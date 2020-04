Die Strandkorb-Unternehmer in MV fordern eine Erlaubnis des Landes. Am Strand sei genug Platz, so ihr Argument. Grund für die Initiative ist eine versehentlich gegebene Freigabe zur Aufstellung der Körbe in Warnemünde. Die Staatskanzlei macht Hoffnung, dass es bald für die etwa 1000 Anbieter losgehen kann.