Graal-Müritz

Das Ostseeheilbad Graal-Müritz bietet über die Ostertage noch freie Zimmer. „Wir haben bei den großen Hotels noch einen Puffer von etwa zehn Prozent und auch bei den Ferienwohnungen ist noch einiges drin“, sagt Roman Ferken, Geschäftsführer der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz. Er freut sich, dass nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder ein normales Ostergeschäft möglich ist.

Preiserhöhungen soll es bisher noch nicht gegeben haben. „Wir sind erst einmal froh, dass wieder Gäste kommen dürfen“, sagt Roman Ferken. Er gehe aber davon aus, dass nach dem Ostergeschäft die Preise angepasst werden. „Die Kosten, zum Beispiel beim Speiseöl, das in der Branche viel gebraucht wird, habe sich verdreifacht“, nennt er nur ein Beispiel.

Die Gäste, die bisher gebucht haben, kämen hauptsächlich aus Brandenburg, Berlin und Sachsen. „Die meisten kommen aus den neuen Bundesländern. Wir haben aber auch Buchungen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen“, sagt Roman Ferken.

Buntes Programm über die Feiertage

Für die Feiertage hat die Tourismus- und Kur GmbH ein buntes Programm organisiert. Drei Tage lang wird es vor der Seebrücke Veranstaltungen geben. Am Sonnabend startet der traditionelle Ostermarkt um 11 Uhr und endet um 22 Uhr. Um 16 Uhr kommt der Osterhase auf die Seebrücke. Am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr geht es musikalisch mit Olaf Hobrlant, Frontmann der Gruppe Spill, und eingängigem Country-Sound los. Abends lockt ab 19 Uhr das beliebte Osterfeuer an den Strand.

Am Ostersonntag erwartet die Puppenbühne „Kleines Theater“ viele kleine und große Besucherinnen und Besucher, bevor der Hamburger Musiker Steve K. von 14 bis 17 Uhr Rock und Pop live und unplugged spielt. Um 17 Uhr besucht dann wieder der Osterhase die Gäste an der Seebrücke. Der Ostermarkt hat von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Ostermontag beginnt um 11 Uhr mit Danielos Zaubershow und zum Ausklang der Ostertage gibt es von 14 bis 17 Uhr mit Marco and Friends Musikalisches auf die Ohren. Der Ostermarkt ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. „Ferienzeit ist Familienzeit“, sagt Roman Ferken. Der Tourismus-Chef freut sich, dass nach zwei Jahren wieder langsam Normalität ins Ostseebad einzieht. Er wird über die Feiertage auch bei den Veranstaltungen dabei sein. „Ich freue mich schon auf das bunte Treiben mit den Gästen“, sagt er.

Bäderbahn fährt wieder und bietet mehr Service

Auch die Bäderbahn Tuki dreht jetzt wieder ihre Runden im Ostseebad. Mit dem neuen Betreiber – der Darßbahn Erlebnistouren GmbH & Co. KG – ändert sich auch das Erscheinungsbild an den Haltestellen. „Es wurden Bänke und neue Infotafeln in Grün und Braun aufgestellt. Das hat was Nostalgisches“, sagt Roman Ferken. Er ist begeistert von dem neuen Auftritt der Bahn. Sie fährt stündlich und neuerdings gibt es auch einen Stopp vor dem Seebrückenvorplatz. „Wir möchten da präsent sein, wo der Gast gern ist“, sagt Geschäftsführer Henry Plotka.

Neu ist auch, dass es für die Einheimischen Jahreskarten gibt. Für 50 Euro können sie die Bahn dann von Ostern bis Ende Oktober mehrmals täglich nutzen. „Uns ist das Thema Mobilität besonders wichtig“, sagt Henry Plotka. Das Jahresticket gilt dann auch in den Bahnen in Zingst und Prerow. Neben der Jahreskarte werden dann auch Wochen- und Zwei-Wochen-Karten angeboten. Neu ist auch der Kurzstreckentarif – der maximal fünf Stationen umfasst.

Testzentrum in Graal-Müritz über Feiertage offen

Das Testzentrum in Graal-Müritz an der Ribnitzer Straße 46 hat nach eigenen Angaben auch über die Feiertage geöffnet. Die Öffnungszeiten sind außer am Sonntag (10 bis 16 Uhr) von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Es ist empfehlenswert, sich einen Termin unter www.covid-testservice-graalmueritz.de zu buchen.

Zimmer gebucht werden können hier

Tourismus und Kur GmbH Graal-Müritz: https://buchung.graal-mueritz.de

Reisebüro Schulz Graal-Müritz: https://www.reisebuero-schulz.de

Strandsommer Graal-Müritz: strandsommer.de

Von Stefanie Adomeit