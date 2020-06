Tragisches Unglück: 103-Jährige stürzt in Rostock aus Fenster und stirbt

Rostock

Zu einem tragischen Unfall ist es am Donnerstagnachmittag in Rostock gekommen. Gegen 17.20 Uhr stürzte ein 103 Jahre alte Frau aus dem Fenster ihrer Wohnung in Evershagen. Die Wohnung soll sich im zweiten Stock befinden.

Die Frau soll aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in die Tiefe gestürzt sein. Quelle: Stefan Tretropp

Aus noch ungeklärter Ursache ist die Frau in der Aleksis-Kivi-Straße hinausgefallen. Die Fallhöhe wurde auf rund acht Meter geschätzt. Die hochbetagte Dame erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Wie die Beamten weiter mitteilten, gehen sie nicht von einer Fremdeinwirkung oder einem Suizid aus, vielmehr von einem Unglück. Kriminalbeamte übernahmen am Einsatzort erste Ermittlungen. Der Bereich blieb von der Polizei zeitweise für Fußgänger gesperrt.

Von Stefan Tretropp