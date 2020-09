Rostock

Auf der Landesstraße 191 zwischen Petschow und Lieblingshof (Kreis Rostock) hat es am frühen Montagmorgen einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor mit Pflug gegeben. Der Unfall hatte sich gegen sieben Uhr in dichten Nebel ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Fahrerin mit ihrem Audi in Richtung Petschow unterwegs, als ihr das landwirtschaftliche Fahrzeug entgegenkam.

Auf der L 191 bei Petschow sind ein Traktor mit Pflug und ein Auto im Starknebel zusammengestoßen. Quelle: Stefan Tretropp

Wie die beamten mitteilten, ragte der mitgeführte Pflug am Traktor zu weit aus der Fahrbahn heraus. Der Fahrer justierte den Fehler, jedoch ragte danach der Pflug zu weit in die andere Seite, also in den Gegenverkehr. Die Audi-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, was ihr allerdings nicht gänzlich gelang. So fuhr sie in den Pflug hinein. Am Auto entstand ein hoher Sachschaden, die Autofahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die L 191 war zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Von Stefan Tretropp