Treffen der Giganten: Trucks erobern Rostock

Rostock

Ein Hauch von Nashville an der Warnow: Am Freitag ist das Trucker- und Country-Festival im Rostocker Iga-Park eröffnet worden. Zahlreiche Besucher sind gekommen, um die PS-Giganten hautnah zu erleben und zu Countrymusik zu tanzen. Dabei waren noch längst nicht alle Teilnehmer vor Ort. Bis Sonnabendnachmittag sollen viele weitere Fernfahrer Kurs auf die Hansestadt nehmen, wie Organisator Winni Wiener bestätigt. Genug zu bestaunen gab es am ersten Festivaltag dennoch. Vor allem die mit Airbrush aufgemotzten Zugmaschinen waren echte Hingucker. Einige Raritäten gab es ebenfalls. So den 18-Tonner von Holger Steinmann: „Das ist ein US-Truck, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt.“ Mit viel Mühe hat er ihn aufbereitet.

Zur Galerie Drei Tage lang machen mehr als 100 Trucks Halt in der Hansestadt. Beim Trucker- und Country-Festival im Iga-Park können Besucher die PS-Giganten bewundern. Erste Eindrücke gibt es hier.

Von Susanne Gidzinski