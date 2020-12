Rostock

Schuld ist die Corona-Pandemie: Der Tui-Cruises-Kreuzfahrer „Mein Schiff 4“ kann nicht mit Passagieren in südlichen Gefilden unterwegs sein, sondern muss im Rostocker Seehafen überwintern. Die OZ sprach mit Kapitän Jan Fortun (33) über die Stadt, Langeweile und Kreuzfahrten ganz ohne Gäste.

Warum überwintern Sie ausgerechnet in Rostock?

Wir haben uns für die Ostsee entschieden, weil es hier keine Tide (Gezeiten, d. Red.) gibt. Der Hafen von Rostock bietet die besten Bedingungen für eine Überwinterung ohne Gäste. Und für die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs im nächsten Jahr liegt er strategisch günstig.

Was haben Sie für einen Eindruck von der Stadt?

Rostock ist für mich keine unbekannte Stadt, ich war hier schon häufig zu Gast. Während unserer Ausfahrten kommen wir immer wieder in den Genuss, in Rostock ein- und auszulaufen. Das ist eindrucksvoll – der Seekanal, die Silhouette von Warnemünde, vorbei an den Molenköpfen, an Hohe Düne und dem Kreuzfahrtterminal, dann drehen wir vor der Werft. Es wäre toll, wenn wir dies auch bald wieder mit unseren Gästen teilen könnten.

Lohnt es sich für die Besatzung, mal in die Stadt zu fahren?

Ein Besuch lohnt sich auf jedem Fall. Aufgrund des Infektionsgeschehens und der Distanz bewegt sich die Crew jedoch eher im Hafen oder geht in die Seemannsmission.

Ist der Crew und Ihnen schon langweilig?

Es wird oftmals vergessen, dass lediglich keine Gäste an Bord sind. Der nautische und technische Betrieb jedoch läuft weiter. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Instandhaltungsarbeiten machen. Unser Ziel: den Gästen bei Wiederaufnahme des Schiffsbetriebs ihr „Zuhause“ im gewohnten Glanz zu präsentieren.

Fehlen Ihnen die Gäste?

Jeder, der in der Kreuzfahrt tätig ist, hat sicher schon mal überlegt, wie eine Kreuzfahrt ohne Gäste wäre. Da will ich ehrlich sein. Für kurze Zeit super, danach fängt man sehr schnell an, die Gäste und den regulären Betrieb zu vermissen. Auch vermisse ich das An- und Ablegen und die Emotionen der Menschen an Bord und an Land.

Aus welchen Bereichen sind Besatzungsmitglieder an Bord?

Der überwiegende Teil ist seemännisches Personal, außerdem Besatzungsmitglieder aus Hotelbereichen, wie zum Beispiel der Personalabteilung, dem Housekeeping oder dem Proviantbereich.

Stehen größere Reparaturen an?

Ja, zum Beispiel Unterwasserarbeiten, die wir eigentlich für das nächste Trockendock geplant hatten.

Sind die Pools im Hafen in Betrieb?

Nein, beide Pools an Bord sind geschlossen, aber der Fitnessbereich und die Jogging-Strecke sind für alle Besatzungsmitglieder geöffnet.

Gerade ist das Schiff aus Kiel zurückgekommen, warum müssen Sie regelmäßig den Liegeplatz verlassen?

Wir fahren etwa alle drei Wochen los, um die technische Betriebsbereitschaft des Schiffes zu gewährleisten.

Was meinen Sie: Wann geht es wieder los mit Gästen?

Wir bereiten uns auf die Sommersaison 2021 vor. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Laufe des Jahres 2021 wieder den Dienst aufnehmen können – mit angepassten Konzepten und gegebenenfalls weniger Auslastung.

Freuen Sie sich darauf?

Ich denke, dass es im Leben darum geht, schöne Momente erleben zu können. Die Kreuzfahrt ermöglicht es meiner Besatzung und mir, vielen Menschen besondere Momente zu schenken. Daher freue ich mich sehr darauf, bald wieder mit Gästen über die sieben Weltmeere zu kreuzen.

Von Thomas Luczak