Rostock

Das Essen für Forschungsschiffe, Handelsschiffe, Ausflugsschiffe oder Kreuzfahrtschiffe, auch mal ein guter Tropfen Whiskey oder Pumpenteile, Glühlampen, Zigaretten, Waschpulver, Gemüse und Gewürze – das alles liefert die Schiffsversorgung Rostock (SVR) vom Überseehafen auf Schiffe in aller Welt.

Seit rund 60 Jahren hat das Unternehmen seinen Sitz im Überseehafen, nahe der Kaikante, in der Goedeke-Michels-Straße. Doch bis Ende dieses Jahres wird die SVR, ein Tochterunternehmen der Bremer Kloska-Gruppe, den Standort verlassen und ins nahe gelegene Gewerbegebiet umziehen.

Schiffsversorgung Rostock zieht um

Denn Kloska vergrößert sich in Rostock. Insgesamt 5,5 Millionen Euro will die Unternehmensgruppe eigenen Angaben zufolge in Aus- und Neubauten der Tochterfirmen Schiffsversorgung Rostock, Rofia Kloska sowie DMR Kloska Technik investieren. Der traditionsreiche Standort der Schiffsversorgung Rostock in der Goedeke-Michels-Straße wird also bald Geschichte sein.

Im Gewerbegebiet Brückenweg hat Kloska dem Hafenbetreiber Rostock Port ein 15 000 Quadratmeter großes Grundstück abgekauft, verkehrsgünstig gelegen in der Nähe des Autobahnkreuzes und des Überseehafens.

Eine neue Lagerhalle mit „Ausstellungs- und Verkaufsraum für den allgemeinen technischen Bedarf und die technische Schiffsausrüstung“ wird dort derzeit errichtet. Das Gebäude in der Goedeke-Michels-Straße will dann künftig der Hafenbetreiber Rostock Port nutzen und die Flächen „in den folgenden Jahren für den Seeumschlag entwickeln“, wie es heißt.

Vor 40 Jahren gegründet Uwe Kloska, seine Frau Ingeborg und ein weiterer Mitarbeiter gründeten vor 40 Jahren in Bremen die Uwe Kloska KG als technisches Handelshaus. Aus dem dreiköpfigen Team ist mittlerweile eine Unternehmensgruppe mit 800 Mitarbeitern geworden. Heute ist die Kloska-Gruppe eigenen Angaben zufolge „einer der führenden Systemlieferanten und Servicepartner für Schifffahrt, Werften, Industrie, On-/Offshore, Baugewerbe und Handwerk“. Die Kloska-Gruppe besteht aus 20 Unternehmen an 30 Standorten im In- und Ausland. Nach dem Einstieg von Tochter Nadine Kloska leiten sie und Uwe Kloska die Firmengruppe, auch sei ein fließender Übergang sichergestellt.

Seit knapp 30 Jahren in Rostock

Die Kloska-Gruppe, die heute in Rostock insgesamt rund 180 Mitarbeiter beschäftigt, hat vor bald dreißig Jahren in der Hansestadt klein angefangen. „Als wir Anfang der 90er Jahre in der Grubenstraße in Rostock mit zwei Mitarbeitern ein technisches Handelshaus gründeten, haben wir nach kurzer Zeit erkannt, dass Mecklenburg-Vorpommern für unsere Unternehmensgruppe ein sehr wichtiger und zukunftsweisender Standort ist“, blickt der Chef der Kloska-Gruppe, Uwe Kloska, zurück. An der Bedeutung habe sich „bis heute nichts geändert“.

Durch Zukäufe und Gründung weiterer Unternehmen wie SVR, Rofia Kloska GmbH, DMR Kloska Technik GmbH oder die Ocean Clean GmbH „hat sich die Gruppe unter anderem zu dem entwickelt, was sie heute ist“, ergänzt Nadine Kloska, die 2007 in die Unternehmensgruppe eingestiegen ist und sie heute zusammen mit ihrem Vater leitet. „Die Entscheidung für Rostock war richtig und wir sehen auch künftig gute Entwicklungs- und Wachstumschancen für den Standort Rostock“, sagt Nadine Kloska.

Vater Uwe Kloska und Tochter Nadine Kloska leiten zusammen die Geschicke der Kloska Gruppe. Quelle: Kloska Group

Neue Halle im Fischereihafen

Die Rofia Kloska GmbH hat ihren Sitz im Fischereihafen. Das Unternehmen ist einst aus der Materialwirtschaft des „Fischfang Rostock“ hervorgegangen und produziert unter anderem Netze für die Fischerei und Industrie. An die bestehende 3500 Quadratmeter große Halle wird laut Kloska nun eine weitere Halle mit einer Größe von 2000 Quadratmeter angebaut.

In dieser Halle soll neben der technischen Schiffsausrüstung vorrangig die Proviantabteilung der Schiffsversorgung Rostock untergebracht werden, teilt das Unternehmen mit. Die DMR Kloska Technik GmbH zieht zudem in ein Büro- und Werkstattgebäude in Rostock-Langenort um. Künftig sollen dort unter anderem Reparaturen an Schiffsmotoren und Komponenten durchgeführt werden.

„Das ist eine gute Nachricht für Rostock, über die ich mich sehr freue“, sagt der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Die Entscheidung der Kloska Gruppe zeige nicht nur das Vertrauen in die weitere Entwicklung Rostocks als Wirtschaftsstandort. „Sie stärkt auch weiter unser maritimes Cluster als Hafen- und Universitätsstadt“, betont Madsen.

Von Axel Meyer-Stöckel