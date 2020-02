Warnemünde

Eiskaltes Wasser und herrlicher Sonnenschein. Für die Eisbader des elften Warnemünder Wintervergnügens hätte die Wetterlage nicht perfekter sein können. Gegen 12:30 Uhr am Sonnabend lockten die Liebhaber des Kaltbadens zahlreiche Besucher zum Eisbaderfasching an den Strand. Rund 50 Teilnehmer sprangen teils bunt kostümiert, teils auch nackt in die Ostsee und boten den Zuschauern ein wildes Spektakel. „Wir sind sehr zufrieden und das Wetter war einfach traumhaft“, sagte Dieter Marquardt, Vereinsvorsitzender der Rostocker Seehunde, die jährlich an der Veranstaltung teilnehmen.

Eisbader: eine bunte Gemeinschaft

Die Schwerinerinnen Birgit Schmekel (59), Sibylle Friedrich (53) und Gabriela Rethmell (58) sind extra angereist, um am Event teilzunehmen. „Wir baden unglaublich gerne in der Ostsee und das hat sehr viel Spaß gemacht“, so die Frauen. Seit zehn Jahren springen die Eisbaderinnen regelmäßig ins kalte Nass. Seit 2015 kommen sie jedes Jahr zum Warnemünder Wintervergnügen.

Warnemünder und Rostocker waren diesmal nur in kleiner Zahl vertreten. „Das liegt aber daran, dass zeitgleich viele andere Veranstaltungen stattfinden“, erklärt Dieter Marquardt. Unter anderem wären viele Vereinsmitglieder bei den zwölften Weltmeisterschaften im Winterschwimmen in Slowenien, so der Vorsitzende der Rostocker Seehunde. Von denen, die aber beim Wintervergnügen waren, gaben sich einige extra viel Mühe mit ihren Kostümen. „Wir haben Mitglieder, die sich Tage oder Wochen darauf vorbereiten“, so Marquardt.

Heidrun Nicolai von den Berliner Köpenixen erklärt den Reiz am Eisbaden: „Das Körpergefühl ist unbeschreiblich. Man ist so richtig wach, so wach wie nie.“ Die 52-Jährige ist seit sechs Jahren Eisbaderin. An der Warnemünder Veranstaltung gefällt ihr die Gemeinschaft an Gleichgesinnten und das bunte Treiben. „Vor allem diese vielen abgedrehten Leute mit den verrückten Kostümen, mit denen man sich irgendwann anfreundet“, sagt sie.

Ein Fest für Pferdefreunde

Ein anderes Highlight war der Pferdeumzug durch Warnemünde. Rund 80 Reiterinnen und Reiter aus der Umgebung zogen mit ihren Pferden vom Strand am Strom entlang in Richtung Kirchplatz und wieder zurück. Lisa Herrmann, die an dem Umzug auf ihrem Pferd Perle dabei war, meint: „Das ist immer ein tolles Zusammentreffen.“ Die 22-Jährige reitet schon seit 15 Jahren. Hannah Kruse, die neben ihr ritt, ergänzt: „Das hat unglaublichen Spaß gemacht.“

Auch für die 12-jährige Eva Kranz, die mit ihrer Familie extra aus der Lutherstadt Wittenberg anreiste, war das einer der Höhepunkte: „Ich finde das einfach alles cool hier – die Atmosphäre, das Wasser, alles.“ Auch sie ist ein Fan von Pferden und vom Reiten. „Wir kommen seit mehreren Jahren jedes Mal nur für das Wintervergnügen her“, erzählt ihre Mutter Eileen Kranz. „Der Glühwein gefällt mir am besten“, lachte die 43-Jährige.

„Ein ruhiges, aber gut besuchtes Fest“

Auch die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde und das Technische Hilfswerk waren am Leuchtturm mit einer Technikshow vertreten und unterstützten die Veranstaltung. Das traditionelle Schatzkistentauchen bei der Bahnhofsbrücke lockte ebenfalls viele Schaulustige an. Hier holten Taucher eine Schatzkiste voller Gutscheine aus dem Wasser. Diese wurden später bei einer Frage- und Quizrunde unter die Besucher gebracht. „Bummeln, Niederlassen, Stille – wir haben hier eine schöne Kombination aus allem Möglichen“, sagte Veranstalter Jörg Bludau. Es gebe bewusst keine lauten Bands und kein Partyzelt mit Musik. „Es ist im Grunde genommen ein ruhiges Fest“, so Bludau. Die Resonanz sei großartig, sagte er.

Auch die Rostockerinnen Ilse Geier und Erika Kokstein schätzten die ruhige Atmosphäre. Die beiden Rentnerinnen hatten Besuch von ihrem Bekannten Richard Preschel, der aus Brandenburg kommt. Gemeinsam saßen sie in einem der rund 40 Strandkörbe, die über den Veranstaltungsort verteilt waren, und genossen den Nachmittag an einer der drei Feuerstellen. „Es sind so viele Menschen hier und trotzdem läuft alles in Ruhe ab. Das ist wirklich schön“, freute sich Kokstein.

„Wir haben viele Menschen sehr glücklich gemacht“

Obwohl Sonntag, der letzte Tag der Veranstaltung, wegen einer Sturmwarnung abgesagt werden musste, zeigte sich Veranstalter Jörg Bludau zufrieden. „Es tut uns zwar wirklich weh, dass wir die Entscheidung treffen mussten, aber ich denke, wir haben sehr viele Leute glücklich gemacht.“ Die Organisatoren bauten die Veranstaltung am Sonnabend ab 22 Uhr ab. Das Wetter sei zu unberechenbar gewesen, sagte Bludau am selben Abend. „Sicherheit ist unser oberstes Gebot. Wir können keine Verletzungen unter Besuchern riskieren, wenn hier alles herumfliegt.“ Trotzdem zieht er ein positives Fazit vom elften Warnemünder Wintervergnügen: „Das war sensationell.“

Von Anh Tran