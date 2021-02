Rostock

Mitten an Rostocks Hauptverkehrsader Lübecker Straße, am Werftdreieck, entsteht derzeit ein Hotel der Gorgeous Smiling Hotels GmbH (GSH) aus München: ein Arthotel Ana Amber. Es ist das erste Haus dieser Form in Mecklenburg-Vorpommern und nach Bremen und Hannover gar einer der ersten Standorte der Gruppe im Norden Deutschlands. Bisher hat sich die GSH-Gruppe vor allem im süddeutschen Raum und in Wien mit 27 sogenannten Design-Hotels einen Namen gemacht.

GSH-Gruppe bietet ab Frühjahr 155 Zimmer in zentraler Lage

Im Netz wirbt man mit der Nähe zur Warnow und zum Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt um Gäste. Mit den 155 Zimmern in zentraler Lage will man sich sowohl an ein privates als auch ein geschäftliches Publikum wenden. Das Restaurant des Hauses soll „Live-Front-Cooking“ (eine offene Küche, in der die Zubereitung der Speisen ersichtlich ist) bieten.

Außerdem lockt das Hotel mit einem Rund-um-die-Uhr-Kaffee-Angebot, einem hauseigenen Fahrrad-Verleih und Hochgeschwindigkeits-WLAN im gesamten Hotelbereich. Geplant ist die Eröffnung im Frühjahr 2021.

Aktuell vor allem Geschäftsreisende

In direkter Nachbarschaft hat sich die französische Gruppe „B&B“, die in Deutschland 137 Hotels betreibt, bereits niedergelassen. In 103 Einzel-, Doppel- und Familienzimmern wendet man sich auch hier an Privat- und Geschäftsgäste.

Das Haus ist das zweite in Rostock und wurde am 22. Dezember eröffnet. Auf Volllast fahre man hier jedoch noch nicht, wie Ute Hopfengärtner von der Presseagentur Wilde & Partner deutlich macht. Im Zuge der Corona-Krise beherberge das Hotel aktuell vor allem Geschäftsreisende.

Corona-Krise als Chance: Urlaub in Deutschland boomt

„Der Fokus wird künftig stärker auf einem limitierten Service liegen, einfach und gut, zu einem sehr günstigen Preis“, sagt sie. Die Corona-Krise wolle man bei „B&B“ übrigens als Chance begreifen – vor allem in Rostock. „Im Norden Deutschlands steckt für uns noch viel Potenzial – und gerade in 2020 haben wir gesehen, wie hoch die Nachfrage nach Hotels an der Nord- und Ostsee ist.“

Demnach kalkuliere man fest damit, dass 2021 der Urlaub im eigenen Land und damit auch in Rostock wieder hoch im Kurs steht. Bis 2023 wächst die touristische Nachbarschaft übrigens noch – auf dem ehemaligen Werftgelände sollen über 150 sogenannte Micro-Suiten für längere Aufenthalte entstehen.

Von Moritz Naumann