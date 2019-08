Rostock

Große Dampfwolken zieht die „ Stettin“ hinter sich her, wenn sie auf Fahrt geht. Das Dampfschiff wurde von den Lesern der OSTSEE-ZEITUNG mit deutlicher Mehrheit zum „OZ-Traumschiff 2019“ gewählt. 45,9 Prozent der Stimmen erzielte das im Jahr 1933 gebaute Schiff. Einst war die „ Stettin“ als größter Eisbrecher unter deutscher Flagge im Einsatz, heute zeigt sie sich als technisches Kulturdenkmal auf maritimen Events wie der Hanse Sail.

Unter allen Teilnehmern der Umfrage hat die OZ Tickets für einen Törn mit dem Siegerschiff verlost. „Na, das kann doch nicht wahr sein“, entfährt es Hendrik Michael Langberg voller Freude, als er hört, dass er der Gewinner der Ausfahrt ist. Der Rostocker sei jedes Jahr auf der Hanse Sail. „Ich schaue mir gern Schiffe an. Aber das ist, denke ich, für einen Küstenjung’ normal.“ Besonders freut sich der 64-Jährige auf die internationalen Segelschiffe. „Die sieht man nicht jeden Tag.“ Doch natürlich sei auch die Fahrt mit dem OZ-Traumschiff ein wahres Highlight. „Ich freue mich, dass die ‚ Stettin‘ gewonnen hat. Dampfschiffe finde ich toll“, meint Langberg. Als ehemaliger Arbeiter des Dieselmotorenwerks in Rostock sei er von Motoren fasziniert.

Wen Hendrik Langberg mit auf das Schiff nimmt, weiß er allerdings noch nicht: „Einer meiner Verwandten wird sich bestimmt freuen, mitzukommen.“

Kreuzfahrt gewinnen

Am Wochenende verstecken sich wieder zwei Wörter für das Kreuzfahrtgewinnspiel. Am Samstag wird das Wort bereits ab 14 Uhr im Sail-Countdown unter www.ostsee-zeitung.de/hansesail2019live zu finden sein. Das Lösungswort wird am Sonntag gegen 17 Uhr erscheinen. Wer bis zum 9. August alle 15 Wörter sammelt und anschließend an online@ostsee-zeitung.de schickt, hat die Chance, eine siebentägige Kreuzfahrt mit A-Rosa zu gewinnen.

lh