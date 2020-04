Schwerin

Beim seit vier Wochen geltenden strikten Reiseverbot in MV deuten sich erste Lockerungen an. Ab 1. Mai soll den 70 000 Zweitwohnungsbesitzern wieder unbeschränkter Zugang ins Land gewährt werden, auch wenn sie ihren Erstwohnsitz außerhalb haben. Gleiches soll für Dauercamper auf den 117 Campingplätzen in MV gelten.

Das sind die ersten Ergebnisse des Tourismusgipfels mit Landesregierung, kommunalen Spitzenpolitikern und Tourismus-Vertretern, wie die OZ aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Telefonkonferenz läuft zur Stunde noch und soll bis etwa 15 Uhr dauern.

Anzeige

Zudem wurde bereits besprochen, dass es weitere Lockerungen zu Himmelfahrt (21. bis 24. Mai) und Pfingsten (30. Mai bis 2. Juni) geben soll. Über Details wird gerade beraten.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr in Kürze.

Mehr lesen:

Von Alexander Loew