Rostock

Rostocks Finanzsenator sieht schwarz – nein, schlimmer noch: Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) sieht rot. Rote Zahlen. Denn die Hansestadt rutscht in den kommenden Jahren tiefer in neue Schulden, als bisher befürchtet: Fast 70 Millionen Euro Minus wird die Stadtkasse bis Ende 2023 schreiben. Das geht aus neuesten Berechnungen aus der Kämmerei hervor.

Doch etwas ist anders als in der Vergangenheit: Dieses Mal wird Rostock keinen Sparkurs einschlagen. Im Gegenteil: Müller-von Wrycz Rekowski will in den kommenden drei Jahren so viel Geld wie noch nie ausgeben, allein für Investitionen 154 Millionen Euro neuer Kredite aufnehmen. „Wir können uns das leisten“, sagt der Senator.

Warum geht Rostock das Geld aus?

Ursache ist die Pandemie, sagt Müller-von Wrycz Rekowski. Denn die Folgen der Lockdowns sind gravierend: Weil viele Betriebe in Kurzarbeit sind, andere gar nicht mehr arbeiten dürfen, bricht die Gewerbsteuer in der Hansestadt ein – um gut ein Drittel. Allein 2021 rechnet der Senator mit 25,5 Millionen Euro weniger Steuern.

Hinzu kommen steigende Kosten: Kurzarbeit, steigende Arbeitslosigkeit – das macht sich auch in der Stadtkasse bemerkbar. Nicht nur, weil auch die Einkommenssteuer zurückgeht, sondern weil mehr Menschen in Rostock Mietkostenzuschüsse von der Stadt brauchen. Fast fünf Millionen Euro hat der Finanzsenator 2021 dafür verplant.

Wann wird sich die Stadt erholen?

2020 wird die Stadtkasse trotz der Krise noch mit einer schwarzen Null davonkommen. Ab 2021 reicht das Geld dann aber bereits nicht mehr aus, um alle Ausgaben zu bezahlen: In dem Papier heißt es, Rostock werde 2021 Rücklagen aus den „guten Jahren“ aufbrauchen. Ab 2022 müssen dann die Banken helfen, damit die Stadt ihre Pflichtaufgaben – Hilfen für Bedürftige, Unterstützung für den Sport und viel mehr – noch bezahlen kann.

Und es wird Jahre dauern, bis sich die Wirtschaft von den harten Einschränkungen erholt: „Frühestens nach 2023 rechnen wir damit, dass die Steuereinnahmen wieder das Niveau von 2019 erreichen.“

Kommt jetzt der Sparkurs ?

Nein, sagt Müller-von Wrycz Rekowski. Im Gegenteil: „Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, Wachstum erzeugen. Nur dann werden auch unsere Steuereinnahmen wieder steigen“, so der Chef-Finanzer des Rathauses. Bereits ab 2024 will er die Schulden, die Rostock nun machen muss, wieder abzahlen. „Aber die Stadt kommt nur wieder auf die Beine, wenn die Unternehmen auf die Beine kommen.“

Was wird aus Rostocks Großprojekten?

Insgesamt 800 Millionen Euro für Investitionen umfasst die aktuelle Wunschliste von Politik und Verwaltung. „Und die wollen wir auch abarbeiten“, sagt Müller-von Wrycz Rekowski. Die Umgestaltung des Stadthafens, der neue Stadtpark in Gehlsdorf, die Mehrzweckhalle an der Haedgehalbinsel: „Daran wird nicht gerüttelt“, so der Senator. „Alles, was wir für die Buga 2025 planen, kann kommen.“ 30-Millionen-Euro-Finanzspritze für die RSAG – und zehn Millionen Euro mehr Zuschuss pro Jahr: okay!

Und der Senator erneut sein Versprechen: Der Bau des neuen Volkstheaters und des neuen archäologischen Landesmuseums kommt. Die neue Feuerwache im Nordosten und die neue Rettungszentrale in der Südstadt: Ja, dabei bleibt es. Zehn Kilometer neue Radwege pro Jahr – ja, auch das kann sich Rostock leisten. Und: „Auch für eine neue Schwimm- und Eishalle im Nordosten haben wir Geld“, sagt der Senator. Allein bis 2023 will Müller-von Wrycz Rekowski 400 Millionen Euro investieren.

Wie will Rostock das bezahlen?

Ganz einfach: Die Banken sollen Rostocks Bauboom mitfinanzieren. 154 Millionen Euro an Krediten will der Senator allein bis 2023 aufnehmen. „Geld ist billig“, sagt er salopp. Städte wie Rostock können sich Geld derzeit für knapp über null Prozent Zinsen leihen. „Wir müssen die Kredite bedienen können – und da sehe ich gar keine Probleme.“

Während für Altoberbürgermeister Roland Methling die Schuldenfreiheit das Höchste war, sieht es die neue Rathausspitze entspannter: Das Rathaus und der städtische Immobilienverwalter KOE kommen zusammen bisher nur auf knapp über 200 Millionen Euro an Darlehn. Müller-von Wrycz Rekowski: „Wir liegen mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1060 Euro ziemlich weit unten im Bundesvergleich.“

Kann Rostock überhaupt so viel Geld ausgeben?

Genau das ist das große Problem. Schon jetzt schafft es die Stadtverwaltung nicht, die Etats komplett zu verbauen: Mal dauern die Planungen zu lange, mal die Ausschreibungen, mal fehlen Firmen. „Wir wollten 2020 mehr als 150 Millionen Euro investieren. 70 Millionen Euro sind immer noch übrig“, sagt der Senator.

Genau deshalb macht er der Verwaltung Druck: „Wir müssen einfach mal anfangen, nicht alles zerreden.“ Die Planungen dauern ihm zu lange und: „Es gibt kaum noch ein Vorhaben, gegen das nicht irgendeine Gruppe etwas hat“, so Müller-von Wrycz Rekowski.

Das müsse sich ändern: Die Ämter müssen schneller werden. Vor allem, wenn es um neue Radwege, die Sanierung von Straßen und Gehwegen geht. Und sie müssen Pläne auch für Projekte in der Zukunft fertig machen: „Dann können wir einfach mal loslegen, wenn es so weit ist.“ Schon klar ist: Rostock will sich beim Geldausgeben Hilfe holen – von externen Planern, Bauexperten.

Von Andreas Meyer