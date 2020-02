Rostock

In Rostock herrscht akuter Wohnungsmangel: Pro Jahr müssen 1200 Wohnungen gebaut werden, um den steigenden Bedarf zu decken. Doch trotz der angespannten Lage stehen Häuser in bester Lage teilweise leer. Ein Beispiel dafür ist das Gebäude in der Liskowstraße 36 und 37 im beliebten Tweelviertel.

Die Nachbarn schütteln mit dem Kopf: „Es ist ein Jammer, dass hier seit Jahren nichts passiert“, sagt eine Rentnerin, als sie an dem grauen Haus vorbeispaziert. Das sanierungsbedürftige Gebäude fällt auf im schicken Viertel, in dem sich Villen und Mehrfamilienhäuser aneinanderreihen. Die Wände sind beschmiert, der Putz bröckelt ab und im Garten stehen verrostete Wäschetrockengerüste.

Früher war das Haus der „Stasi-Block“

Blick auf den Hinterhof Quelle: André Horn

Früher sei das Haus der „Stasi-Block“ gewesen, erzählt eine Nachbarin. Mit den Kindern, die damals hier wohnten, habe in der Schule niemand gesprochen. Heute leben noch zwei Mietparteien in dem Gebäude – eine Frau und ein älteres Ehepaar. Auf das Klingeln an der Haustür reagiert aber niemand.

Auch wenn es dem Gebäude aktuell nicht anzusehen ist: Es gehört zu den jüngsten Häusern im Viertel. Während die anderen Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre entstanden sind, ist das Mehrfamilienhaus in der Liskowstraße erst 1955 gebaut worden.

Hintergrund: Im Zweiten Weltkrieg trafen Bomben das Wohngebiet. Die dadurch entstandenen Lücken sind dann wieder bebaut worden.

Reichsärztekammer erwarb Grundstück 1935

Im Garten stehen verrostete Wäschetrockengerüste. Quelle: André Horn

Die Reichsärztekammer erwarb das Grundstück im Jahr 1935 und wurde später enteignet. Nach der Wende verwaltete zunächst die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro das Gebäude. Im Jahr 2005 wurde es dann – in Umsetzung des Einigungsvertrages – an die Funktionsnachfolgerin der Reichsärztekammer zurückübertragen, der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Die ist bis heute Eigentümerin.

Zum Zeitpunkt der Übergabe an die Ärztekammer sollen noch drei Mietparteien in dem Haus gewohnt haben. Insgesamt gibt es hier zwölf Wohnungen mit zweieinhalb bis drei Zimmern; die Größen variieren zwischen 62 und 69 Quadratmetern.

Warum diese nicht mehr weitervermietet werden? „Weil eine Vermietung zu Wohn- oder Gewerbezwecken nicht zu den Aufgaben der Ärztekammer MV zählt“, teilt Sprecherin Katarina Sass auf OZ-Anfrage mit. Die aktuellen Mietverhältnisse bestünden nur fort, weil sie bei der Übertragung im Jahr 2005 automatisch an die Ärztekammer übergegangen seien.

Mehrere Interessenten wollten Gebäude kaufen

An dem Haus seien in den vergangenen Jahren regelmäßig Sanierungen vorgenommen worden, „um die Wohnungen zum vertragsgemäßen Gebrauch zu erhalten“, sagt Sass. Die Ärztekammer sei sich über den aktuellen Zustand des Gebäudes durchaus bewusst, so die Sprecherin weiter. Doch selbst 14 Jahre nach der Übernahme sei über die weitere Nutzung noch nicht entschieden worden. „Wir sind bestrebt, eine Lösung zu finden, die im gesamtärztlichen Interesse steht“, heißt es.

Nach OZ-Informationen sollen bereits mehrere Interessenten wiederholt versucht haben, das Gebäude zu kaufen. Unter anderem das städtische Wohnungsunternehmen Wiro. Ohne Erfolg. „Wir können nicht verstehen, dass dieses Wohnhaus seit vielen Jahren fast leer steht“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn.

Schließlich seien Mietwohnungen im Tweelviertel begehrt – schön gelegen zwischen Barnstorfer Wald und Kröpeliner-Tor-Vorstadt, zwischen Universitätsstandorten und Innenstadt.

Rostocks verlassene Häuser In Rostock stehen Häuser in bester Lage leer. Dabei herrscht Wohnungsmangel. Wie kann das sein? Die OZ begibt sich in einer neuen Serie auf Spurensuche.

Von André Horn