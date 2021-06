Trendsportart Discgolf immer beliebter: Neuer Parcours in Rostock geplant

Rostock

Melvin Bach holt Anlauf und wirft eine Plastikscheibe in Richtung des Metallkorbs, der in einigen Metern Entfernung in den Barnstorfer Anlagen aufgestellt ist. Seit ein paar Jahren spielt der 27-Jährige Discgolf – eine Trendsportart, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Das zeigt sich jedoch auch am Abwurfpunkt, dem sogenannten Tee-Pad: Der Boden ist ausgetreten und matschig.

„Je mehr Zulauf wir haben, je mehr Leute dort Anlauf holen, desto stärker nutzt sich der Rasen ab“, erklärt der Sportler. Die Folge: Über die Jahre sind große Furchen im Boden entstanden, in denen sich bei Regen Wasser sammelt. „Die Spieler können dann dort nicht mehr starten und weichen zur Seite aus, was zur Folge hat, dass weitere Rasenflächen kaputtgehen“, so der Rostocker.

So würden Schäden an den Grünanlagen entstehen, die vom Amt für Stadtgrün aufwendig wiederhergestellt werden müssen. „Das sorgt bei anderen Parkbesuchern nicht gerade für Akzeptanz für unsere Sportart“, so Bach.

Verein hofft auf Unterstützung

Zusammen mit dem Verein Endzonis Ultimate Frisbee setzt er sich nun für eine Erneuerung der Tee-Pads ein. „Bei professionelleren Anlagen sind die aus Beton oder Kunstrasen“, so der Rostocker. „Ich würde für die Barnstorfer Anlagen Kunstrasenpunkte vorschlagen – das fügt sich gut in die Umgebung der Parkanlage ein.“

Die Idee hat Bach in der vergangenen Sitzung des Ortsbeirats Hansaviertel vorgestellt. Zehn der zwölf Startfelder müssten erneuert werden – bei den anderen beiden werde ohnehin vom befestigten Weg aus abgeworfen. Die Materialkosten der Kunstrasenfelder liegen einem Kostenvoranschlag zufolge bei zwischen 129 und 199 Euro pro Platte. Hinzu kämen gegebenenfalls Kosten für Einbau und Pflege. Letzteres würde jedoch auch der Verein übernehmen.

Ortsbeirat unterstützt Vorhaben

Der Ortsbeirat begrüßt das Vorhaben und möchte unterstützen. „Wenn wir alle paar Jahre den zertretenen Rasen ersetzen müssen, wird es wohl genauso teuer“, vermutet Ortsbeiratsmitglied Mathias Lesch (Linke).

Rostock Melwin Bach setzt sich dafür ein das der Startpunkt der Discgolf-Anlage, der völlig ausgetreten ist erneuert wird. Quelle: Dietmar Lilienthal

Jedoch sprachen die Stadtteilvertreter auch das Thema Sicherheit an. „Wenn so eine Scheibe angerauscht kommt, kann das auch ins Auge gehen“, betont der Vorsitzende Karsten Cornelius (SPD). So sollen unter anderem Hinweistafeln auf die Regeln der Sportart hinweisen und an die Verhaltensregeln erinnern. „Gegenseitige Rücksichtnahme ist wichtig“, sagt auch Melvin Bach.

Einsteiger-Parcours entsteht in der Südstadt

Schon bald soll in Rostock ein weiterer Parcours entstehen – im Kringelgrabenpark in der Südstadt. „Es läuft gut. In dieser Woche werden die Frisbee-Ständer ins Amt geliefert, der Einbau ist in der übernächsten Woche geplant“, sagt Dagmar Jahr, Leiterin des Stadtteil- und Begegnungszentrums Südstadt/Biestow (SBZ). „Ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Mir gefällt vor allem, dass dieser Sport für alle Altersgruppen gemacht ist. Wir werden auch oft angefragt, wie weit wir sind.“

Das SBZ hatte das Projekt im vergangenen Jahr ins Leben gerufen – die Idee für einen nahen Parcours kam von den kleinen und auch jugendlichen Besuchern des offenen Kinder- und Jugendtreffs. Über die Sparkassen-Initiative „99 Funken“ spendeten viele private Unterstützer und Unternehmen insgesamt 8551 Euro.

Bach freut sich, dass sich das Projekt komplett durch die Spenden finanzieren kann. „Da entsteht ein zweiter kleiner Parcours mit sieben Körben. Das wird besonders einsteigerfreundlich sein“, sagt er. Ein weiterer Platz sei zudem gut, um die Anzahl der Spieler, die zeitgleich den Trendsport ausüben wollen, zu entzerren.

Discgolf immer beliebter

Vor allem während der Corona-Pandemie hätten viele Rostocker die Sportart für sich neu entdeckt. „Es gibt viele Familien, die unregelmäßig vorbeikommen, viele Einzelpersonen, aber auch immer mehr Spieler, die das ernsthaft betreiben“, sagt Bach. Im Verein hätten sich mittlerweile 30 Spieler organisiert – mit Ambitionen, an Wettbewerben teilzunehmen. „Wir haben schon eine kleine Hobby-Amateurliga eingerichtet, in der 14 Teams vertreten sind“, so der Experte.

Dem 27-Jährigen gefällt, dass diese Sportart von Menschen aller Altersgruppen ausgeübt werden kann. „Man braucht nicht viel – einfach nur eine Scheibe“, sagt er. Discgolf verbinde viel Angenehmes miteinander: den Aufenthalt in der schönen, natürlichen Umgebung, die frische Luft und die sportliche Betätigung. Das Gefühl, wenn man eine Plastikscheibe 100 Meter weit wirft, sei schön. „Plötzlich schafft man was, was vorher ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre.“

Von Katharina Ahlers