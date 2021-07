Trotz Wind und Regen: So schön war die Marathon-Nacht in Rostock

Rostock

Ein Jahr mussten Sportbegeisterte auf diesen Moment warten, doch am Samstag war es endlich so weit: Pünktlich um 16 Uhr ist der Startschuss für die mittlerweile 19. Hella-Marathon-Nacht gefallen. Mehr als 900 Läufer sind trotz starkem Wind und Regen in vier Wettbewerben gegeneinander antreten. Zur Auswahl standen der Marathon, Halbmarathon, die Marathon-Staffel und die „Rostocker 7“.

Anders als in den Vorjahren wurde diesmal nicht am Neuen Markt sondern im Rostocker Stadthafen direkt unterhalb der Firmenzentrale der Kreuzfahrtreederei Aida gestartet. Von dort aus ging es für alle Läufer auf einem sieben Kilometer langen Rundkurs über die Holzhalbinsel durch Dierkow nach Gehlsdorf und wieder zurück.

Immer eine Reise wert

Wenngleich der Straßenlauf in diesem Jahr in einem deutlich kleineren Rahmen stattfinden musste, so bedeutete dies nicht, dass es weniger Spaß gemacht hat. Ganz im Gegenteil: „Die Strecke ist sogar noch schöner als die alte“, sagt Gunther Hirt. Gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Benjamin (14) und Bastian (11) hat der 46-Jährige den Lauf „Rostocker 7“ absolviert hat.

Für alle drei war es bereits das zweite Mal, dass sie an der Marathon-Nacht teilgenommen haben. Dafür sind sie sogar extra mit Mama Jeannette Hirt aus Chemnitz angereist. „Wir haben unseren Urlaub so gelegt, dass wir pünktlich zur Veranstaltung in Rostock sind“, so die Zweifachmutter. Sie ist stolz, dass ihre Männer alle unversehrt zu ihr zurückgekommen sind. Ihr jüngster Sprössling hat es sogar bei den Herren unter die ersten zehn geschafft.

Zusammen über die Ziellinie

Bei den Frauen hat sich Juliane Göllnitz einen Platz auf dem Treppchen gesichert. Als Drittschnellste beendete die 15-Jährige den Lauf. Dabei habe sie sich zuvor nur ein Ziel gesetzt, wie sie verrät: „Es sollte ein entspannter Lauf werden und Spaß machen.“ Ein Wunsch der dank der Gesellscllschaft ihrer beiden Freunde und Vereinskollegen Joelina Raith (18) und Niclas Lübs (15) in Erfüllung gegangen ist. „Wir hatten eine schöne Zeit zusammen“, bestätigen alle drei noch ehe sie sich ihre Medaillen um den Hals hängen.

Das sind die Sieger Rostocker 7 Frauen: 1. Eva-Sophie Detmers (32:10) 2. Hannah Schölzke (33:02) 3. Juliane Göllnitz (34:29) Rostocker 7 Männer: 1. Louis Hellmuth (25:46) 2. Florian Lochhaas (26:49) 3. Michael Havemann (27:23) Halbmarathon Frauen: 1. Almut Dreßler (1:27:07) 2. Yvonne Loock (1:30:42) 3. Nadine Emminghaus (1:37:25) Halbmarathon Männer: 1. Chris Eidhof (1:17:49) 2. Bisrat Tekle Aweno (1:18:20) 3. Markus Rühlmann (1:19:19) Marathon-Staffeln: 1. TriTeam triZack Rostock (2:42:41) 2. Die PSV Strolche (3:11:13) 3. TriZack Damen (3:22:51) Schulstaffeln 1. TG triZack Nachwuchs (3:57:47) Marathon Frauen: 1. Lena Sommer (3:00:48) 2. Christiane Neidiger (3:03:16) 3. Anita Fritsche (3:09:40) Marathon Männer: 1. Paul Schmidt-Hellinger (2:32:00) 2. Raoul Jankowski (2:36:13) 3. Alex Sellner (2:46:14)

Wenige Meter weiter wird Ricardo Wendt von seiner Freundin Emma Beu in Empfang genommen. Von Weitem hat sie ihn angefeuert und gewartet, bis er nach etwas mehr als 28 Minuten durchs Ziel läuft. „Die Konkurrenz war wie in jedem Jahr sehr stark“, sagt Wendt. Doch genau das und die jubelnden Zuschauer haben ihn motiviert Vollgas zu geben. Lediglich der Regen habe ihm zwischendurch ein wenig zugesetzt. „Es war dennoch toll“, betont er und nimmt einen großen Schluck Wasser.

Vorbereitung ist alles

Pünktlich zum Startschuss für den Halbmarathon kämpfte sich schließlich die Sonne durch die graue Wolkendecke und hüllte den gesamten Stadthafen in ein schimmerndes Licht. Gute Voraussetzungen, findet Yvonne Loock. Für die 44-Jährige war es nicht die erste Sportveranstaltung in diesem Jahr. Erst vor wenigen Wochen hat sie in Schwerin an einem 21-Kilometer-Lauf teilgenommen. „Eine andere Mitstreiterin hat mir dann von der Marathon-Nacht in Rostock erzählt und da habe ich beschlossen, mich ebenfalls anzumelden“, berichtet sie.

Mithilfe von Fachliteratur hat sich die junge Frau im Vorfeld einen eigenen Trainingsplan erstellt. Ihr Ziel am Samstag: „Ich möchte unter einer Stunde und 30 Minuten bleiben“, sagt Loock und widmet sich ihren Lockerungs- und Dehnungsübungen. Nur wenige Minuten später geht es für sie und 430 weitere Sportler auch schon los zum Halbmarathon.

Konkurrenz und Strecke geschlagen

Während sich die nächsten Teilnehmer auf ihren bevorstehenden Lauf vorbereiten, brechen für Paul Schmidt-Hellinger die letzten Meter an. Laute Jubelrufe und Applaus ertönen, als er die Ziellinie erreicht. Als Erster hat er den Marathon absolviert. Zwei Stunden und 30 Minuten benötigte er für die 42 Kilometer. Seine Bestzeit hat er damit nicht übertroffen. Enttäuscht ist der Sportler aber trotzdem nicht. „Ich bin stolz, dass ich so gut durchgehalten habe. So ein Marathon ist schließlich immer ein Kampf“, gesteht er. „Man läuft nicht nur gegen die Konkurrenz, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt auch gegen die Strecke selbst. Aber es ist ein schönes Gefühl, wenn man es dann geschafft hat.“

Von Susanne Gidzinski