Markgrafenheide

Hätte der Unfalltod eines 34-Jährigen auf der Warnemünder Straße zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide verhindert werden können? Die Betreiber des Kletterwaldes und der Ortsbeirat weisen schon seit Jahren auf die Gefahren in diesem Bereich hin. Die Freunde des Toten hoffen, dass sein Ableben nicht umsonst gewesen ist. Die Polizei sieht hier jedoch keinen Unfallschwerpunkt.

Roland Wuhrer klopft drei Mal auf Holz: „Es ist ein Wunder, dass bisher noch keine Fußgänger auf der Straße verunglückt sind“, sagt der Betreiber des Kletterwaldes in Markgrafenheide. Dabei sitzt bei ihm der Schock noch tief. Denn erst vor Kurzem hat es etwa 100 Meter vor dem Häuschen, in dem sich das Büro des Kletterwaldes befindet, einen schweren Unfall gegeben. Dabei ist ein guter Bekannter von ihm und seiner Frau Nicole ums Leben gekommen.

Anzeige

Ein folgenschwerer Unfall

Zum Hintergrund: In der Nacht von Samstag, den 15., auf Sonntag, den 16. August, ist an genannter Stelle ein Fahrzeug zu schnell unterwegs gewesen, in der Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal in einen Mercedes gerast. Der Unfallverursacher und zwei weitere Insassen sind in die Spülfelder geflohen.

Weitere OZ+ Artikel

Tom, der Fahrer des Mercedes, stirbt noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer überlebt und verständigt die Polizei. Auch Toms Hund Judy überlebt, schwer verletzt. Kurze Zeit später findet die Polizei die Tatverdächtigen. Es stellt sich heraus: Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille.

Lesen Sie den Kommentar: Bitte nicht auf die Statistik warten

Ein Leben auf dem Parkplatz

Roland Wuhrer und seine Frau Nicole kannten Tom gut. Denn knapp 300 Meter weiter Richtung Hohe Düne arbeitete er für den dortigen Parkplatz-Kiosk, hat am Strand Eis an Besucher verkauft. „Er war unser Beachboy, braun gebrannt, immer gut gelaunt und ist oft für einen Kaffee und eine Zigarette zu uns gekommen. Ich erinnere mich noch an unser letztes Gespräch. Mit strahlenden Augen sagte er mir, wie froh er ist, dass er hier sein darf“, sagt Nicole Wuhrer.

Sophie Bayer arbeitet für den Kletterwald und war nach dem Vorfall eine Woche krank geschrieben. Denn sie hat bereits seit März mit Tom zusammengelebt – in Bussen auf dem Parkplatz neben dem Kiosk, für den Tom gearbeitet hat. „Es waren nur noch wenige Meter und er wäre zu Hause gewesen“, sagt sie.

Jede Hilfe kam zu spät

An den Unfallabend erinnert sich die 23-Jährige noch genau. „Es war 23.13 Uhr. Toms Beifahrer hat uns angerufen und von dem Unfall erzählt.“ Die Freunde laufen sofort die knappen 200 Meter zur Unfallstelle. „Es waren bereits ein paar Ersthelfer aus der Kleingartenanlage dort. Aber Tom war so schwer eingequetscht, da kam jede Hilfe zu spät.“

So richtig realisiert haben Paul Hesse und Ronald Krüger vom Kiosk-Imbiss noch nicht, dass ihr Freund Tom auf der Straße ums Leben gekommen ist. Toms Hund Judy hat den Unfall überlebt, wurde notoperiert und ist nun in ihrer Obhut. Quelle: Moritz Naumann

Sie kümmert sich nun gemeinsam mit den Betreibern des Kiosks, Ronald Krüger und Paul Hesse, um Judy, die amerikanische Bulldogge von Tom. „Sie wurde notoperiert und hat eine neue Hüfte bekommen“, sagt Bayer. Krüger und Hesse waren lange mit Tom befreundet. „Zwölf Jahre“, sagt Hesse. Den Kiosk haben sie im Moment geschlossen. „Wir müssen das erst mal verkraften und können nicht mit einem Lächeln das Geschäft betreiben“, sagt Krüger.

