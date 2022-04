Rostock

Die längste Amtszeit eines Hansa-Trainers nach der Wende endete ungewöhnlich. Frank Pagelsdorf verkündete sein Aus als Chefcoach des Zweitligisten im Herbst 2008 auf einer Pressekonferenz selbst. Nur wenige Sekunden dauerte sein Abschied von den Journalisten, anschließend verstaute er ein paar persönliche Sachen in seinem Dienstwagen. Die zweite Ära Pagelsdorf in Rostock war nach 1183 Tagen Geschichte, so lange hatte es kein Fußballlehrer auf dem Trainerstuhl ausgehalten – bis jetzt. Heute zieht Jens Härtel an Pagelsdorf vorbei und geht ins Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf als alleiniger Hansa-Rekordtrainer.

November 2008: Trainer Frank Pagelsdorf verlässt das Vereinsgelände nach seinem Aus bei Hansa. Quelle: Lutz Bongarts

Die Zeit des schnellen Heuerns und Feuerns beim Koggenklub endete im Januar 2019 mit Härtels erster Vertragsunterschrift in Rostock. Seitdem hat er seinen Kontrakt zwei Mal verlängert, und das immer nur um jeweils ein Jahr. So lange Zeit wie in dieser Saison ließen sich die Vertragspartner vorher nicht.

Nur in Magdeburg länger unter Vertrag

Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen irritierte zuletzt mit unklaren Aussagen zur Zukunft des Erfolgstrainers, der nur in Magdeburg länger unter Vertrag stand als in Rostock (1595 Tage) und auch dort Rekordtrainer ist. Seine lange Amtszeit wertet Härtel „als gutes Zeichen, wenn man so lange bei einem etwas unruhigen Verein arbeiten darf. So schlecht ist die Arbeit dann wohl nicht gewesen“.

Mit dem permanenten Druck ist der Sachse äußerlich immer gelassen umgegangen, auch wenn es sportlich gerade mal nicht lief. „Wir werden nach Punkten abgerechnet – die Mannschaft und wir als Trainer“, gab er auf entsprechende Nachfragen nüchtern zu Protokoll.

Cool in der Analyse

Diese Nüchternheit, seine sachliche Art, Siege oder Niederlagen einzuordnen, dürfte ein wichtiger Bestandteil seines Erfolgsrezeptes sein. Härtel ist kaum aus der Ruhe zu bringen, Euphorie lässt er ebenso sparsam nach außen dringen wie Verzweiflung über ausbleibende Erfolgserlebnisse. Wobei der zweifache Vater (zwei Söhne) intern auch laut werden kann, wie Spieler berichten.

Öffentlich wurde er das als Hansa-Trainer noch nie. Wenn ein Mikrofon in der Nähe ist, hat Härtel sich unter Kontrolle. Seiner Verantwortung als wichtigste Stimme und Gesicht des Vereins ist sich der 52-Jährige augenscheinlich sehr bewusst. Mit meist stoischer Ruhe beantwortet Härtel auf Pressekonferenzen Journalistenfragen, auch in schlechten Phasen.

Trainer Jens Härtel und Vorstand Martin Pieckenhagen Quelle: Lutz Bongarts

Sportchef Pieckenhagen ist in der Außendarstellung des Aufsteigers nicht so präsent wie der Trainer, bei Pressekonferenzen tritt der Ex-Profi nur selten in Erscheinung. Der ehemalige Bundesliga-Torwart sorgt hinter den Kulissen maßgeblich dafür, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der Trainer erfolgreich sein kann.

