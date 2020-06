Training für den ganzen Körper: Stand-up-Paddeling in MV wird immer beliebter

Rostock/Wismar/Greifswald

Kraftvoll taucht Ronny Schumacher (40) sein Paddel ins Wasser und zieht es dicht an seinem Brett vorbei. Mit Schwung gleitet er durch die Wellen. Neben ihm stehen Björn Gärmann (43) und Ben Nitschke (15) auf ihren Boards und kämpfen mit der bewegten Ostsee.

Doch die dunklen Wolken und der Wind über dem Jachthafen von Wismar halten die drei nicht von ihrem Training im Stand-up-Paddling (Stehpaddeln, kurz SUP) ab. Immer mehr Vereine setzen auf den beliebten Wassersport, um ihr Angebot zu erweitern und junge Leute für den Verein zu gewinnen. Auch für die Stehpaddler hat das SUPen im Verein viele Vorteile.

Training für den ganzen Körper

2018 ist Ronny Schumacher vom Kajak auf sein erstes SUP-Board umgestiegen. „Ich wollte es ausprobieren und es hat mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin“, sagt der 40-Jährige. Der Vorteil: „Während man im Boot nur sitzt, trainiert man beim Stehen den ganzen Körper, weil man ständig das Gleichgewicht austarieren muss.“ Die Technik habe er sich mithilfe von Youtube-Videos selbst beigebracht. Inzwischen besitzt der Wismarer sogar zwei SUP-Boards, die er auf dem Vereinsgelände lagert.

„Es sind immer wieder Leute dazugekommen, die Interesse am Stand-up-Paddling hatten und so ist 2019 die erste Gruppe entstanden“, sagt Maik Dittberner, Vorsitzender der Abteilung Kanu des TSG Wismar. Rund zehn Mitglieder sind es inzwischen, die sich einmal wöchentlich für zwei Stunden zum Training treffen. „Wenn das Wetter passt auch länger. Dann fahren wir in Richtung Seebrücke oder Werft und trinken danach auch gern noch ein Bierchen“, sagt Schumacher und lacht.

SUP-Boards können auf Vereinsgelände lagern

Damit die Sportler ihre Boards nicht immer transportieren müssen, können diese auf dem Vereinsgelände gelagert werden. „Vor zwei Jahren haben wir begonnen, unsere Bootshalle dafür herzurichten“, sagt Dittberner. Dort lagern nicht nur sieben Mitglieder-Boards, sondern inzwischen auch drei Bretter, die dem Verein gehören und zum Training genutzt werden.

„Außerdem können unsere Mitglieder die Kraft- und Kursräume sowie den Grill- und Zeltplatz nutzen“, so Dittberner. Zwölf Euro betrage der Mitgliedsbeitrag pro Monat – bei vielen Verleihern gerade einmal die Stundenmiete für ein Board. „Wir sehen auf jeden Fall, dass die Nachfrage gestiegen ist“, sagt Dittberner, der sich über weitere SUPer im Verein freuen würde. „Kapazitäten gibt es noch“, sagt er.

Schnell raus aufs Wasser

Anders sieht es im Rostocker Kanu-Club aus, in dem rund 330 Paddler organisiert sind – rund zehn davon mit eigenem SUP-Board. „Zur Zeit haben wir eine Warteliste für freie Boots- beziehungsweise Board-Liegeplätze“, sagt Vorsitzender Mathias Everatz. Während das SUPen in seinem Verein als Freizeitbeschäftigung zunächst eher belächelt wurde, erfreue es sich nun als Vereinssport zunehmender Beliebtheit. „Das ist wirklich ein Ganzkörpertraining, von den Armen bis zur Schulter“, sagt Sven Oesterle, der seit 2018 Vereinsmitglied ist.

Ein Vorteil sei zudem die Lagerung vor Ort: „Wenn das Wetter gut ist, komme ich her, schnappe mir mein Board und fahre los“, sagt der 55-Jährige. Zudem könne man sich mit anderen SUPern organisieren, gemeinsam fahren und voneinander lernen. Diesen Trend will nun auch der Verein weiter ausbauen: „Wir haben schon überlegt, mobile Anhänger aufzustellen, in denen SUPs gelagert werden können, sind aber noch in der Findungsphase“, so Everatz. Auch der Verein HSG Universität Greifswald habe acht SUP-Boards für Mitglieder angeschafft und inzwischen sogar einen eigenen SUP-Trainer, um Kurse anzubieten, so Vorsitzender Bernd Grommelt.

