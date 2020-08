Trotz Sail-Absage: „Atalanta“ aus Wismar segelt vor Rostock und Warnemünde

Wismar/Rostock

„Kein Gegenverkehr!“ Das hatte die Crew der „Atalanta“ während der Hanse Sail wohl noch nie gehört. Das maritime Großereignis wurde in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie zwar abgesagt. Das Traditionsschiff aus Wismar hatte sich dennoch zur üblichen Sail-Zeit auf den Weg in den Rostocker Stadthafen gemacht. Viele Stammgäste hatten trotz Sail-Absage Törns gebucht. Gut für den Verein. Denn der ist auf die Einnahmen durch die Ausfahrten angewiesen.

Bildergalerie: So schön war der Törn mit der „Atalanta“

Anzeige

Zur Galerie Die „Atalanta“ aus Wismar segelt bei der kleinen „Hanse Sail“ in Rostock

Kurz vor 10 Uhr am Sonnabend gibt „Atalanta“-Kapitän Lutz Sünkeler noch letzte Anweisungen in puncto Sicherheit und Hygieneregeln an die Gäste an Bord weiter. Dann legt das 1901 gebaute Schiff von der Kaikante im Rostocker Stadthafen ab. Eigentlich bei idealen Sail-Bedingungen: Sonnenschein und leichter Wind. Die Stimmung an Bord ist gewohnt gut. Etwas eigenartig ist es dann doch. Schließlich ist das Flair auf dem Wasser auch von den anderen Schiffen abhängig, die für gewöhnlich auf der Warnow und der Ostsee zu sehen sind. An diesem Tag begegnet die „Atalanta“ nur der „Lothlorien“ und der „ Santa Barbara Anna“. Und: „ Rostock ist ein anspruchsvolles Revier. Das macht uns auch Spaß“, sagt der Wismarer Kapitän.

Weitere OZ+ Artikel

Die Crew der „Atalanta“ macht das Beste daraus. Obwohl die Nacht kurz war – der Liegeplatz 75, an dem das Schiff in den vergangenen Tagen lag, befindet sich direkt vor einer Hafenkneipe, aus der Musik bis in den Morgen klang – freuen sich Crew und Gäste über den Törn. Kapitän Lutz Sünkeler überlässt auch den Mitseglern mal das Steuer. Unter Aufsicht natürlich. „Wir sind ein Schiff zum Anfassen“, heißt es. Das werden die Gäste auch später noch merken. Doch zuvor darf Mareen Machner, die zum ersten Mal auf einem Traditionsschiff mitfährt, ausprobieren, wie es ist, ein Schiffssteuer in der Hand zu halten. Gar nicht so einfach, nach dem angesagten Magnetkompasskurs zu fahren. Crew-Mitglied Claus Karau erklärt unter anderem, wie weit das Steuerrad nach links gedreht werden muss, damit das Schiff nach backbord fährt. „Das Schiff hat einen langen Kiel. Es dauert eine Weile, bis es reagiert“, sagt er.

Nur wenige Segler auf der Ostsee unterwegs

Bis zum Molenkopf in Warnemünde fährt das Schiff unter Motor. Als endlich die Ostsee erreicht ist, werden die Segel gesetzt. Das erfordert von Besatzung und Gästen echte Handarbeit. Einige an den Winschkurbeln. Das erfordert Kraft. Für die Gäste ist es dennoch ein Erlebnis. Letztendlich sind drei Segel gesetzt, der Motor ist aus und dann kommt es doch noch etwas durch: das Hanse-Sail-Flair. Auf der Ostsee sind auch die „Santa Barabara Anna“ und einige private Segler zu sehen. Dafür sind vom Wasser aus die Menschenmassen am Warnemünder Strand gut zu sehen.

Lotsenschoner „Atalanta“ Die „Atalanta“ wurde 1901 vom Stapel gelassen und war zunächst als Lotsenschoner mit dem Namen „ Cuxhaven“ in der Elbmündung im Einsatz. 1930 wurde das Schiff außer Dienst gestellt, mit Motor und Yachttakelage ausgestattet und in „Atalanta“ umbenannt. Unter anderem hat die Bank M. M. Warburg, Brinkmann Wirtz & Co. das Schiff mehr als 40 Jahre lang betrieben. 1994 wird der Förderverein Schoner „Atalanta“ in Wismar gegründet, die Bank schenkt das Schiff dem Verein, der es seitdem pflegt, restauriert und auch betreibt. Dem Verein gehören inzwischen rund 220 Mitglieder an. 50 von ihnen sind als aktive Crew-Mitglieder im Einsatz. Ihren Stammliegeplatz hat die „Atalanta“ im Alten Hafen in Wismar. Wer mitsegeln möchte, kann Törns unter 03841/334144 oder im Internet unter www.ss-atalanta.de.

Während die Gäste auf dem Deck Wind und Sonne genießen, stehen Brigitte Träger und Ines Skerra in der Kombüse. Gleich gibt es den traditionellen Erbseneintopf mit Würstchen. Obwohl unter Deck nicht viel von dem guten Wetter oben zu merken ist, haben die beiden gute Laune. Auch für sie ist es etwas anders: „In der Küche stehen wir in diesem Jahr mit Maske“, sagt Brigitte Träger, von allen nur Gitti genannt.

Vereinsmitglieder investieren Tausende Arbeitsstunden

Der Törn mit dem ehemaligen Lotsenschoner kommt bei den Gästen – wegen der Corona-Regeln sind es in diesem Jahr etwas weniger, die an Bord dürfen – gut an. Die Crew freut es. Kapitän Lutz Sünkeler berichtet: „Einige, die sonst immer mit uns mitfahren, haben auch abgesagt. Das ist verständlich. Viele Stammgäste sind trotzdem auch in diesem Jahr dabei.“

Die Vereinsmitglieder haben in diesem Jahr insgesamt schon etwa 3300 ehrenamtliche Arbeitsstunden in ihr Schiff investiert. Damit es weiter in Schuss bleibt und fahren kann, müssen Törns angeboten werden. „Es ist schon ein komisches Gefühl in diesem Jahr. Es ist so viel Platz, an Bord und auf dem Wasser“, sagt Lutz Sünkeler. 15 Schiffe seien in diesem Jahr trotz Sail-Absage gemeldet. Liegeplatzgebühren zahlen die Traditionssegler in Rostock zwar nicht, die Kosten für zum Beispiel Abwasser und Strom fallen aber trotzdem an. Für die zwölfköpfige Crew war es eine etwas andere Sail. Wohl haben sie sich dennoch gefühlt. Die Organisation sei wie immer gut gewesen, auch mit dem Hafenmeister klappt alles gut.

Nach fünf Stunden Törn auf der Ostsee und der Warnow legt die „Atalanta“ wieder im Rostocker Stadthafen an. Die Crew hat jetzt ein bisschen Zeit, um sich auszuruhen und das Schiff klar für den nächsten Törn zu machen.

Von Michaela Krohn