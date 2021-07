Heiligendamm/Rostock

„Ich kann mir kaum einen schöneren Ort vorstellen als die Weiße Stadt am Meer“, sagte Hans-Joachim Meier einmal fast schwärmerisch. In diesem Geständnis schwang viel Liebe zu dieser Landschaft und ihren Menschen mit.

Landwirtschaftsminister Backhaus tief bewegt

Jetzt musste der 72-Jährige für immer Abschied von seinem Heiligendamm nehmen. Am 16. Juli hörte das Herz des früheren Leiters des Staatlichen Amtes für Landschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg auf zu schlagen. Sein Tod macht Familie, Freunde und Wegbegleiter tief betroffen. Landschafts- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) zeigte sich bewegt: „Hans-Joachim Meier war für das Land und auch für mich persönlich mehr als nur ein Amtsleiter. Er war über unsere Landesgrenzen hinaus eine wahre Institution des Umweltschutzes. Während andere noch zauderten, packte er engagiert Dinge an. Dafür schätzte ich ihn außerordentlich. Hans-Joachim war auch ein guter Freund, den ich vermissen werde.“

„Ich wollte ihn noch in der Klinik besuchen“

Auch Ulrich Seidel (76), ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung, äußerte sich bestürzt: „Ich wollte Hans-Joachim am Freitag in der Klinik besuchen, um ihm noch einmal die Hand zu drücken. Doch während der Fahrt dorthin erfuhr ich von seinem Ableben. Ich verliere mit ihm einen Freund und einen Menschen, der mir stets ein guter Ratgeber war und den ich auch wegen seiner lebensfrohen Art sehr schätzte. Auch vielen Unternehmen stand er mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum ging, wirtschaftliche Interessen mit Umweltschutz zu verbinden.“

Jagdfeld: „Er hat sich sehr für den Umweltschutz engagiert“

Anno August Jagdfeld (74), Chef der Jagdfeld-Gruppe, zu der die Entwicklungscompagnie Heiligendamm gehört, betonte: „Hans-Joachim Meier hat, nachdem er 2014 in den Ruhestand ging, als Berater für unser Unternehmen gearbeitet und sich dabei besonders für den Umweltschutz engagiert. Seine Tatkraft, sein Können und seine gewinnende Art werden uns allen fehlen.“

Dass man sich Anerkennung durch Fleiß und Einsatzwillen erarbeiten muss, stand für Meier unumstößlich fest. Schon während der Schulzeit in Ludwigslust, die er mit dem Abitur abschloss, zeichnete er sich durch Strebsamkeit, Wissbegier und Zuverlässigkeit aus. Eigenschaften, für die ihn später seine Kollegen und Freunde zu schätzen wussten. In Lenzen an der Elbe als Sohn eines Oberflussmeisters geboren, faszinierten ihn schon früh der Fluss und seine Kraft.

Studium in Dresden

Wohl auch deshalb begann er 1967 ein Studium auf dem Gebiet des Wasserbaus an der Technischen Universität (TU) Dresden. Eine der ersten beruflichen Stationen nach dem Diplom war 1983 eine Tätigkeit in der Wasserwirtschaftsdirektion Küste. Nach 1990 war es, wie er einmal äußerte, „wichtig für mich, den Wechsel von der reinen Wasserverwaltung zur allgemeinen Umweltverwaltung zu vollziehen. Die bisherigen Gebiete wurden daher durch die Abfallwirtschaft, den Immissionsschutz und den Naturschutz ergänzt. All das galt es nun zu bündeln.“

Fachmann der ersten Stunde in Rostock

So wurde Meier zu einem Umweltfachmann der ersten Stunde und ab 1. Juli 1992 Chef des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur in Rostock. Geschätzt wurde vor allem seine Fachkompetenz, insbesondere im Bereich Wasserwirtschaft und Küstenschutz. Dabei erwarb er sich mit seinem Engagement für den Hochwasser- und Küstenschutz, unter anderem in Warnemünde und Heiligendamm, große Verdienste. Auch für den Ausbau der Jemnitz-Schleuse nahe Heiligendamm machte er sich stark.

Nach der Rekonstruktion sei es dann nicht selten vorgekommen, dass sich der Vater bei hohen Wasserständen selbst nach Feierabend auf den Weg gemacht habe, um die Schleuse zu kontrollieren, erinnert sich Sohn Jörn (40). Und auch sein Bruder Volker (49) weiß, dass sein Vater gerne die Freizeit mit der Arbeit verbunden hat: „Das hat sich bei ihm oft vermischt.“

Ehefrau Margitta: Im Urlaub konnte er loslassen

„Mein Mann war ein unermüdlich Arbeitender, einer, der Freude daran hatte, Projekte zu entwickeln und zu gestalten. Auch noch im Rentenalter suchte und fand er neue Herausforderungen“, sagt Margitta Meier (72). „Wir haben oft gemeinsam Reisen unternommen, doch organisiert habe ich sie, denn Hans-Joachim hatte immer etwas zu tun. Davon musste ich ihn oft mit Nachdruck loseisen. Doch im Urlaub, der uns oft nach Südeuropa führte, konnte er auch gut loslassen“ berichtet sie.

Hans-Jürgen Geier (72), ehemaliger Geschäftsführer der Ostvorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH, vor allem aber Freund und Kommilitone aus Dresdener TU-Tagen, denkt besonders gerne an die traditionellen Studiengruppentreffen zurück, auf denen „Hans-Joachim nicht fehlen durfte. Wir freuten uns immer auf ihn, weil er für gute Stimmung sorgte und es Spaß machte, mit ihm in Erinnerungen zu kramen.“ Geiers Stimme klingt belegt, als er sagt: „Es fällt mir schwer, für immer von ihm Abschied zu nehmen.“ Ein Gefühl, das viele mit ihm teilen.

Von Werner Geske