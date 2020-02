Toter in Straßengraben bei Rostock: Mann (48) ist aus Pastow

Sanitz

Die leblose Person an der B 110 in Roggentin ( Landkreis Rostock) konnte identifiziert werden. Schüler im Alter von 17 bis 18 Jahren hatten den Toten gegen 6.45 Uhr auf dem Weg zum Schulbus in einem circa vier Meter tiefen Wassergraben entdeckt.

Der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen 48-Jährigen aus Pastow. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Todesursache ist bislang noch unklar. Eine Obduktion soll darüber Aufschluss geben.

Von OZ