SUP-Sport ist in den Vereinen in MV angekommen

„Der SUP-Sport ist mittlerweile in den Vereinen in MV angekommen. Allerdings gibt es dort noch viel Potenzial, um ihn weiter auszubauen“, sagt Andre Rusch, Sportkoordinator vom Landeskanuverband MV. Dazu gehöre unter anderem eine qualifizierte Ausbildung. „Seit einigen Jahren bietet der Deutsche Kanuverband ( DKV) eine Ausbildung zum SUP Instruktor an, bei denen bundesweit nach einheitlichen Richtlinien ausgebildet wird“, so Rusch. Auch in MV sei diese im vergangenen Jahr vom Landeskanuverband erstmals angeboten worden. „Damit wollen wir einen gewissen Qualitätsstandard sicherstellen“, so Rusch. „Ob man den Sport dann als Freizeit- oder Wettkampfsport betreibt, bleibt jedem selbst überlassen.“

Stand-up-Paddling in MV „Do Yours“ Standuppaddling Center Rostock Warnemünde: SUP-Verleih, Kurse, Touren, Sundowner-Touren, Firmen-Events, Race-Training, Materialverkauf, Infos: www.doyours-sup.de Surpreme SurfRostock/ Warnemünde: SUP-Anfängerkurse, Privatstunden, Touren und Verleih, Infos: www.supremesurf.de Ostsee KiteschuleLubmin: Schulung und SUP-Verleih, Infos: www.ostsee-kiteschule.com ProBoarding Sellin/ Thiessow: Kurse, Touren, Verleih, Infos: www.proboarding.de SUP-Boarding Malchin: Mobiler SUP-Board-Verleih, SUP-Lieferdienst, Moonlight-Special, Touren, Infos: www.sup-verleih-mv.de

Einer der Profis ist der Rostocker Denny Kambs. Er bildete in MV 2019 nicht nur die ersten SUP-Instruktoren aus, sondern startete 2018 auch für den Deutschen Kanuverband bei der SUP-Weltmeisterschaft in China, wo er unter die Top 20 kam. Zum dem Sport kam der 33-Jährige durch seinen Job als Fitness-Trainer. „Ich habe es ausprobiert und bin drei Wochen später zu einem Weltcup gefahren und bei den Amateuren gestartet“, so Kambs. „Dort habe ich gesehen, was die Profis alles auf den schmalen Brettern machen und da hat mich der Ehrgeiz gepackt.“

Der Sport biete für jeden etwas: „ Man kann entspannt in den Sonnenuntergang paddeln oder bei ein bis zwei Meter hohen Wellen rausgehen und sich von Mutter Natur bespaßen lassen“, so Kambs. „Es gibt unendlich viele verschiedene Boards und quasi keine Grenzen.“

„Kanuvereine schöpfen ihr Potenzial nicht aus“

Seit 2017 betreibt er das SUP-Center „Do Yours“ in Rostock. Zudem ist er Mitglied im erweiterten Vorstand des Vereins Kanufreunde Rostocker Greif. Stand-up-Paddling als Sport im Verein zu betreiben, sei definitiv ein neuer Trend, sagt er. „Es gibt zig Kanuvereine in Deutschland, die ihr Potenzial bisher nicht ausgeschöpft haben“, ist er sich sicher.

Wichtig sei es vor allem, den Sportlern neben Grundkenntnissen im Fahren auch Regeln auf dem Wasser zu vermitteln sowie auf Gefahren wie das Fahren bei starkem Wind hinzuweisen. „Es ist daher wichtig, dass Trainerlehrgänge stattfinden und dass die Sportler künftig wenigstens eine Schulung machen müssen, ähnlich wie eine Lizenz beim Surfen oder Kiten.“ Dieses Ziel müsse in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Jugendtraining ist nächstes Jahr geplant

Ab nächstem Jahr will Kambs im Verein zudem ein Jugendförderprogramm anbieten. „Ich werde mit einem Sponsor Boards für Kinder kaufen und zweimal die Woche ein Jugendtraining anbieten, bei dem ich mein Race- und Technikwissen weitergebe“, sagt er. Im Verein zu trainieren, habe viele Vorteile: „Neben der Lagerung, die speziell bei Hardboards ein Vorteil ist, ist auch der Ort für den Einstieg am Verein gesichert. Dazu kommt das Wir-Gefühl.“

Vereinsmitglieder leihen bei Kambs zum ermäßigten Preis. Zurzeit wird die Vereinshalle zwar instand gesetzt, aber bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Dann“, so Kambs, „gibt es auch wieder freie Kapazitäten für neue Vereinsmitglieder“, so Kambs.

