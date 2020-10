Rostock

Die größte Baustelle des Landes nimmt immer mehr Form an. Eigentlich sollte der Neubau der Zentralen Medizinischen Funktionen (ZMF) der Universitätsmedizin Rostock in der Schillingallee erst im Sommer 2021 fertiggestellt und zur Nutzung freigegeben werden. Doch schon am Dienstag konnte der erste Teilabschnitt – eine Bettenstation für die Unfallchirurgie – übergeben werden. Früher als erwartet.

„In Hinblick auf die aktuelle Entwicklung der Pandemie ist das eine große Erleichterung für uns“, betont Harald Jeguschke, Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin. Die zusätzlichen Kapazitäten würden nämlich nicht nur andere Bereiche der Klinik wesentlich entlasten, sondern Raum für die Behandlung von Corona-Patienten schaffen. „Im Notfall könnten wir die Etage schnell zu einer Isolierstation umfunktionieren“, führt Jeguschke fort.

Betrieb trotz Baustelle

Da dies momentan aber nicht notwendig ist, sollen bereits Ende kommender Woche erste Patienten auf der Station einziehen. Insgesamt 33 Betten werden zur Verfügung stehen. Und das obwohl der Rest des Gebäudes noch immer einer riesigen Baustelle gleicht. „Solch ein Vorhaben ist natürlich nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen möglich“, weiß der Betriebswirt. Aus diesem Grund habe es vorab gemeinsam mit der Feuerwehr eine umfangreiche Probeübung gegeben. „Die hat gezeigt, dass wir gut vorbereitet sind.“ Fehlen nur noch das restliche Mobiliar und die technischen Geräte.

Pflegevorstand Annett Laban (r.) und Chirurgie-Pflegedienst-Leiterin Katy Hermann inspizieren das Badezimmer eines Doppelzimmers.

Schnellere Versorgung von Patienten

Das gesamte Gebäude der ZMF gilt als wichtiger Baustein in der Gesamtkonzeption der Universitätsmedizin Rostock und nimmt auf dem Campus einen bedeutsamen Platz ein. Mit dem Neubau werden medizinische Funktionen konzentriert und bestehende Kliniken vernetzt.

Geplant sei zudem, dass auch die Patientenaufnahme über dieses Gebäude erfolgt. „Von hier aus gelangt man schließlich schnell auf die jeweiligen Stationen“, verdeutlicht Jeguschke. „Notaufnahme, Intensivstation, Tagesklinik und Labore sind nur einen Katzensprung entfernt, so dass eine schnellere medizinische Versorgung garantiert ist.“

Besonders stolz sei man auf den Heliport auf dem Dach, der beheizt und dadurch ganzjährig nutzbar ist. Bislang mussten die Hubschrauber auf einer entfernten Schafswiese landen, was zur Folge hatte, dass die Patienten von dort mit einem Rettungswagen abgeholt werden mussten. „Der neue Landeplatz spart im Notfall kostbare Zeit“, ist sich Finanz-Staatssekretär Heiko Miraß sicher. Denn Schwerstverletzte können nun direkt nach der Landung per Fahrstuhl zur weiteren Behandlung gebracht werden.

Finanz-Staatssekretär Heiko Miraß (r.) übergibt Dokumente an Unimedizin-Vorstand Harald Jeguschke.

Komplex kostet 185 Millionen Euro

Wenn alles fertig ist, sind rund 185 Millionen Euro in den Bau des Gebäudekomplexes geflossen. Bezüglich der Kosten musste schon einmal nachgelegt werden, da die anfänglichen Kalkulationen bei 143 Millionen lagen. Grund waren neben der Konjunktur unter anderem Probleme mit einem der Gewerke, die auch zu Zeitverzug führten. Ursprünglich sollte das Projekt bereits 2019 beendet sein.

„Es handelt sich hierbei um ein hochkomplexes Projekt. Dass da nicht immer alles von Anfang an glattläuft, kann schon passieren“, so Miraß weiter. „Am Ende hilft uns diese Investition aber die medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal zu verbessern.“ Der Finanz-Staatssekretär ist froh, dass die Arbeiten aktuell nach Plan verlaufen. Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten von Corona. Nach Inbetriebnahme der Bettenstation soll nun bis Ende des Jahres auch der Ausbau des zweiten Stockwerkes fertiggestellt werden, bevor 2021 dann der Umzug bei laufendem Betrieb erfolgen kann.