Allerdings pflegt auch Härtel zu den Medien – trotz aller Bereitschaft zum zwei Mal wöchentlich wiederkehrenden Frage-Antwort-Pingpong – ein distanziertes Verhältnis. Während manche seiner Vorgänger den persönlichen Draht suchten, im Vieraugengespräch auch mal eine Geschichte „platzierten“ oder zum Telefonhörer griffen, um Dampf abzulassen, spricht Härtel fast ausschließlich bei offiziellen Terminen rund um die Spiele seines Teams. Vor allem, seit die Corona-Pandemie die Kommunikation erschwert. „Er ist kein Jürgen Klopp, der auf einer Pressekonferenz Witze macht“, sagt Pieckenhagen. „Jens hat auch einen Super-Humor, aber auf eine andere Art und Weise.“

Die Hansa-Trainer nach der Wende Jens Härtel ist Hansa-Trainer Nummer 32 nach der Wiedervereinigung. Einige waren mehrfach oder nur interimsweise im Amt. Das sind Härtels Vorgänger seit 1990: Uwe Reinders (7/90-3/93), Erich Rutemöller (3-12/92), Horst Hrubesch (1-6/93), Jürgen Heinsch (7/93-6/94), Frank Pagelsdorf (7/94-6/97), Ewald Lienen (7/97-3/99), Andreas Zachhuber (3/99-9/2000), Juri Schlünz (9/2000,Interimstrainer), Friedhelm Funkel (9/2000-12/2001), Schlünz (12/01-1/02, Interimstr.), Armin Veh (1/02-10/03), Juri Schlünz (10/03-11/04), Jörg Berger (11/04-08/05), Pagelsdorf (8/05-11/08), Schlünz (11/08, Interimstr.), Dieter Eilts (11/08-3/09), Zachhuber (3/09-2/10), Thomas Finck (2-3/10), Marco Kostmann (3-5/10), Peter Vollmann (5/10-12/11), Wolfgang Wolf (12/11-9/12), Marc Fascher (9/12-6/13), Andreas Bergmann (7/13-4/14), Robert Roelofsen (4/14), Dirk Lottner (4-6/14, beide Interimstr.), Vollmann (7-12/14), Karsten Baumann 12/14-12/15, Christian Brand (12/15-5/17), Uwe Ehlers (5-6/17, Interimstr.), Pavel Dotchev (7/17-1/19), Vladimir Lyutiy (1/19, Interimstr.).

Gewisse Distanz zu den Fans

Auch die Distanz zu den Fans ist bei Härtel größer als bei seinem legendären Vorgänger Pagelsdorf, dem dank seiner beiden Bundesligaaufstiege immer noch populärsten Hansa-Trainer. Dabei feierte Härtel mit dem Koggenklub mehr Siege (54 in 122 Ligaspielen) als der Wahl-Hamburger in seiner zweiten Amtszeit (40/112). Den vielleicht schönsten jüngst gegen den FC St. Pauli (1:0), nach dem sich der Coach ausnahmsweise auch mal von den Fans feiern ließ. Pagelsdorf war allerdings mit Hansa nie drittklassig unterwegs, während Härtel die meisten Siege mit den Rostockern in der 3. Liga einfuhr (44).

Trainer Jens Härtel freut sich nach dem Sieg gegen St. Pauli mit den Fans. Quelle: Lutz Bongarts

Bei aller Unterschiedlichkeit im Temperament und ihrem Werdegang: Die beiden Rostocker Langzeittrainer verbindet neben ihrer besonderen Beziehung zu Hansa auch eine gemeinsame Vergangenheit. In der Saison 1993/94 arbeiteten sie beim damaligen Regionalligisten Union Berlin zusammen: Pagelsdorf als junger Trainer, Härtel als Verteidiger. Mit bald 53 Jahren ist der Sachse auf seinem bisherigen Karriere-Höhepunkt angekommen. Frank Pagelsdorf, heute 64, hatte sich in dem Alter bereits in die Fußball-Rente verabschiedet.

Hansa war sein letzter Verein in Deutschland, für Härtel scheint es erst richtig loszugehen. Möglicherweise kommt er auch dem „ewigen“ Rekord von „Pagel“ nahe. Rechnet man dessen erste Amtszeit in Rostock (1994-97) hinzu, bringt es der einstige Bundesligaprofi auf 2278 Tage als Hansa-Trainer. Um das zu erreichen, müsste Jens Härtel mindestens bis 2025 durchhalten. Völlig auszuschließen ist das derzeit nicht.

Von Sönke Fröbe