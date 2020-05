Totschlagsprozess in Rostock: Oleh T. muss nach Tumult gefesselt werden

Rostock Stadtmitte

Aggressiv beginnt Oleh T. am Montagvormittag den dritten Verhandlungstag in seinem Totschlagsprozess am Landgericht Rostock. Weil der 44-jährige Ukrainer von einem Fernsehteam auf der Anklagebank gefilmt wird und er dies partout nicht möchte, tritt und schlägt er mehrfach um sich – eine Wand des ihn umgebenden Plexiglases kippt. Mehrere Justizbeamte müssen den rabiaten Gehörlosen mit Handschellen fesseln und beruhigen. T. sehe eine Gefahr für sein Leben.

Nachdem Richter Peter Goebels ihn einnordet und erklärt, dass er sich mit der Tat zu einer „Person des öffentlichen Lebens“ gemacht hat, kann die Beweisaufnahme fortgesetzt werden. Der abgelehnte Asylbewerber aus der Ukraine gestand bereits zur Prozesseröffnung, dass er die 79-jährige Seniorin Erika H. in Güstrow mit mehreren Stichen einer Gartenschere getötet hat.

Bekannte der Toten fütterte immer die Katzen

Als Erstes muss eine 78-jährige Bekannte von H. aussagen. Die Güstrowerin übernahm immer die Fürsorge für die Katze, wenn das Ehepaar H. verreiste. Am Tattag, dem 19. September 2019, plante das Ehepaar H., zu einem Geburtstag nach Dresden zu fahren. Kurz vor der Abfahrt habe die Bekannte die Schlüssel bekommen. „Die letzten drei Jahre habe ich die Schlüssel gehabt, um die Katze zu füttern“, erinnert sich die 78-Jährige, die die später getötete Erika H. beim Singen im Kirchenchor kennenlernte.

„Bitte geben Sie mir nicht mehr als zehn Jahre!“

Kurz, bevor der zweite Zeuge den Saal betritt, gestikuliert der Angeklagte in Richtung des Richters: „Bitte geben Sie mir nicht mehr als zehn Jahre!“ Gleichzeitig kündigt er an: „Wenn ich mehr als zehn Jahre bekomme, werden alle sterben!“ Für den äußeren Betrachter scheint T. nicht zurechnungsfähig zu sein, macht eine wirre Äußerung nach der nächsten.

Der nächste Zeuge ist einer der Nachbarn des Ehepaars H.. Der 74-Jährige beschreibt, wie er am besagten Tag Laub fegt und plötzlich zwei „Kehllaute“ von einem Gehörlosen zwar wahrnimmt, aber keine Person sieht. Den Angeklagten kenne der Nachbar nicht.

Täter bezeichnet sich selbst als „nicht nachtragend“

Richter Goebels gibt dem 44-jährigen Oleh T. nun die Möglichkeit, sein eigenes Leben zu beschreiben. Diese Aussagen sind verstörend, wirr und unglaubwürdig zugleich: T. will Zeuge Jehova und sehr gläubig sein, dazu will er 18 Jahre wegen Mordes in einem ukrainischen Gefängnis gesessen haben – natürlich zu Unrecht. Obduktionen in seiner Gefängniszeit habe er angeblich durchgeführt, sei von „Mächten beschützt“.

Mehrmals sei er geflüchtet. In Ungarn, Österreich, Serbien, Rumänien will er in Haft gesessen haben. Charakterlich beschreibt er sich als „ganz netten und ruhigen Menschen, der nicht nachtragend“ ist. Der Richter unterbricht die wirre Faselei: „Aber genau aus diesem Grund haben Sie doch Frau H. umgebracht.“ T. bestätigt und setzt fort: „Ja, weil sie gelogen hat – sie hat es verdient.“ Der Gehörlose, so der äußere Eindruck, führt die Justiz an der Nase herum. Der Prozess geht am Dienstag nächster Woche weiter.

