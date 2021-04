Trotz ausgesetzter Planung: Stadt baut in Warnemünder Parkstraße 

Warnemünde

Sie ist der mögliche Schlüssel für die Lösung vieler Warnemünder Verkehrsprobleme: Die Parkstraße. An ihr wird sich in den nächsten Jahren entscheiden, in wie weit Rostock sein Image als fahrradfreundliche Stadt aufpolieren, dem Natur- und Umweltschutz genug Aufmerksamkeit widmen und die Probleme von zu viel Autoverkehr im Warnemünder Zentrum lösen kann.

Die Straße steht im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen, was zuletzt dafür sorgte, dass die Planungen ins Stocken gerieten. Und obwohl die Stadt noch nicht mit Sicherheit sagen kann, wie sie der Verkehr in der Straße entwickeln will, beginnen nach Ostern bereits die Bauarbeiten.

Bauarbeiten beginnen an Knotenpunkt

Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich vom Groß Kleiner Weg bis zum Kleinen Sommerweg. Hier werde nach Angaben der Stadt der bereits vorhandene Geh- und Radweg auf einer Länge von 350 Metern grundhaft erneuert und verbreitert. „Die Ausbaubreiten variieren hier zwischen 2,70 und fünf Metern aufgrund von Baumstandorten und der angrenzenden Haltestelle“, heißt es diesbezüglich aus der Rostocker Pressestelle.

Kernpunkt der Maßnahme ist die Kreuzung Parkstraße/ Groß-Kleiner-Weg. An der Querung werde aufgepflastert und die Lichtanlage erneuert. Dafür wurden bereits vor einigen Wochen drei Bäume im Groß-Kleiner-Weg und zwei Bäume in der Parkstraße gefällt. Der Kleine Sommerweg wird auf einer Länge von 70 Metern grundhaft in Asphaltbauweise erneuert und die Amphibienleit- und querungseinrichtungen werden angepasst und ertüchtigt. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt liegen bei 600 000 Euro. In der Woche nach Ostern werde mit dem Ausbau begonnen. Vertragliches Bauende sei der 2. Juli.

Bausentor stoppt fertige Planung

Unklar ist jedoch weiterhin, wie Stadt mit dem zweiten Bauabschnitt, zwischen Kleiner Sommerweg und Strandweg, verfahren wird. Nach derzeitigen Planungsstand soll hier der Bau eines getrennten Geh- und Radweges erfolgen. Doch es war genau diese Planung, die in Vergangenheit für Protest bei den Warnemündern gesorgt hat. Vor allem die Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ hatte protestiert, da in diesem Rahmen die Fällung von über 100 Bäumen im Küstenwald nötig gewesen wäre. Die bereits ausschreibefertige Planung wurde daraufhin vom Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus gestoppt.

Die Bürgerinitiative präsentierte eine Alternativplanung, um die Bäume zu retten. Unterstützung erhielt sie dafür auch aus den Reihen des Warnemünder Ortsbeirates. Die Idee hätte jedoch grundsätzliche Änderungen des ersten Bauabschnittes zur Folge. Denn statt die Radfahrer und Fußgänger aus dem Groß-Kleiner-Weg über die Parkstraße auf die Nordseite zu führen, sollten diese nach den Überlegungen der Warnemünder südlich verbleiben und am Friedhof vorbei verkehren dürfen.

v.l.: Nicole Wilken, Bea, Sigrid Jäckel, Jörg Wadischat und Annette Boog setzen sich in der Bürgerinitiative "Rettet den Küstenwald" für alternative Planungen in der Parkstraße ein. Quelle: Moritz Naumann

Radfahrer im Süden belassen

Auch im weiteren Verlauf wolle man die Radfahrer im Süden der Parkstraße belassen, um mehrfache Wechsel über die vielbefahrene Straße zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen. Dafür sei es notwendig eine neue Lösung für die Friedhofsparkplätze und eine Verlegung der Bezäunung des Dünenquartiers und der Sportanlage zu finden. Doch der der Start des ersten Bauabschnittes sorgt nun für Irritationen.

Denn „das ist eine Vorwegnahme für die weitere Planung“, sagt Annette Boog von der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“. Ihre Sorge ist, dass die Stadt damit nämlich bereits ausschließt, die Radfahrer ab dem Groß-Kleiner-Weg grundsätzlich südlich der Parkstraße zu führen. Darüber hinaus sei es doch eigenartig, dass die Stadt den ersten Bauabschnitt beginnt, obwohl derzeit noch unklar sei, wie man mit dem zweiten Bauabschnitt fortfährt.

Park & Ride in der Parkstraße: Mehr Konflikte?

Ein Knackpunkt bei den Überlegungen für eine südliche Radwegeführung könnte die Planung der Parkpaletten auf dem Parkplatz Strand Mitte mit dazugehörigen Park-&-Ride-Busverkehr sein. Denn mit der bis 2022 geplanten Errichtung könne auf der Südseite der Parkstraße mit mehr Konfliktpotenzial zwischen Auto- und Radverkehr zu rechnen sein. Daher betont Boog, dass man die Parkpaletten noch weiter westlich, auf der Rohrmannschen Koppel, planen sollte. „Man kann den Autoverkehr doch schon deutlich früher abfangen“, sagt Boog.

Laut Bausenator Holger Matthäus ist für die Parkpalette jedoch bereits in der nächsten Bürgerschaftssitzung die Änderung des Bebauungsplanes vorgesehen. „Danach erfolgt Auslegung, Abwägung der Einwendungen und Satzungsbeschluss.“ Andererseits macht Matthäus deutlich, dass der erste Bauabschnitt eine langfristige Wegeführung im Süden nicht ausschließt. „So ein Verlauf ist denkbar. Hier muss eine Neuplanung gemacht und die Fortführung bis zur Parkstraße geklärt sein.“

Im Rahmen eines neuen Mobilitätskonzeptes will die Stadt das Warnemünder Zentrum autofrei machen. Im Zentrum der Planungen stehen Parkpaletten und ein Park-&-Ride-System. Quelle: Benjamin Barz

Eine Lösung ohne Trennung?

Um eine langfristige Lösung für den Komplex Parkstraße zu finden, plant der Bausenator darüber hinaus noch eine Klausur mit dem Ortsbeirat. „Das lässt sich aber nicht gut digital bewerkstelligen. Sobald wir wieder Möglichkeiten haben, werden wir einladen.“ Auch Wolfgang Nietzsche, Vorsitzender des ehrenamtlichen Gremiums, ist sich im Klaren, dass man „einiges zu diskutieren habe.“

Er selbst sieht die Ideen der Bürgerinitiative als schwer umsetzbar, da aufgrund der Friedhofsparkplätze und der bestehenden Zäune „zu viele Eingriffe nötig sind.“ Er hofft, dass entlang des bestehenden Weges eine Lösung gefunden werden kann, die keine Trennung von Geh- und Radweg zur Folge hat – durch eine behutsame Erweiterung. „Ich bin überzeugt, dass Fußgänger und Radfahrer dort auch mit gegenseitiger Rücksichtnahme gemeinsam verkehren können.“

Tempo 30 ab Mai

Eine Zwischenlösung, die auch die Bürgerinitiative begrüßt, ist die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit in der Parkstraße auf Tempo 30. Diese solle bereits im Mai erfolgen. „Damit ist der auch heute schon zulässige Mischverkehr von KfZ- und Radverkehr auf der Straße sicherer möglich“, sagt Bausenator Holger Matthäus.

Von Moritz Naumann