Nils Christopher Bartels wohnt seit zehn Jahren in der Hansestadt und arbeitet als Koch beim Caterer W. Holz. Sein Wunschberuf war es auch, der den gebürtigen Düsseldorfer in den Norden des Landes verschlug. „Ich wollte schon immer Koch werden. Das Interesse dafür kam durch meine Oma – da war ich etwa vier oder fünf Jahre alt“, erzählt der 40-Jährige, der in der KTV wohnt.

Sein Job bringe ihm viel Spaß: „Deswegen habe ich auch noch nie etwas anderes gemacht“, sagt Bartels leidenschaftlich. In seiner Freizeit begeistere er sich vor allem für die Kunst und den Sport. „Ich habe einen guten Bekanntenkreis in der Kunstszene – deshalb bin ich öfter bei Ausstellungseröffnungen anzutreffen“.

Im Kunstverein aktiv

Auch im Kunstverein sei er aktiv. Fußball sei eine weitere Leidenschaft Bartels. „Vor meiner Ausbildung habe ich auch mal im Verein gespielt“. Typisch für Rostock sind für ihn eindeutig die Möwen. „Für mich gehören sie einfach zum Stadtbild – und nirgendwo sind sie so frech wie hier“, grinst er.

Von Anna-Katharina Fischer