Rostock

Es ist Karfreitag und es pfeift ein eisiger Wind am Rostocker Stadthafen. Nur wenige Menschen spazieren an der ungemütlichen Kaikante, doch viele machen vor einem zehn Meter langen Bus Halt, der im Zentrum des verlassenen Parkplatzes steht. Darin bereitet Carlo Pilato das elf Tonnen schwere Gefährt für eine lange Reise in die Mongolei vor, die er trotz Pandemie angetreten hat.

Die Reise war von langer Hand geplant. „2014 hatte ich die Idee. Jetzt habe ich mich sieben Jahre auf diesen Trip vorbereitet“, sagt der 28-Jährige. Er stand bis zuletzt vor einer entscheidenden Frage: „Will ich in diesem Frühjahr aufbrechen oder ein weiteres Jahr warten? Und mir war klar: Ich will nicht mehr warten.“ Da seine Route über Schweden, Finnland und Russland führen sollte, gab es für ihn keine andere Option als innerhalb eines Frühjahres zu starten. „Denn ich wollte auf jeden Fall durch den Norden Skandinaviens reisen, wenn dort Polartag herrscht.“

Nur auf der Durchreise

Am Dienstag ist Pilato in Rapperswil am Zürichsee gestartet und schon in den ersten Tagen wurde ihm deutlich, wie sehr die Pandemie das Reisen erschwert. „Bis vor einem Jahr war das Reisen im Schengenraum ja kein Problem. Doch jetzt sind die Grenzen wieder sichtbar und ich werde überall kontrolliert.“

Nach kurzen Stopps im Schwarzwald und im Thüringer Wald ist er Donnerstag in Rostock angekommen. „Durchreisen sind nicht verboten und das ist die einzige Grundlage, auf der ich hier sein darf.“ Am Samstagmorgen startet die Fähre Richtung Trelleborg. Da er dafür einen negativen Corona-Test vorweisen muss, hat er sich direkt noch beim Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene testen lassen.

Aufmerksamkeit für den Charakterbus

Ein weiterer Punkt, der ihm das Reisen zu Pandemiezeiten erschwert: Dadurch, dass sämtliche Campingplätze geschlossen sind, gibt es für ihn kaum eine Möglichkeit sein Abwasser los zu werden. „Hier angekommen musste ich bis nach Graal-Müritz fahren, um eine Ablassstation zu finden.“

Sein auffälliger Bus habe Charakter und erregt dementsprechend Aufmerksamkeit – nicht nur bei Spazierenden, sondern auch bei den Behörden. „Zwei Mal wurde ich am Stadthafen bereits kontrolliert. Ich musste mein Fährticket und meine Testbelege vorweisen.“ Jedes Mal seien die Beamten sehr freundlich und interessiert gewesen. „Ich bin ein offener Mensch und habe ja nichts zu verbergen.“

„Nur“ 390 000 Kilometer

Stolz präsentiert er jedem seinen Saurer-Bus, der Interesse zeigt. Diesen hat er in den letzten zwei Jahren mit Bett, Dusche, Ofen, Küche und einer kleinen Garage für sein 125er-Brixton-Motorrad ausgebaut. „Der Bus ist Jahrgang 1974 und diente als Reservefahrzeug. Daher hat er nur 390 000 Kilometer runter“, sagt Pilato und lacht. Es sei Glück, dass das zehn Meter lange Gefährt noch nicht als Oldtimer gilt. „So musste ich ihn nicht mit Originalteilen ausbauen.“

Im Heck seines Busses steht eine 125er Brixton, mit der er auch ohne den Bus auf Entdeckungstour gehen kann. Quelle: Moritz Naumann

Die größten Herausforderungen waren die Wasser- und Stromversorgung. „Ich habe einen Fehler gemacht und die Leitungen erst nur mit Teflon- statt Hanfband abgedichtet. Es kam immer wieder zu Lecks.“ Für die Stromversorgung hat er auf dem Dach des Busses vier Solarpaneele angebaut. „Zur Not habe ich noch einen Notstromaggregat dabei.“ Während draußen Temperaturen um fünf Grad herrschen ist es im Bus mollig warm. „Er ist gut abgedichtet. Auch bei Außentemperaturen um die -20 Grad, kann ich durch den Ofen die Innentemperatur stabil halten.“ Dies sei vor allem im Norden Skandinaviens notwendig.

Eine Waffe mache alles nur schlimmer

Eine der häufigsten Fragen, die er gestellt bekommt ist, ob er denn eine Waffe dabei hat. „Viele sorgen sich, dass ich in Russland oder der Mongolei überfallen werden könnte. Doch ich glaube, so eine Waffe macht alles nur schlimmer. Und ganz ehrlich: Das wertvollste, was man mir stehlen könnte, wäre die SD-Karte mit den Bildern. Selbst das Motorrad oder das Stromaggregat könnte ich verkraften.“ Er wollte die Reise nicht mit den Gedanken an die schlimmsten Eventualitäten antreten. „Und sollte mal ein Bär vorbeischauen, kann ich das Horn betätigen“, sagt er und lacht.

Sein weiterer Plan: Die nächsten Monate reist er an die schwedische Nordspitze. „Aktuell ist die Grenze zu Finnland noch geschlossen. Ich hoffe, das ändert sich bald.“ Im Frühsommer müsse er dann seinen Bus dort parken und für wenige Wochen zurück in die Schweiz reisen. „Dort will ich mich dann impfen lassen. Und ich brauch für den Grenzübertritt nach Russland ein Visum aus der Botschaft in meiner Heimat.“

Über die Seidenstraße zurück in die Heimat

Anschließend soll es auf direkten Weg in die Mongolei gehen. Etappenweise werden Freunde zusteigen, die ihn auf seiner Traumreise begleiten. Über die Seidenstraße soll es dann zurück in die Schweiz gehen. „Ich denke im nächsten Frühjahr werde ich wieder zurück sein.“ Begleiten kann man ihn über seinen Instagram-Profil „dino_saurer_tour“. Wie es im Anschluss weitergeht, wisse er noch nicht. „Aber ich habe auch schon überlegt, wie ich den Bus nach Südamerika überführen kann.“

Von Moritz Naumann