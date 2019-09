Trucker- und Country-Festival: 190 Trucks nehmen Kurs auf Rostock

Rostock

Ihr Zuhause ist die Straße, mit ihren tonnenschweren Trucks sind Fernfahrer ständig auf Achse. Doch Mitte Oktober kennen Deutschlands Asphalt-Helden nur ein Ziel: Rostock. Hier wollen sie einen Truckstop einlegen, der drei Tage lang für Aufsehen sorgen wird. Mehr als 190 internationale Trucker nehmen Kurs auf die Hansestadt.

An die Warnow lockt sie ein Mann: Winfried „Winni“ Wiener, Trucker- und Countryfan mit Leib und Seele. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Christina Schlapmann organisiert er im Iga-Park ein Trucker- und Country-Festival. Vom 18. bis 20. Oktober soll „ein Hauch von Nashville an der Warnow wehen“, kündigt Wiener an.

Damit Rostock es mit der Weltstadt der Countrymusik auch aufnehmen kann, überlässt Winni Wiener nichts dem Zufall: Bull-Riding, Line-Dance-Workshops, Feuerwerk, Lasershow und Westernmarkt sollen tausende Besucher in den Iga-Park locken. Den stilechten Soundtrack zum Festival steuern namhafte Musikgrößen bei: Country-Ikone Tom Astor („Flieg, junger Freund“) tritt auf, US-Musiker Doug Adkins spielt mit seiner Band, und das Duo Blue Bayou bringt mit Hits und Evergreens Schwung in die Party.

Brummis mit weiter Anreise

Seit einem Jahr plant Winni Wiener sein Festival. In der Trucker-Szene hat sich der Termin längst rumgesprochen. Mit beeindruckender Resonanz. Mehr als 190 Trucks hätten ihr Kommen angemeldet, sagt Wiener. Dafür nehmen die Asphalt-Cowboys und -girls mitunter weite Wege auf sich. Mit ihren PS-Boliden reisen sie aus allen Teilen Deutschlands sowie aus Schweden, Ungarn und den Niederlanden an. Sogar ein US-Truck soll kommen.

Mit dem Festival erfüllt sich Wiener auch selbst einen langgehegten Traum. Zwar hat der Rostocker in Putbus auf Rügen schon eine ähnliche Veranstaltung organisiert. In Rostock aber fehlte ihm dafür bislang der passende Platz. „Den haben wir mit dem Iga-Park gefunden“, freut sich auch Christina Schlapmann.

Hoffnungsschimmer für jungen Truck-Fan

Einer fiebert dem Festival ganz besonders entgegen: Silas. Der Zwölfjährige ist Sohn eines Fernfahrers und Truck-Fan durch und durch. Für den Jungen aus Niedersachsen ist das Trucker-Fest in Rostock mehr als nur Gelegenheit, in die Fahrerkabinen schmucker Vierzigtonner zu klettern. Es ist ein Hoffnungsschimmer. Denn Silas ist schwer krank.

Er kämpft schon sein halbes Leben lang gegen Lymphknotenkrebs, hat etliche Bestrahlungen und Chemotherapien hinter sich. Erfolglos. Die Ärzte wissen nicht weiter und auch die Krankenkasse hat den Jungen aufgegeben. Doch Silas’ Familie gibt nicht auf. Damit sie sich wichtige Medikamente weiterhin leisten kann, ist sie auf Hilfe angewiesen. Hier kommen Winni Wiener und Christina Schlapmann ins Spiel.

Überraschung für Silas

Das Paar ist durch einen Zeitungsartikel auf das Schicksal des Jungen aufmerksam geworden. „Silas kämpft so tapfer. Das geht mir richtig an die Nieren“, sagt Schlapmann. Weil Silas mit Mitgefühl allein nicht geholfen ist, will sie für ihn auf dem Festival Spendengelder sammeln. Außerdem plant sie eine Überraschung: Silas darf am zweiten Festivaltag dem Brummifahrer mit dem schönsten Truck einen Pokal überreichen.

Hingucker geben Hupkonzert

Anwärter auf die Trophäe dürfte es genug geben: Viele der angemeldeten Laster sind dank Airbrushs auf ihren Zugmaschinen und Aufliegern echte Hingucker. Dass die schmucken Kraftprotze auch unüberhörbar sind, sollen sie am Abend des zweiten Festivaltages beweisen. Dann ist ein Hupkonzert geplant, wie es Rostock noch nicht gehört hat. „Das wird spektakulär“, sagt Christina Schlapmann.

Mit Bonbon-Mobil auf Achse

Zusammen mit Winni Wiener ist die Rostockerin selbst oft auf Achse, mit ihrem eigenen Brummi. Der ist zwar ein paar Nummern kleiner als die Festival-Trucks, hat dafür aber eine besonders süße Fracht an Bord. Das Paar verkauft Bonbons. 70 Sorten Dropse haben die beiden im Angebot.

Mit ihrem „Omas Kräuterbonbons“-Mobil sind sie den Sommer über auf Rügen unterwegs, bei verschiedenen Events in der Hansemesse sind die Rostocker ebenfalls dabei. Weit haben sie es dann nicht: Winni Wiener und Christina Schlapmann wohnen in Groß Klein. Dass sie nun quasi vor der eigenen Haustür ein Trucker-Festival ausrichten dürfen – für die beiden die Erfüllung eines Traums.

Trucker-Festival: Programm und Preise Freitag, 18. Oktober 14 Uhr Eröffnung + Trucker- & Western-Markt 14.30 – 16.30 Uhr Line-Dance-Workshop mit DJ Peter 18 Uhr Einlass zur Abendveranstaltung Warm-up mit DJ Peter 19 Uhr „Blue Bayou“ 20.30 Uhr DJ Peter 21.30 Uhr „ Doug Adkins“ und Band aus Montana/ USA 23.30 Uhr Aftershowparty mit DJ Peter Sonnabend, 19. Oktober 8 Uhr Truckerfrühstück ab 10 Uhr Trucker- & Western-Markt 14.30 – 16.30 Uhr Line-Dance-Workshop mit DJ Peter 18 Uhr Einlass zur Abendveranstaltung & Warm-up mit DJ Peter 19 Uhr „Wilk & Friends“ 20.30 Uhr Pokalverleihung für schönsten und am weitesten angereisten Truck, anschließend Hupkonzert der Trucks 21.30 Uhr „ Tom Astor“ und Band 23 Uhr Feuerwerk mit Lasershow 23.30 Uhr Aftershowparty mit Striptease-Show und DJ Peter Sonntag, 20. Oktober 8 Uhr Truckerfrühstück ab 11 Uhr Trucker- & Western-Markt 12.30 – 15.30 Uhr Line-Dance-Workshop mit DJ Peter 15.30 Uhr Ausklang mit DJ Peter Preise und Tickets Festivalticket für alle 3 Tage (inkl. aller Abendveranstaltungen): 50 Euro Tagesticket für Freitag (inkl. Abendveranstaltungen): 25 Euro Tagesticket für Sonnabend (inkl. Abendveranstaltungen): 30 Euro Tickets gibt es bis 8. Oktober an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie hier imOnline-Shop Direkt vor Ort erhalten Sie günstige Tagestickets ohne Zutritt zur Abendveranstaltung für 6 Euro (Freitag + Samstag) und 4 Euro ( Sonntag – Familientag) pro Ticket. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei

Von Antje Bernstein