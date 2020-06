Tschirch-Schau in Rostocker Societät verlängert

Rostock

Die Schau „ Egon Tschirch: Expressionist und Realist – anerkannt und umstritten“, die zurzeit in der Societät Rostock maritim (August-Bebel-Str. 1) zu sehen ist, wird bis zum 19. Juli verlängert. Damit wolle man nach der coronabedingten Schließung des Hauses möglichst vielen Besuchern die Chance geben, die Ausstellung zu sehen, hieß es aus dem Museum.

Bilderzyklus kehrt zurück in Societät

Höhepunkt ist der erstmals vollständig gezeigte expressionistischen Bilderzyklus „Das Hohelied Salomos“ (1889–1948), der 90 Jahre lang verschwunden war, bevor ein Teil der Bilder 2015 von den Erben der Nachfahren eines Grafiker-Kollegen von Tschirch in Leverkusen wiederentdeckt wurde. „Wir präsentieren erstmals alle 19 Arbeiten, damit ist der Zyklus vollständig, so wie Tschirch ihn damals autorisiert hat“, sagte Kuratorin Heidrun Lorenzen vor der Eröffnung. Denn gezeigt wurde der Zyklus erstmals 1923 an jener Stelle, an die er nun zurückkehrt – in der jetzigen Societät.

70 Arbeiten aus der gesamten Schaffensphase

Insgesamt sind rund 70 Arbeiten aus der gesamten Schaffensphase Tschirchs zu sehen, darunter Ölbilder, Gouachen, Aquarelle, Lithografien, Kohle- und Bleistiftzeichnungen, aber auch Relikte aus seiner Zeit als Gebrauchsgrafiker, wie ein Plakat von 1926, sowie Notgeldscheine, die Tschirch zwischen 1921 und 1922 im Auftrag mecklenburgischer Städte entwarf.

Drei Vorträge zur Schau

Auch drei Vorträge, die thematisch zur Schau passen, werden nun nachgeholt: Am 21. Juni erläutert Wolfgang Pehnt aus Köln das Thema „Den Brüdern des Sternes Erde – Expressionismus in der Baukunst“. Am 5. Juli spricht Kuratorin Heidrun Lorenzen über das Thema „Zwischen Anpassung und Verweigerung. Bildende Künstler während der NS-Zeit“. Zur Finissage am 19. Juli erläutert sie das Thema „ Egon Tschirch – Künstler der Moderne“. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.

