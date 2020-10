Rostock

Die Corona-Krise hat viele Berufsgruppen vor neue Herausforderung gestellt. Besonders die Kulturschaffenden sind durch zeitweise Schließung von Lokalen und den Ausfall sämtlicher Veranstaltungen in Existenznot geraten. Um auf die Situation der gesamten Branche aufmerksam zu machen und das kulturelle Leben in Rostock nach dem Lockdown wiederzubeleben, haben sich einige namenhafte Stadtkünstler zusammengeschlossen und die Aktion „Aufatmen“ ins Leben gerufen.

An neun Tagen – zwischen dem 1. Juni und dem 3. September – haben sie in regelmäßigen Abständen 21 Orte in der gesamten Hansestadt mit Musik und Theater erfüllt. Rund 50 Kunstschaffende sowie Techniker waren involviert. „Die gesamte Aktion ist ein Versuch gewesen den Kontakt zwischen den Künstlern und dem Publikum wiederherzustellen“, fasst Initiator Wolfgang Schmiedt am Sonnabend zusammen. Dann nämlich kamen Veranstalter und Unterstützer zusammen, um gemeinsam ein Resümee zu ziehen und das weitere Vorgehen zu besprechen.

Kultur in Rostock muss gestärkt werden

„Oftmals empfinden wir Kultur als etwas Selbstverständliches. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie sehr sie uns aber fehlt, wenn sie nicht stattfinden kann“, sagt Eva-Maria Kröger, Fraktionsvorsitzende der Linken und Unterstützerin seit der ersten Minute. „Mit der Aktion ‚Aufatmen' ist uns etwas ganz Tolles gelungen. Darauf können wir stolz sein.“

Ähnlich sieht es Arne Lifson. „Wie viele andere Kulturschaffende auch habe ich in diesem Jahr mehr gearbeitet als sonst in meinem Künstlerleben. Und dennoch kann mir keiner sagen, ob das etwas gebracht hat. Das sollte uns zu denken geben“, so der Straßenkünstler. „Aktuell ist es wichtiger denn je die Kultur in unserer Stadt zu stärken und Kreativität umzusetzen.“

Ungewissheit schnürt Existenzangst

Wie schwer es Kulturschaffende in Krisenzeiten haben, weiß auch Lydia Wilke. Seit Beginn der Pandemie hangelt sich die Schauspielerin von Monat zu Monat. Aufträge gibt es bei weitem nicht so viele, wie noch in den Jahren zuvor. „Das ist keine leichte Zeit für uns alle“, sagt sie. Viele ihrer Kollegen würden derzeit um ihre Existenz bangen. Sie selbst habe zumindest das Glück gehabt beim Sommertheater mitmachen zu können. „Das war ein Privileg.“

Mit den aktuell steigenden Corona-Fallzahlen häufen sich aber wieder die Sorgen. „Es ist die Ungewissheit, die einem so große Angst bereitet. Man weiß einfach nicht, wie es weiter gehen soll“, verrät die 33-Jährige. „Man fängt also an zu überlegen, welche Möglichkeiten man sonst noch hat.“

Kommt nach Aufatmen nun Luft anhalten?

Und genau aus diesem Grund sind sich alle Beteiligten einig: Das war nicht die letzte Aktion. „Der Winter steht vor der Tür. Hier müssen wir ebenfalls einen Weg finden, unseren Künstlern eine Bühne zu geben, damit sie ihre Kreativität ausleben können“, betont Kröger. Zwar hätten Stadt und Land bereits einiges getan, um die Branche zu unterstützen, Luft nach oben gebe es dennoch reichlich.

Dem kann Jaqueline Boulanger, Jazzsängerin und Mitorganisatorin, nur zustimmen. „Zu Beginn dachten wir noch, dass sich die Situation langsam wieder erholt. Daher auch der Name ‚Aufatmen'. Jetzt wäre wohl eher ‚Luft anhalten' der passendere Titel – ein Ende ist nämlich noch lange nicht in Sicht. Außerdem brauchen wir Ideen unter welchen Umständen wir wo auftreten können.“

Unter welchem Motto die Veranstaltung im Winter stattfinden soll, wollen die Organisatoren im Laufe der nächsten Wochen noch austüfteln. Jetzt gehe es erst einmal um die Ausarbeitung eines Konzeptes. Ob Balkonkonzerte, eine Art Adventskalender oder doch Karawane, die von Spot zu Spot fahren: Ideen, wie der Advent in alle Stadtteile gebracht werden kann, gibt es reichlich. Feststeht: „Wir wollen Rostock so richtig aufheizen“, verdeutlicht Wolfgang Schmiedt.

Von Susanne Gidzinski