen. Es gebe aber auch diverse Ziersträucher, die die Tiere nicht vertragen. Der Verzehr könne demnach zu einer toxischen Reaktion in Form von starken Verdauungsstörungen führen, die schließlich auch den Tod der Esel zur Folge haben kann.

In der Regel sei es in unklaren Vergiftungsfällen nötig, bei den Tieren eine pathologische Untersuchung durchzuführen. „Denn auch eine Kolik oder Derartiges könne man bei bereits erfolgtem Tod nur noch diagnostizieren, wenn man das Tier aufschneidet“, sagt Mießen. Diese sei laut Hotel bei Fiona und Biene aber nicht erfolgt. „Die interne Überprüfung ist bei uns noch nicht abgeschlossen“, sagt Rosenkranz lediglich. Ob das Hotel die Tiere ersetzen wird, sei derzeit noch kein Thema. „Wir trauern noch zu sehr um beide.“

