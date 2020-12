Trotz Hochwassergefahr: Warnemünder Strandoase bald ganzjährig in Betrieb?

Rostock

Jahr für Jahr baut Matthias Treichel im März seine „ Strandoase“ am Warnemünder Strand auf, zum Saisonende im November müssen Container und Pavillon dann wieder abgebaut werden. „Der ständige Auf- und Abbau ist ein immenser Aufwand“, sagt Treichel, der die Kosten dafür auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Der Betreiber hofft, seine Gastronomie bald ganzjährig bewirtschaften zu können.

Dafür setzt er sich bereits seit 14 Jahren ein. „Mir ist bewusst, dass der Strand ein sensibler Bereich ist“, sagt er. Problematisch sei im Winter unter anderem die Hochwassersituation im Seebad. „Dazu kann es aber immer kommen. Nicht nur im Winter“, betont er. „Wir hatten auch schon im Mai Hochwasser.“

Konzept im Ortsbeirat vorgestellt

In der Dezember-Sitzung des Ortsbeirates für Diedrichshagen und Warnemünde stellte Treichel zusammen mit seinem Berater Christian Schliemann ein Konzept vor, das in Zusammenarbeit mit der Technologie und Anlagenbau GmbH aus Bentwisch entwickelt wurde. „Ziel ist es, eine bauliche Lösung zu finden, die Herrn Treichel die Möglichkeit gibt, ganzjährig stehen zu bleiben, ohne dass der Küstenschutz vernachlässigt wird“, betonte der Fachanwalt für Baurecht. So soll die Gastronomie auf einer Plattform auf acht Meter lange Pfähle gebaut werden, sie verschwindet zum größten Teil im Sand und ist im Betrieb über drei Stufen und zudem barrierefrei über eine Rampe zu erreichen.

Droht eine Flut, könnte die Konstruktion innerhalb kürzester Zeit hochgefahren werden, die Wellen würden dann „unter der Plattform durchrauschen“. Technisch sei das möglich, eine Herausforderung seien die ganzen Leitungen, aber auch da gebe es Lösungen.

Hydraulik oder Schraubgewinde

Um die Plattform anzuheben und wieder abzusenken, gebe es zwei denkbare Technologien. Zum einen könnte die Konstruktion hydraulisch angehoben werden. Schliemann betont, dass dafür ausschließlich umweltfreundliches Bio-Öl verwendet werden soll. „Wenn wir über Havarien nachdenken, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass da jemals etwas passieren könnte.“ Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Plattform mit Hilfe eines Schraubgewindes anzuheben.

Vor- und Nachteile

Anwohner und Ortsbeiratsmitglieder diskutierten die Vor- und Nachteile dieser Idee zur Strandversorgung. Ein ganzjähriger Betrieb würde den Tourismus fördern und dafür sorgen, dass die 15 Mitarbeiter durchgehend beschäftigt werden könnten. „Ich habe die Strandoase in diesem Jahr mehrfach besucht, auch mit auswärtigen Gästen. Es ist schade, dass sie immer nur kurz genutzt werden kann“, sagt ein Anwohner.

Ein weiterer Warnemünder betont, dass es wirtschaftlich durchaus Sinn ergibt, nicht zweimal im Jahr auf- beziehungsweise abbauen zu müssen. „Aber die Umweltaspekte müssen berücksichtigt, das Thema im Umweltausschuss behandelt werden“, sagt er. „Der Bereich muss sich auch mal ausruhen.“ Zudem wecke ein solches Konzept Begehrlichkeiten. „ Warnemünde platzt jetzt schon im normalen Sommer aus allen Nähten.“

Strand ist schlecht erschlossen

Ortsbeiratsmitglied Axel Tolksdorff hingegen sieht in dem Konzept eine Chance. „Diese Planung könnte ein Muster sein für die Erschließung des Warnemünder Strandes“, sagt er. „Er ist sehr lang und, wie ich finde, schlecht erschlossen.“ Probleme bei dem Projekt sieht er nicht. „Das ist eine gute Sache. Aufwendig, aber gut.“

Auch Stephan Porst spricht von einem „interessanten Projekt“, um eine qualitativ hochwerte Strandversorgung sicherzustellen. Jedoch möchte der stellvertretende Vorsitzende noch kein Votum abgeben. „Zunächst würde ich auch gern die andere Seite hören. Mir fehlt da eine Einschätzung vom Stadtplanungsamt und den Umweltverbänden“, sagt er. „Es sind noch viele Dinge zu klären, die nicht schnell abzuhandeln sind.“

Aktuell werde die Idee anderen Ämtern präsentiert, auch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) müsse einbezogen werden.

