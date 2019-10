Totes Ehepaar in Markgrafenheide: Polizei ermittelt gegen Sanitäter

Rostock

Neuigkeiten im Fall des Anfang September aufgefundenen toten Ehepaars in einer Kleingartenanlage in Markgrafenheide: Die Staatsanwaltschaft Rostock hat inzwischen Ermittlungen gegen die beiden Rettungssanitäter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Eine entsprechende Anfrage bestätigte Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Rostock. Demnach ermittele die Behörde gegen eine 27-jährige Frau und einen 46-jährigen Mann, beide beim Rettungsdienst tätig. Der Vorwurf: fahrlässige Tötung.

Rettungsdienst wurde häufiger gerufen

Am 6. September fand eine Frau ihre Eltern (81 und 85 Jahre alt) tot in deren Garten. Aus internen Quellen war zu erfahren, dass der Rettungsdienst schon öfter zu den beiden älteren Personen gerufen wurde, weil sich diese in hilfloser Lage befanden und öfter stark angetrunken gewesen sein sollen.

Wenig später seien die Senioren tot in ihrem Garten liegend entdeckt worden. "Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens gab es eine Reihe von offenen Fragen, die dazu führten, dass die Staatsanwaltschaft nun gegen die beiden Mitarbeiter des Rettungsdienstes ermittelt", erklärte Nowack. Ob es auch zu einer Anklageerhebung kommt, steht derzeit noch nicht fest.

