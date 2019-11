Rostock

Ein Streifenwagen ist am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel auf einer Einsatzfahrt in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Wie die Polizeisprecherin Ellen Klaubert mitteilte, kam eine 59-Jährige mit ihrem VW-Kleinwagen aus der Martin-Luther-King-Allee und bog nach links auf die Toitenwinkler Allee ein. Beim Abbiegen übersah die Frau aus noch nicht geklärten Gründen den von rechts zügig kommenden Streifenwagen, der zu einem eiligen Einsatz in Richtung Weidendamm unterwegs war.

„Unser Wagen nutzte Sonder- und Wegerechte, hatte demzufolge Blaulicht und Martinshorn an“, sagte Klaubert. Der Polizeiwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem abbiegenden VW ins Heck. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Autoinsassen. Die beiden betroffenen Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. Nun ermittelt die Polizei zur genauen Unfallursache.

Von Stefan Tretropp