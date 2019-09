Trotz freier Plätze: Landkreis Rostock lehnt zusätzliche Flüchtlinge ab

Rostock

Diese Entscheidungen sorgen für Diskussionen in und um Rostock: Während die Hansestadt sich bereit erklärte, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge zusätzlich aufzunehmen, lehnt der Landkreis dies ab. Begründung: Es gebe in Deutschland klare Regeln zur Verteilung von Asylbewerbern. „Alle Menschen, die gerettet werden können, werden schon gerettet“, sagte Kreistagsmitglied Axel Wiechmann ( CDU) in der Debatte zu dem Thema.

Die Hilfsorganisation „ Rostock hilft“ spricht von einem fatalen politischen Signal. Zumal es sich um die Aufnahme einer sehr geringen Zahl von lediglich 20 asylsuchenden Menschen handle, so ein Sprecher. „Das ist mit der Einwohnerzahl verglichen ein verschwindend geringer Anteil.“

Auch seien genügend Plätze vorhanden. „Die meisten Asylsuchendenunterkünfte stehen aktuell halb leer, in Rostock wurden im Laufe des Jahres sogar zwei Unterkünfte geschlossen“, betont der Sprecher. Gleichzeitig müssten Integrationskurse inzwischen aus Mangel an Teilnehmern abgesagt werden. „Wir haben also definitiv Aufnahmekapazitäten, egal ob Stadt oder Landkreis.“

Zahl der Geflüchteten sinkt weiter

Die Hansestadt Rostock hat im Jahr 2015 mehr als 1000 Asylbewerber aufgenommen. Inzwischen ist die Zahl auf bisher 56 geflüchtete Menschen im laufenden Jahren geschrumpft. Von den ehemals neun Gemeinschafts- und Notunterkünften in der Stadt sind nur noch zwei übrig – die Heime in Langenort und an der Satower Straße. Insgesamt gibt es hier noch 675 Plätze, von denen laut Stadt aktuell 360 belegt sind.

Auch im Landkreis Rostock geht die Zahl der Geflüchteten zurück: Kamen hier im Jahr 2018 im Schnitt noch 35 Asylbewerber pro Monat an, sind es im laufenden Jahr bisher 30. Die Hauptherkunftsländer der Geflüchteten sind hier seit Jahren fast unverändert: Syrien, Iran, Irak, Mauretanien und Somalia. Der Landkreis besitzt insgesamt sechs Unterkünfte mit 940 Plätzen plus einer Reserve von 120. „Die Auslastung liegt aktuell bei 72 Prozent“, sagt Landkreissprecher Michael Fengler.

Vom Krisenmodus in den Normalbetrieb

Generell habe sich die Situation rund um die Aufnahme der Geflüchteten seit 2015 und 2016 deutlich entspannt. „Bei der Aufnahme und Integration konnten wir vom anfänglichen ‚Krisenmodus‘ in den ‚Normalbetrieb‘ wechseln“, sagt Rostocks Integrationsbeauftragte Stephanie Nelles. Inzwischen stehe in Rostock ein breites Netzwerk als Beratungs- und Unterstützungsstruktur bereit. Auch hätten sich in der Stadt zahlreiche haupt- und ehrenamtlich getragene Projekte etabliert. „Bei der sprachlichen und beruflichen Integration sind bereits viele positive Fortschritte gemacht worden“, betont Nelles. Dennoch bleibe dies eine Daueraufgabe.

Landkreissprecher Fengler stellt dazu fest: „Eine gleichberechtigte Teilhabe der Flüchtlinge ist noch nicht gegeben.“ Dies sei auch ein langwieriger Prozess. Grundvoraussetzung sei das Erlernen der deutschen Sprache. „Das ist in den vergangenen Jahren gut gelungen“, so Fengler. Die Mehrheit der Geflüchteten besuchen Sprach- und Integrationskurse und schließen diese mit unterschiedlichem Niveau erfolgreich ab.

Unterschiedliche Voraussetzungen für Integration

Damit nun auch die berufliche Integration klappt, durchlaufen die Betroffenen im Landkreis Rostock verschiedene Programme des Jobcenters und der Bundesagentur für Arbeit. „Nach und nach absolvieren die Geflüchteten berufsvorbereitende Praktika, Berufsausbildungen oder erledigen Saisontätigkeiten und Hilfsarbeiten. Es gibt aber auch Facharbeiter“, sagt Fengler. Wenige Flüchtlinge, die ein ausreichendes Sprachniveau besitzen, studieren zudem an der Universität Rostock.

Laut der Organisation „ Rostock hilft“ hätten gerade Syrer gute Voraussetzungen, sich zu integrieren: Denn sie durften von Anfang an Integrationskurse besuchen, bekamen in vielen Fällen schnell einen sicheren Aufenthalt und konnten sich so schnell integrieren. „Fast alle Personen, mit denen wir in Kontakt sind, studieren, machen eine Ausbildung oder arbeiten“, so ein Sprecher.

Bei Menschen aus Ländern wie Afghanistan sei das hingegen anders. Sie müssten laut „ Rostock hilft“ zum Beispiel lange warten, ehe über ihren Asylantrag entschieden werde. „Dieser wird dann oft zu Unrecht abgelehnt, was in einem langwierigen Verfahren von Gerichten in den meisten Fällen korrigiert wird.“ In der Zeit dürften die Menschen aber oft keine Deutschkurse besuchen und hätten somit schwierige Voraussetzungen, sich zu integrieren. „Woran es fehlt, sind vernünftige rechtliche Rahmenbedingungen und eine Mäßigung in der politischen Debatte“, so der Sprecher.

So viele Flüchtlinge hat Rostock aufgenommen Das Landesamt für innere Verwaltunghat der Hansestadt in den vergangenen Jahren folgende Anzahl an geflüchteten Menschen zugeordnet: 2014: 223 Asylbewerber 2015: 1030 Asylbewerber 2016: 612 Asylbewerber 2017:185 Asylbewerber 2018: 137 Asylbewerber 2019: 56 Asylbewerber (Stand: 31. August 2019). Der Landkreis Rostock hat nach eigenen Angaben im Jahr 2018 im Schnitt 35 Geflüchtete pro Monat aufgenommen. 2019 sind es bisher 30.

Über den Autor

Von André Horn