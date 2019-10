Tourismuszentrale Warnemünde zieht Bilanz: Seebäder locken mehr Urlauber als im Vorjahr

Rostock

Die Rettungsschwimmer haben ihre Türme verlassen, die ersten Strandkörbe sind verstaut und die Flaggen sind eingeholt: damit geht für die Seebäder Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und Markgrafenheide eine erfolgreiche Sommersaison zu Ende. Vor allem bei Familien und Aktivurlaubern jeden Alters waren die Strände rund um Rostock als Ferienziel beliebt. Die Tourismuszentrale zieht Bilanz und verrät, welches die Höhepunkte des diesjährigen Sommers waren.

Nach der offiziellen Beherbergungsstatistik verzeichneten die Rostocker Seebäder vom 1. Januar bis zum 31. Juli mehr als 225 800 Ankünfte, was verglichen mit dem Vorjahreszeitraum eine Erhöhung um 4,1 Prozent darstellt. Auch die Übernachtungen sind um fast sieben Prozent gestiegen. Das vielfältige Angebot kam gut an.

Entspannung durch Bewegung

Eine Neuheit gab es bereits im Frühjahr, als in Warnemünde und Diedrichshagen die ersten vier Thalasso-Kurwege eingeweiht wurden. Das Zusammenspiel aus Bewegung und Seeluft wirke sich besonders heilsam auf das Herz- und Kreislaufsystem, die Atemwege sowie die Haut aus. „Mit diesem Angebot machen wir den Gesundheitstourismus noch erlebbarer“, erklärt Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Noch bis zum Jahresende sollen in der Rostocker Heide sechs weitere Rundkurse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden eröffnet werden. Sie sollen die Wanderabschnitte am Strand sowie in der Heide miteinander kombinieren. „Die Thalasso-Kurwege in den Seebädern Warnemünde und Diedrichshagen werden bereits gut angenommen“, teilt die Tourismuszentrale mit.

Auszeichnung für Wasserqualität

Besonders bezahlt gemacht haben sich in diesem Jahr die tägliche Strandreinigung und das Engagement beim Thema Nachhaltigkeit. Zum 23. Mal konnten die Strände der Hanse- und Universitätsstadt mit ihrer Badewasserqualität überzeugen und erhielten eines der begehrtesten Gütesiegel – die „Blaue Flagge“. Mehr als 100 Kriterien mussten dafür erfüllt werden. Bis in den September hinein wurde das Wasser an den zertifizierten Stränden in festgeschriebenen Abständen geprüft. „Wir strengen uns jedes Jahr aufs Neue an, diese Auszeichnung zu bekommen“, betont Fromm.

Um die Sauberkeit an den Stränden aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das Umweltbewusstsein bei den Besuchern zu stärken, wurden im Rahmen der Kampagne „Kein Plastik bei die Fische“ sogenannte „Ostsee-Ascher“ aufgestellt und rund 5300 kleine Strandaschenbecher über die Strandbewirtschafter und die Tourist-Informationen an die Gäste verteilt.

Barrierefreier Zugang zum Strand

Ein Strand für alle – dafür setze sich die Tourismuszentrale seit vielen Jahren ein. Während barrierefreundliche Strandzugänge in den Seebädern längst vorhanden sind, hat die Tourismuszentrale gemeinsam mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr ein Pilotprojekt gestartet und den ersten barrierefreien Strandkorb etabliert.

Dank einer nachträglich angebrachten Drehscheibe lässt sich dieser kinderleicht mit nur einem Finger um 360 Grad drehen. Das Angebot richte sich in erster Linie an Rollstuhlfahrer, aber auch an Familien mit Kinderwagen oder ältere Gäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. „Der Strandkorb für alle erhielt viel mediale Aufmerksamkeit im In- und Ausland und wurde gut genutzt.“

Besuchermagnet Warnemünder Woche

Die 82. Warnemünder Woche lockte innerhalb von zehn Tagen 650 000 Menschen an die Ostseeküste. Zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland kamen, um dem maritimen Fest beizuwohnen. Ob am Warnemünder Strand, dem Leuchtturm oder in Hohe Düne – an allen drei Standorten konnten sie spektakuläre Wettkämpfe an Land oder Wasser verfolgen und die Köstlichkeiten der Schlemmermeile genießen.

„Alles in allem können wir auf eine positive Saison mit vielen Höhepunkten für unsere Gäste zurückschauen“, fasst Fromm zufrieden zusammen. Doch auch wenn der Sommer vorbei ist, könne den Urlaubern eine abwechslungsreiche Vielzahl an Freizeit- und Kulturangeboten in der unmittelbaren Umgebung geboten werden. „Die hohe Qualität des Naturraums Rostocker Heide mit dem weitläufigen Wander-, Rad- und Reitwegenetz und die wachsende Infrastruktur machen unsere Seebäder ganzjährig zu einem attraktiven Urlaubsziel für die ganze Familie“, meint der Tourismuschef.

Von Susanne Gidzinski