Aufblenden, Drängeln, Überholen

Seit drei Jahren betreibt Roland Wuhrer mit seiner Frau Nicole den Kletterwald in Markgrafenheide. „Bereits am zweiten Tag war mir klar, dass die Straße sicherer werden muss“, sagt Nicole Wuhrer. Die Einfahrt auf den Parkplatz zum Kletterwald befindet sich am westlichen Ortseingang von Markgrafenheide.

Lesen Sie auch: Nach weiterem tödlichen Unfall bei Barth: Forderungen nach Tempolimit werden lauter

Für die Warnemünder Straße gilt dort eine Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. „Doch daran hält sich hier niemand. An jedem zweiten Tag, an dem ich mit meinem Fahrzeug von Markgrafenheide aus komme und auf den Parkplatz fahre, werde ich überholt, es wird aufgeblendet, es wird gedrängelt“, sagt Nicole Wuhrer. Auf der gegenüberliegenden Seite sei es noch schlimmer.

Kein Zebrastreifen, keine Ampel, keine Bremsschwelle

Denn die Autos, die von Hohe Düne aus kommen, haben auf Höhe des Kletterwaldes eine über zwei Kilometer lange Strecke ohne Kurven hinter sich. „Da hält sich niemand an die vorgeschriebenen 50 Kilometer pro Stunde und die fahren dann dementsprechend deutlich schneller in die 30-Zone“, sagt Roland Wuhrer.

Wanderer, Fußgänger und auch Fahrradfahrer müssen jedoch genau an diesem schwer einsehbaren Nadelöhr die Straße überqueren. „Denn der Wanderweg nach Graal-Müritz führt von der gegenüberliegenden Seite über die Straße und den Parkplatz gen Osten.“ Auch Schulklassen, die den Kletterwald besuchen und mit dem Bus in Markgrafenheide landen, müssen hier über die Straße. Einen Zebrastreifen, eine Ampel oder Bremsschwellen gibt es nicht.

In der Kurve kurz hinter dem Kletterwald erinnern Blumen und eine Windschutzscheibe an den Verstorbenen. Quelle: Moritz Naumann

Kein Unfallschwerpunkt ?

Die Polizei sieht hingegen keinen Handlungsbedarf. „Im Zeitraum von 2011 bis 2019 wurden insgesamt 43 Verkehrsunfälle registriert, davon einer ursächlich mit zu hoher Geschwindigkeit“, sagt Sarah Schüler von der Polizeiinspektion Rostock. Die häufigste Unfallart in diesem Bereich sind Wildunfälle. „Daher besteht für die Polizei bisher kein besonderer Unfallschwerpunkt zum Thema Geschwindigkeit in diesem Bereich.“

„Aber muss es denn erst ein Unfallschwerpunkt werden? Ich muss nicht darauf warten“, sagt Roland Wuhrer. Er fordert mehr Präsenz. „Auf dem Stück zwischen Markgrafenheide und Hinrichshagen wird ständig geblitzt. Das wissen die meisten schon – allein durch die Radioansagen. Die Stadt könnte viel Geld verdienen, wenn sie hier in eine Anlage investieren würde.“

Das könnte Sie auch interessieren: Rätsel um Straße zwischen Barth und Löbnitz: Warum gibt es so viele schwere Unfälle?

Kurz-, mittel- und langfristige Lösungen

Auch Ronald Krüger und Paul Hesse hoffen, dass der Tod ihres Freundes etwas bewirkt. „Die Polizei kümmert sich hier eher um Wildcamper als um die Raser“, sagt Hesse. Vor allem gen Abend beobachten sie von dem Parkplatz aus, dass auf die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen keine Rücksicht genommen wird. „Da gibt es kein Halten mehr“, sagt Krüger.

Beim Ortsbeirat Markgrafenheide ist das Thema bereits seit drei Jahren auf der Liste. „Wir versuchen gerade, mit den verantwortlichen Ämtern eine Verkehrsschau zu organisieren. Wir brauchen an dieser Stelle kurz-, mittel- und langfristige Lösungen. Denn an die 30-Zone hält sich hier niemand“, sagt Henry Klützke, Ortsbeiratsvorsitzender.

Von Moritz Naumann