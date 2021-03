Rostock

Kristin Rautenberg-Fey ist traurig. Im vergangenen Jahr starb ihr Vater, die Familie hat ihn auf dem Neuen Friedhof in Rostock beerdigt. Doch richtig trauern können sie und ihre Mutter dort nicht. Immer wieder werde dort Grabschmuck gestohlen. Ein Einzelfall ist das nicht. Viele Trauernde auf Friedhöfen haben darunter zu leiden, dass Blumen, Kerzen und andere Dekoration gestohlen wird.

Kristin Rautenberg-Fey berichtet: „Mein Vater ist in einem Urnengemeinschaftsgrab auf dem Neuen Friedhof begraben. Dort können alle Angehörigen Blumen oder kleine Steine niederlegen. Die Namen der Verstorbenen stehen auf einer Tafel.“ Kristin Rautenberg-Fey lebt selbst nicht mehr in Rostock, sondern in Schleswig-Holstein. „Meine Mutter wohnt aber noch in der Hansestadt und sie ist immer regelmäßig zum Grab ihres Mannes gegangen.“ Doch nun möchte sie das nicht mehr – zu traurig sei der Anblick, wenn jedes Mal Steine und Teelichte gestohlen wurden.

Künstliche Blumen waren nach einer Woche verschwunden

Kurz vor Weihnachten habe ihre Mutter künstliche Blumen auf das Feld vor dem Grab gestellt – damit trotz des Winterwetters ein bisschen Farbe das Grab schmückt. „Nach einer Woche waren sie weg“, sagt die ehemalige Rostockerin.

Weitere Dinge, die gestohlen wurde, waren unter anderem selbst bemalte Steine, ein Grablicht, das von einer steinernen Hand getragen wird. Was die Schleswig-Holsteinerin wundert: „Auf dem Grabschmuck stehen ganz persönliche Worte, der Name meines Vaters. Ich frage mich, was wollen die Täter damit?“ Ihre Mutter sei ebenfalls zutiefst traurig. Nur einen Engel haben die Diebe übrig gelassen.

Tochter: „Das ist geschmacklos“

„Inzwischen möchte sie nicht mehr zum Friedhof gehen. Sie hat keine Lust, jedes Mal zu sehen, dass etwas fehlt“, berichtet Kristin Rautenberg-Fey der OZ. Und weiter: „Das Wenige, das uns noch an meinen Vater erinnert, wird einem genommen. Das ist so geschmacklos.“ Zudem hätten die Gegenstände keinen hohen materiellen Wert. Für die Familie seien sie aber sehr wichtig, um um ihren Vater und Ehemann Raimund Rautenberg, den sie im Juni begraben hatten, trauern zu können.

Auch auf Friedhöfen auf Usedom, in Greifswald und Grevesmühlen wurde in den vergangenen Monaten Grabschmuck gestohlen. Die Diebe zu finden – fast unmöglich. „Man denkt sich ja in der Regel nichts dabei, wenn sich jemand an einem Grab zu schaffen macht“, sagt Kristin Rautenberg-Fey. Es könnten auch Angehörige sein, die die Bepflanzung austauschen.

Frauen bei Grabpflege bestohlen

Im September wurden sogar zwei Frauen auf Rostocks Friedhöfen bestohlen, die sich gerade um die Gräber kümmerten. Wie die Polizei damals mitteilte, stellten die beiden Frauen ihre Wertsachen neben der Grabstätte ab, während sie die Blumen pflegten, und ließen diese für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Auf dem Westfriedhof wurde einer 80-Jährigen die Geldbörse gestohlen. Gleiches passierte einer 51-Jährigen auf dem Warnemünder Friedhof nur wenige Tage später.

Sarah Schüler, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock, zählt zudem weitere Diebstähle auf, die sich im vergangenen Jahr auf Rostocks Friedhöfen abspielten. Auf dem neuen Friedhof gab es drei Fahrraddiebstähle. Zudem wurde dort etwas aus einem geparkten Auto gestohlen. Zudem gab es Einbruchsversuche auf dem Westfriedhof und in der Feierhalle des Warnemünder Friedhofes.

Kristin Rautenberg-Fey rechnet nicht damit, dass der oder die Täter gefasst werden. Doch sie wünscht sich, dass die Diebstähle aufhören – oder sie ihre persönlichen Erinnerungen wie die selbst bemalten Steine, die sie am Grab ihres Vaters niedergelegt hat, wiedersieht: „Vielleicht bringt der Täter sie ja zurück.“

Von Michaela Krohn