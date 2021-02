Rostock

In Rostock ist es am Dienstag zu mehreren Betrugsversuchen gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben Trickbetrüger ältere Menschen angerufen, sich als Verwandte oder Ärzte ausgegeben und Geld gefordert. Insgesamt 19 Fälle wurden von den Beamten in Rostock gezählt, die jedoch glimpflich ausgingen. Niemand hat sich auf die Geldforderungen eingelassen.

Die Betrugsversuche sollen vielseitig gewesen sein. Einige gaben sich als Ärzte aus, die am Coronavirus erkrankte Angehörige behandeln wollten und dafür bis zu 200 000 Euro forderten. Andere Täter forderten Geld für ausstehende Amtsgerichtskosten oder gaben sich als Freund aus einem Verein aus, der einen Unfall verursacht habe und dringend Geld braucht. Alle Kontaktierten bemerkten den Betrug rechtzeitig und riefen die Polizei.

Die Polizei empfiehlt: Falls Sie derartige Anrufe bekommen, geben Sie keine persönlichen Daten preis und beenden Sie das Gespräch. Im Zweifel wenden Sie sich an die örtlichen Rostocker Polizeireviere.

Von OZ