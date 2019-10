Trucker- und Country-Festival: Schwergewichte unter sich

Schmarl

Schwere Maschinen rollen auf das Gelände des Rostocker IGA-Parks. Hier standen am Wochenende 210 PS-Giganten in Reihe. Ob Rockabilly-Design, Friedenstruck, aufwendige Lackierungen oder 80.000-Euro-Kabinen – das erste Trucker- und Country-Festival ließ keine Wünsche offen. Höhepunkt des Festivals war der Auftritt von Country-Musiker Tom Astor. Veranstalter Winfried „Winni“ Wiener ist zufrieden. „Die Stimmung ist großartig, es kommt mir vor wie ein Familientreffen“, sagt der 66-Jährige und rückt seinen Cowboy-Hut gerade. „Ein friedliches Festival“, resümiert auch Sicherheitschefin Katja Matthies. Am Samstag habe ein heftiger Regenguss das Festival unterbrochen und die Rasenfläche beschädigt. Wo es eine zweite Auflage geben wird, sei deshalb noch unklar.

Tom Astor fährt mit

Sascha Wildmann ist Trucker. Wenn er an seine Kindheit denkt, denkt er an seinen Vater im Truck und die Fahrten mit ihm. „Das war immer das Größte für mich. Nur deshalb bin ich auch Trucker geworden“, erzählt der 43-Jährige. Als er das erste Mal mitfuhr, konnte er kaum über das Lenkrad schauen. Die Touren waren für ihn immer ein riesiges Abenteuer. Sein Vater habe dann gesagt: „ Sascha, wir müssen Tom Astor hören.“ Die Lieder des Country-Musikers verbinde Wildmann mit seiner Kindheit und seinem Vater, der früh verstorben sei. Als dann sein Idol vor ihm steht, verschlägt es Wildmann die Sprache. Er klettert in seinen Truck und holt Plakate und Bilder von Tom Astor hervor. „Wenn ich fahre, höre ich nur ihn. Ich bin ein großer Fan, schon immer gewesen. Wie mein Vater“, sagt er und strahlt. Von Geschichten wie diesen lässt sich Tom Astor gern inspirieren. „Ich habe mich schon früher gern mit Truckern unterhalten und aus ihren Geschichten Songs gemacht“, erzählt der Musiker.

Sascha Wildmann (r.) traf sein Idol und Lieblingsmusiker Tom Astor. Im Truck hat er Bilder von dem Country-Star. Quelle: OZ

Frauen ans Steuer

Wer sich auf dem Festival umschaut, sieht, dass längst nicht mehr nur Männer die Trucker-Szene dominieren. Nina Elbers ist 27 Jahre alt, in einer Woche fährt sie 4000 Kilometer, meist nachts, allein, quer durch die Republik, über Ländergrenzen hinweg. Nina berichtet über Vorurteile und Anerkennung. „Die einen sagen, Frauen hätten am Steuer nichts zu suchen. Andere finden es klasse, sind hilfsbereit und offen.“ Ihr sei es egal, was die Leute denken. „Wir machen unser Ding“, stimmt auch Elena Gillner ein, die mit acht Monaten das erste Mal mitfuhr, berichten zumindest ihre Eltern. „Diesen Job muss man leben und lieben. Man macht es nicht für das Geld“, sagt die 31-Jährige. „Ich bin stolz darauf, den Menschen das zu bringen, was sie zum Leben brauchen“, fügt Sascha Wildmann hinzu.

„Die Straße ist mein Zuhause“

Truckfahren ist eine Lebenseinstellung, findet auch Kevin Junck aus Rostock. Der 25-Jährige transportiere alles, was im Kühlschrank zu finden sei. „Für mich ist Truckfahren Feeling und Lifestyle. Auf der Straße bin ich zu Hause.“ Er kenne es auch gar nicht anders, komme aus einer Truckerfamilie. Auf dem Festival ist der Zusammenhalt unter Truckern groß, die Stimmung ausgelassen, das Miteinander vertraut und familiär. Was das Truckfahren für die Menschen hier außerdem ausmacht? Marco Krüger weiß eine Antwort: „Die Motoren, das Mächtige, das Große, Brachiale.“ Die amerikanischen Trucks seien dem Fahrer noch zu klein, es müsse schon „richtig laut und gigantisch“ sein. Deshalb fahre Krüger auch im Privatleben keinen Kleinwagen, sondern einen SUV.

Nashville in Rostock

Die Größe und Lautstärke der hupenden Fahrzeuge begeistere auch Rico Gräfe und Carsten Pfüller. Die beiden Freunde suchen hier Inspiration für ihre eigenen LKW. Ihnen gefallen die LED-Leuchtmittel und die Retrotrucks. Juliane Puchert von der Insel Rügen hingegen ist gar nicht wegen der 40-Tonner angereist, sie freue sich nur auf Tom Astor. „Das ist ein bisschen wie Nashville in Rostock, das Festival könnte häufiger stattfinden.“ Auch Tino Bellin und seine Freunde sind nicht aus der Trucker-Szene. Sie sind fasziniert von der eingeschworenen Gemeinschaft und warten darauf, dass Tom Astor die Bühne betritt.

Juliane Puchert ist extra aus Rügen angereist, um ihren Lieblingsmusiker Tom Astor zu sehen. Quelle: OZ

Schäden durch Regenguss

Zum ersten Mal lud Veranstalter Winfried „Winni“ Wiener zum Trucker- und Country-Festival in den Rostocker IGA Park ein. Dass gleich 3000 Menschen kommen, hätte der Country-Fan nicht gedacht. Im roten Hemd, mit Stiefeln und Cowboy-Hut sieht „Winni“ aus, als hätte er Pferd und Ranch nur kurz für das Festival verlassen. Der 66-Jährige, der nach eigenen Erzählungen im Leben schon alles war, freue sich bereits auf die nächste Auflage des Events. Davor müsse er aber noch eine Sache klären. Ein heftiger Regenguss am Samstagabend habe das Gelände aufgeweicht, einige Trucks mussten mit einem Traktor auf die Wiese gezogen werden. „Dabei sind Furchen entstanden“, sagt Wiener. Wer für die Bodenschäden aufkommt, müsse nun geklärt werden.

Ein heftiger Regenguss am Samstag hat das Gelände aufgeweicht. Wer den entstandenen Schaden bezahlen muss, ist noch unklar. Quelle: OZ

Von Lea-Marie Kenzler