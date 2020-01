Trotz Streik: 13-jähriger Rostocker macht sich nachts auf den Schulweg

Rostock

Er hatte vom Streik im Rostocker Nahverkehr gehört und einen Plan geschmiedet: Wein ein 13-Jähriger aus Rostock-Toitenwinkel am Donnerstag trotz des Ausfalls von Bussen und Straßenbahnen pünktlich zum Unterricht kommen wollte, hat er sich bereits in der Nacht auf den Schulweg gemacht.

Seine Mutter meldete sich gegen 2.30 Uhr bei der Polizei, weil der Junge nicht mehr in seinem Bett lag. Er hinterließ auf dem Schreibtisch einen Zettel mit dem Inhalt, dass er zur Schule unterwegs ist. Die Schultasche war nicht mehr in seinem Kinderzimmer. Gegen 7 Uhr morgens meldete die Schulsekretärin, dass der Junge in der Schule angekommen war.

